Dieta vikinga y escorbuto

Nunca olvidaré el programa de la televisión educativa cubana, donde aprendí la relación entre la vitamina C y el escorbuto. En ella se dramatizaba el reencuentro de un capitán y unos marineros a los que había dejado enfermos en una isla y que se encontraban perfectamente restablecidos por el consumo de limones. Seguramente es por aquellas imágenes que me llama la atención la cuestión de si los vikingos, grandes viajeros marítimos, también padecieron de esta enfermedad.

La pregunta se la hace la revista danesa de divulgación científica videnskab.dk, ¿bajo el título de “Led vikingerne af skørbug?” (¿Padecieron los vikingos de escorbuto?), en un artículo publicado en 20 de agosto, en su sección de salud por el periodista Kristian Sjøgren. En él texto se explora si la dieta del Vikingo era realmente era óptima en relación con su estilo de vida guerrera. Parece que lo fue en términos generales, aun cuando se reconoce que los miembros de las clases sociales más bajas sufrían diferentes tipos de enfermedades carenciales.

El escorbuto es enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C, que hace que los dientes se caigan. Si la enfermedad no se trata con dicha vitamina C), uno puede morir. Sin embargo, parce ser que no fuera esta dolencia una de las que aquejaba usualmente a los vikingos, no importa que dichos navegantes no tuvieran acceso a cítricos, patatas, naranjas u otra de las frutas y verduras que a menudo asociamos con un alto contenido de la vitamina.

Para informarnos sobre la dieta Viking el periodista acude a Else Roesdahl, profesora emérita de la arqueología medieval en el Instituto de Cultura y Sociedad en la Universidad de Aarhus. Roesdahl quien cita un poema de la época vikinga, donde Odín, disfrazado de excursionista, visita a personas de diferentes clases sociales y describe lo que ve, ofreciendo una buena idea de la diversidad Vikinga en términos de nutrición y salud. Según la descripción, el jefe y la familia del agricultor se veían bien y la comida era buena, mientras que los siervos estaban desgastados y su comida es inadecuada.

Aquí también se indaga con Marie Louise Jørkov, que es profesora asociada en el Laboratorio de Antropología, Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Copenhague, e investiga las enfermedades pasadas.

La antropóloga ha estudiado los esqueletos de la Edad de Hierro que precedieron a la Era Vikinga. Y ha llegado a la conclusión de que, si bien las enfermedades de deficiencia han estado presentes, no ha sido particularmente generalizadas, entre los daneses al menos en la medida en que lo serían después de la industrialización.

Durante la Era Vikinga se consumían; cebollas, arvejas, arbustos, rábano picante, hígado crudo entre otros animales de pollo. Gracias a ello y a pesar de que los vikingos no se hacían jugo de naranja recién exprimido todas las mañanas, probablemente tenían suficiente vitamina C en su dieta diaria, en incluía además también contiene vitamina C.”Probablemente no sea el caso que todos los vikingos recibieran una dieta sana y variada con suficiente vitamina C, pero al menos los privilegiados, tenían la oportunidad de obtenerla”, dice Else Roesdahl a la revista. Sin embargo, Roesdahl también señala que la hambruna se produjo con regularidad, y durante esos períodos la comida podría escasear para la mayoría de las personas.

Los mayores problemas del vikingo probablemente no fueron la desnutrición, sino enfermedades como la tuberculosis. La osteoartritis era común entre los ancianos. Else Roesdahl también cuenta que en textos extranjeros de, por ejemplo, Francia se reportan epidemias, donde casi todo el ejército vikingo murió porque se vieron afectados por una enfermedad.

Los vikingos también sufrían de un gusano intestinal a gran escala, y en el peor de los casos, bien podría haber provocado síntomas de enfermedades carenciales. “Uno podría imaginar que algunos vikingos tienen la dieta que deberían usar, pero su ingesta de nutrientes ha sido baja porque se han infectado con parásitos”, explicaba Marie Louise Jørkov. Según la estudiosa los niños que crecieron con desnutrición rara vez llegaron a viejos. Esto explicaría que no haya una gran cantidad de adultos desnutridos en las tumbas de aquellos días.

Otro punto que se nos recuerda en el artículo es que el escorbuto y la deficiencia de vitamina están asociados con largas travesías. Y ciertamente, si bien los vikingos viajaron mucho, su riesgo de escorbuto no era mayor por esa razón. Sus viajes no fueron tan largos como para que no tuvieran acceso a las vitaminas C o el tiempo que lleva desarrollar la enfermedad que es de aproximadamente tres meses. El escorbuto si fue un problema en viajes largos, como desde Inglaterra a la India. No era el caso de los vikingos con sus viajes a s Islandia, Groenlandia, Inglaterra y Francia, explica Else Roesdahl.

En general, las personas de aquella época tuvieron acceso a una dieta bastante variada en todo momento del año. Tenían ganado, incluyendo ovejas, cabras, gallinas, gansos, cerdos y vacas, y recolectaban frutas y bayas en forma de, por ejemplo, manzanas, ciruelas y conchas. También cultivaban granos. En Dinamarca, la caza no desempeñaba ningún papel particular. Era sobre todo un deporte de clase alta.

Por supuesto, escribe Kristian Sjøgren, los vikingos no tuvieron la oportunidad de recolectar frutas, bayas y vegetales en el invierno, pero sí la suerte de conservar alimentos de varias maneras, como lo habían hecho durante todo el año. Estos pueden incluir la salazón, el secado y el ahumado de carne y pescado o la conversión de leche en queso y mantequilla. Las bayas y las frutas también se secaban y almacenaban junto con, por ejemplo, las nueces, nos cuenta Sjøgren en su interesante artículo.

