Vargas Llosa se abortiza

Asegura Mario Vargas Llosa que: ”El aborto es la opción por un mal menor”, lo hace en un artículo publicado el 20 de agosto de 2018, el diario La Nación, y destaca que ha sido una victoria Pírrica, algo en lo que le dará el hecho de que los antividas, estuvieron a punto de ganar la partida; ya volverán a la carga, respaldados desde la prensa como hace el afamado escritor.

Que otra respuesta se podía esperar de un liberal confeso al hecho de que El Senado argentino rechazara legalizar el aborto por 38 votos contra 31, medida que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados como resultado de la gran movilización de personas y medios empeñados en convencer al país del poco valor de un feto humano. Hablamos de un ser que en mi modesta opinión, sólo debería ser eliminado, como mal mayor; si pone en peligro la vida de otro ser, por ejemplo un hermano con mayores probabilidades de sobreviviencia o la de la propia gestante. Creo que el único aborto justo es aquel necesario para salvar a la madre, lo que no suele ocurrir en la mayoría de los casos, donde se pone al embarazo de manera artificial y con los que el premio Príncipe de Asturias está de acuerdo.

No hablemos del caso en que el padre fuese un delincuente sexual, con lo que se justifica el castigo de la simiente, en un modo similar al que las religiones nos hacen pagar por los pecados de Adan. Es lo que hizo Vargas Llosa cuando se prestó hace algún tiempo para respaldar la campañas en su país para legalizar el aborto tras una violación.

Qué se puede esperar de un intelectual, convertido a liberalismo por los británicos y premiado en su literatura con un Nobel por la muy luterana Suecia, país donde el liberalismo local, en ligar de abogar por el derecho de los padres a defender a sus hijos, promueve la irresponsabilidad de los mismos, con la propuesta del llamado aborto legal, según la cual a los hombres que no quieren ser papás se les debería permitir abortar legalmente hasta la semana 18 del embarazo de una mujer. De tal modo los hombres no tendrían que pagar ninguna manutención de los hijos y no tendrían ninguna conexión con su hijo, como si la falta de ayuda del padre no fuese una de las causas por las que tantas mujeres abortan en el mundo.

El viejo escritor considera, como los millares de jóvenes manipulados y sin cultura humanística que salieron a las calles a manifestarse a favor, que esta ha sido una victoria pírrica y que, más pronto que tarde, al igual que en los países más modernos y civilizados del mundo, entiéndase las naciones sometidas a los imperativos del capitalismo maltusiano como Inglaterra o Suecia, la Argentina legalizará el aborto dentro de las catorce semanas de la gestación.

Muy a tono con el protestante o masónico imperante en los estos países modélicos, Vargas Llosa la emprende principalmente contra la Iglesia Católica a la que, calificada como muy escorada hacia la caverna y el oscurantismo, precisamente cuando en una las acciones más encomiables de su historia encabezan las huestes de “los defensores de la vida”.

Al mismo tiempo asegura que quienes como él defienden la prerrogativa de la mujer a decidir si quiere o no tener hijos (aniquilarlos antes de nacer) no son partidarios de la muerte de criaturas inermes e inocentes.

Para justificarse recuerda los años en que vivió en Inglaterra que como buena patria de Malthus y otros males fue uno de los países pioneros en legalizar el aborto, vio a varias mujeres españolas y peruanas llegar allá por este motivo, sin recordar una sola que no viviera esta decisión como un profundo desgarramiento. Es como si pretendiese convencernos qué un partidario de la pena de muerte no son unos desalmados por haber visto sufriendo aquellos que son llevados al cadalso.

El escritor al menos reconoce que sería preferible que no hubiera abortos, y cifra sus esperanzas una educación sexual generalizada, para que las niñas y adolescentes estuvieran en condiciones de elegir siempre los hijos que quieren tener y los que quieren evitar. Lo que no dice es que los adversarios más enconados de que los adolescentes reciban aquella formación sexual, lo hacen no porque estén empeñados en que los jóvenes reciban la menor información sobre la vida sexual, como ocurría en su caso harán unos tres cuartos de siglo atrás, sino porque esa educación sexual ha devenido en simple adoctrinamiento en el que si bien no falta información sobre los anticonceptivos, se estimula la experimentación sexual en edades tempranas y fuera de vínculos matrimoniales, lo cual genera tantos embarazos o más que los que provocaría la ampliación de la “cultura” contraceptiva como demanda el manual antinatalista.

Por supuesto que votar en contra del aborto no garantiza en absoluto que este vaya a desaparecer; más cuando cada vez que una mujer fallece por un aborto clandestino, en lugar por protestar por la practica asesina y quienes viven de ella, se usa la desgracia para demandar la legalización del crimen.

El Premio Nobel, intenta consolarnos como tontos con el mal de muchos: asegurando que no hay un solo país que esté libre de abortismo y que según él la única diferencia entre los países donde aquel es legal y aquellos donde es ilegal consiste en que en unos se lleva a cabo en condiciones clandestinas, generalmente execrables y muy riesgosas para la madre, y en los otros, con todas las garantías médicas. Lo mismo podría decirse con respecto a aquellos países donde la pena máxima ha sido abolida y siguen apareciendo muertos en las cunetas.

Luego apela Vargas Llosa de manera sofistico al tema clasista. La prohibición, dice no impide que las mujeres que pueden costearse un aborto seguro lo tengan, en su propio país o en el extranjero, con la discreción necesaria y en óptimas condiciones. En tanto que las mujeres pobres o de más modestos ingresos deben acudir a menudo a falsos médicos o aborteras improvisadas, donde las pacientes se juegan la vida al correr el riesgo de desangrarse o contraer infecciones que ponen en riesgo su vida. Puede que sea cierto, pero la conclusión que se infiere es errada, no es justo que las mujeres ricas puedan cometer impunemente su delito, mientras que las pobres se encuentren de pronto, como deberían los religiosos que en el pecado va la penitencia. La defensa de la vida en el vientre de una mujer debería ser universal sin permitir que aquellos que tienen más dinero, como grandes capos del narcotráfico se salgan con la suya, mientras que los pejes pequeños pagen por el delito, ya a manos de la justicia, ya por culpa de la incompetencia de sus cómplices.

Por otra parte, la legalización del aborto, como de tanto otro delito, por ejemplo, de las drogas, no garantiza el fin de su clandestinidad, el mejor ejemplo lo tendríamos en ese mismo Reino Unidos donde vivió el escritor. Se sabe que los abortos caseros han aumentado en todo el Reino Unido, como denotan datos de la Agencia Reguladora de Productos Médicos y Sanitarios que muestran que la incautación de píldoras para abortar se multiplicó por 75 entre 2013 y 2016, conforme un número cada vez mayor de mujeres empezó a comprar el medicamento a través de internet.

También es verdad que en los países providas faltan a veces muchas condiciones familiares o materiales que respalden el final feliz de muchos embarazo, lo que lleva a muchas madres a dudar sobre si seguir o no con la gestación, pero solucionar este problema no puede ser responsabilidad solo de la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales e incluso de la familia, sino también de un estado obligado a defender la vida de sus futuros ciudadanos, algo por lo que ya no abogan los que siempre están dispuestos a chupar del teta pública, los socialistas de todas las tendencias.

Como lo del libertinaje con el aborto, no es el antojo de una manada de feministas y “feministos” irresponsables en una nación dada, sino una bien engrasada campaña internacional, hay que decir Varas Llosa, ya había tenido tribuna para decir lo que de hecho repetía en Argentina. En Españas el eco a sus ideas antividas se lo había dado previamente El país, con la publicación del artículo titulado ¿Defensa de la vida? Pero allí también había encontrado el peruano una respuesta contundente y racional, que no venía de un intelectual sino del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Sin necesidad de la inspiración divina, Munilla, la bestia negra de la inquisición de género local, hizo polvos a Vargas Llosa en su programa Sexto Continente de Radio María, correspondiente al 20 de agosto. Ese día el sacerdote vasco, no solo defendió su iglesia de los ataques desde la prensa, sino que abordó lo que en realidad nos interesa, el asunto de la miseria como justificación del aborto, sentenciando que es s es mejor acabar con la pobreza, que usarla contra la vida del niño. Es algo con lo que debería estar de acuerdo hasta el humanista más ateo, pero al liberal sudamericano no parece entrarle en la cabeza.

Munilla también cuestionó cifras que ofrece el escritor cuando afirma absurdamente que en Argentina se realizan entre 350.000 y 450.000 abortos clandestinos, recordándole que en 1985, cuando se debatía el mismo asunto en España se decía que aquí se practicaban unos 250.000 ilegales al año. La realidad es que el primer año, después de que se legalizara el aborto, en España hubo solamente 467 abortos lo que demostraba la falsedad de los números que usan los abortistas. Como bien le responde el clérigo al famoso autor, aquí no se trata de del derecho de la mujer a decidir si quiere o no tener hijo puesto que ya tiene, de lo que se trata es de su ese hijo va a nacer vivo o salir de ella muerto. enunciado de Vargas Llosa de que con una ley del aborto con plazos como el de las 14 semanas es “un mal menor” frente a unas condiciones de vida paupérrimas. Munilla le responde en ese caso lo mejor sería darlo en adopción mientras que matarlo si es un mal mayor.

Como lo del libertinaje con el aborto, no es un antojo de un puñado de irresponsables, sino una bien engrasada campaña internacional, no le ha faltado a Varas Llosa, tribuna para repetir en España lo que escribió en Argentina, así ha encontrado eco en El país, con un artículo titulado ¿Defensa de la vida?

Pero también en la diezmada a (poblacionalmente hablando) “Madre patria” ha encontrado el escritor una contundente respuesta; la que le dio el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, a través de su programa Sexto Continente de Radio María, correspondiente al 20 de agosto, donde se retomó el guante de la pobreza es sentenciar que es mejor acabar con ella, que usarla contra la vida del niño Munilla también cuestionó cifras que ofrece el escritor cuando afirma que en Argentina se realizan entre 350.000 y 450.000 abortos clandestinos, recordándole que en 1985, cuando se debatía el mismo asunto en España se decía que aquí se practicaban unos 250.000 ilegales al año. La realidad, afirma el Monseñor, es que el primer año, después de que se legalizara el aborto, en España hubo solamente 467 abortos lo que demostraba la falsedad de los números que usan los abortistas. Como bien le responde el clérigo al famoso autor, aquí no se trata de del derecho de la mujer a decidir si quiere o no tener hijo puesto que ya tiene, de lo que se trata es de su ese hijo va a nacer vivo o salir de ella muerto. enunciado de Vargas Llosa de que con una ley del aborto con plazos como el de las 14 semanas es “un mal menor” frente a unas condiciones de vida paupérrimas. Munilla le responde en ese caso lo mejor sería darlo en adopción mientras que matarlo si es un mal mayor.

Dejando a un lado la religión y hablando de la izquierda: he visto en las redes atacar a Vargas Llosa considerando su alianza con el feminismo, el abortismo y el movimiento LGTV, como un retorno a su etapa juvenil en que coqueteaba con la revolución comunista en Cuba. Que equivocado están, no es que el peruano haya dejado de ser liberal, sino que la progresía mundial se ha liberalizado.

