El exterminio no es sólo contra el blanco

Interesante el video ¿Por qué están exterminando a los pueblos europeos?

Con las reflexiones de mi respetado Félix Rodrigo Mora. Comparto y recomiendo, por su utilidad intelectual, aunque reproduciendo algunas observaciones que ya he dejado en su propio canal.

La primera; que buena parte del genocidio taino es una expresión del racismo que impide al cubano reconocer que es el resultado de la mezcla del indio con el colonizador y el esclavo y de paso una forma de anatema contra el elemento español al que no puede renunciar.

En cuento al exterminio actual del viejo mundo, es bueno saber que no es sólo un plan contra los europeos, sino que ha comenzado contra los países de esos mismos inmigrantes que llegan desesperadamente al continente a pesar del rechazo que sienten por la cultura imperante, ahora desvirtuada por las imposiciones liberales y de género como reacción a los logros de la revolución altomedieval de la que habla Rodrigo Mora.

Además, desde la lógica del capitalismo en su estadio maltusiano lo mejor es sustituir con adultos hechos y derechos los hijos que no se dejó nacer, una lógica a la que no escapara el inmigrante en el plazo de dos generaciones, la mujer que en el sur o el oriente tenía varios hijos vivirá para ver que sus descendientes en occidente, no pasaran de uno o quizás ninguno.

Fuera del continente europeo es donde se descubre que más que racismo anti-blanco de lo que estamos es en presencia es de un genocidio universal que no discrimina por colores. Una desgracia con larga vida y que hoy se actualiza con mas fuerza que nunca. Ahí tenemos lo que pasó con los cubanos y ahora con los venezolanos obligados a salir de su lugar de origen, para luego son tratados como ratas por sus hermanos sudamericanos, brasileros, peruanos o ecuatorianos, tan mestizos como ellos.

Para completar el cuadro sumemos los financiamientos que recibe en intento de legalizar el aborto en todo el continente americano, un genocidio consentido del que Argentina se libró por un pelo y cuyo nuevo objetivo es Chile, país cuya población, de origen mayoritariamente indígena, no corre menos peligro que la mas celtas o germánicas de las europeas.

