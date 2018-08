Cuando el color del médico importa

CDEHA pilot 2016: Marcella Alsan from Neesha Joseph on Vimeo.

Culpan a la escasez de médicos negros por la mala salud de sus pacientes del mismo color. Es lo que nos informa la edición digital del New York Times, con un artículo de Gina Kolata titulado de manera cuestionadora: The Secret to Keeping Black Men Healthy? Maybe Black Doctors (¿El secreto para mantener a los hombresnegros sanos? Quizas los Doctores negros). Una versión de este artículo aparece impresa en 21 de agosto de 2018, en la página D 3 de la edición del periódico, con el titular: Cuando importa la carrera de un médico. Gina Kolata escribe sobre ciencia y medicina. Ha sido candidata en dos ocasiones al Premio Pulitzer y es autora de seis libros, entre ellos “Misericordias en el disfraz: Una historia de esperanza, el destino genético de una familia y La ciencia que los salvó”.

Veamos que se nos cuenta aquí: Según un intrigante estudio, los pacientes negros resultan mucho más propensos a aceptar ciertas pruebas de salud si las discutían con un médico negro. En la página del sitio podemos ver la foto de un médico de color, el Dr. Chaandry Jordan, uno de los médicos que participaron en la investigación que asegura que se trata de algo que no te enseñan en la facultad de medicina.

De acuerdo al Times; los hombres negros tienen la menor esperanza de vida de cualquier grupo étnico en los Estados Unidos. Gran parte de la brecha se explica por una mayor tasa de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón, que afectan en particular a los hombres negros pobres y con poca educación.

Se ha cuestionado si eso se debe a la falta de acceso a la atención de la salud, pero ahora, un grupo de investigadores en California ha demostrado que otra fuerza poderosa puede estar en la ausencia de médicos negros.

En el estudio se demuestra que los hombres negros que veían a los médicos varones negros eran mucho más propensos a aceptar ciertas medidas preventivas que los hombres negros que veían a los médicos que eran blancos o asiáticos. Todo un problema que se acentúa en un país como los Estados Unidos donde el 13 por ciento de la población es negra, mientras que solo el 4 por ciento de los médicos tienen esa pigmentación.

El estudio, publicado en junio por la Oficina Nacional de Investigación Económica, involucró a 702 hombres negros en Oakland, California, que acudieron a una clínica para una evaluación médica gratuita. Fueron asignados al azar a un médico negro o uno que era blanco o asiático.

Ni los hombres ni los médicos sabían que el propósito del estudio era preguntar si la carrera de un médico importaba cuando aconsejaba a estos pacientes. Resultó que los efectos raciales no fueron sutiles. La detección de diabetes fue parte del chequeo de salud y el 63 por ciento de los hombres negros asignados a un médico negro aceptaron la evaluación. Pero solo el 43 por ciento de los asignados a un médico que era blanco o asiático accedieron a que se les realizara un cribado; Cribado (en medicina es una estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad). proximadamente el 62 por ciento de los hombres de raza negra con un médico negro aceptaron pruebas de colesterol, en comparación con el 36 por ciento asignado a un médico que no era negro. Los investigadores emplearon estudiantes premédicas de minorías para reclutar participantes visitando 20 barberías y dos mercados de pulgas en Oakland, ofreciendo vales para hombres negros para una evaluación médica gratuita.

La proyección fue en una clínica creada por los investigadores y atendida por 14 médicos negros y no negros. A los hombres se les ofrecieron medidas preventivas, como vacunas contra la gripe y exámenes de detección de la presión arterial, el colesterol y la diabetes.

Los hombres que acudieron a la clínica ofrecieron los mismos elogios a sus médicos negros, blancos y asiáticos. Pero los pacientes eran mucho más propensos a dar su consentimiento a la atención preventiva (exámenes de detección y vacunas) cuando su médico también era negro.

Según la periodista, si los pacientes negros aceptaran esta atención preventiva a estas tasas en el mundo real, la brecha en la mortalidad cardiovascular entre los hombres negros y el resto de la población podría reducirse en un 20 por ciento, estimaron los investigadores.

El mismo tema ya había sido tratado por Mia de Graaf, editora de salud en el Dayly Mail.com en un artículo publicado el 16 de agosto de 2018. Aquí se nos informa que las mujeres hispanoamericanas aún tienen la esperanza de vida más alta de cualquier grupo racial en los EE. UU., Con una edad promedio de 84 años. Se espera que las mujeres blancas no hispanas en los Estados Unidos vivan hasta los 81.1 años, mientras que los hombres blancos hispanos y no hispanos viven hasta los 79 años, en promedio. Las mujeres afroamericanas tienen una esperanza de vida de 78 años. Mientras tanto, los hombres afroamericanos viven hasta los 75.6 años. Hay muchos factores que completan esta brecha. Entre ellos: los hombres negros tienen menos probabilidades de tener cobertura de seguro de salud, tienen más probabilidades de vivir en una comunidad desfavorecida y, con mayor frecuencia, son objeto de discriminación.

Eso aumenta el estrés y hace que sea más difícil comer una dieta saludable, entre otras cosas, lo que aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión y diversos cánceres. A menudo, esas señales de advertencia no se detectan lo suficientemente temprano como para hacer una diferencia. Para muchos, eso podría ser porque no tienen seguro médico, por lo que las visitas al médico son pocas, si es que lo son. Pero esa no es toda la imagen.Los estudios demuestran que la confianza es un factor que no se puede subestimar en este círculo vicioso.

Los expertos en salud pública coinciden ampliamente en que el “Estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en hombres negros” tuvo un impacto directo en la salud de los hombres afroamericanos. El experimento fue un estudio de 40 años sobre 600 hombres negros en Tuskegee, Alabama, que tenían sífilis. De 1932 a 1972, los hombres infectados de sífilis se congregaron en el centro, dirigido por el Servicio de Salud Pública, para análisis de sangre y tratamientos.

Pero resultó que fue un fracaso: los investigadores no revelaron sus verdaderos diagnósticos y les aplicaron un placebo. Nunca habían planeado tratar a los hombres; planeaban ver cómo progresaba la sífilis en los hombres negros.

En su trabajo Mia de Graaf, hace referencia a un estudio de 2016, realizado por Marcella Alsan, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de Stanford, y Marianne Wanamaker, de la Universidad de Tennessee, donde se mostró que la esperanza de vida de los hombres afroamericanos había caído un año entero en 1980, algo que encontraron, podría atribuirse directamente a Tuskegee. Según la investigadora Alsan, eso fue lo que la impulsó a llevar a cabo esta nueva, en colaboración con Owen Garrick, de Bridge Clinical Research, y Grant C. Graziani, de la Universidad de California, Berkeley.

‘Ese estudio realmente pesó sobre mí. Cuantas más revelaciones investigamos, sobre el abuso de archivos, más vergonzoso fue “, dijo el Dr. Alsan a DailyMail.com. “Así que comencé a leer sobre diversas intervenciones que se sugieren para mejorar la salud de los hombres afroamericanos, especialmente porque los hombres afroamericanos tienen la esperanza de vida más baja de cualquier grupo demográfico. ” Muchos han presentado esta plataforma para tratar de aumentar la diversidad en la fuerza de trabajo de los médicos, ya que los afroamericanos están muy poco representados en la fuerza de trabajo de los médicos. Eso me pareció algo que podríamos probar “.

El grupo decidió investigar cómo difería la salud de un hombre negro según la raza de su médico. No pudieron encontrar una clínica con una proporción lo suficientemente equilibrada de médicos blancos y negros que aceptaran asociarse en un estudio, por lo que crearon la suya en Oakland, California, con 14 médicos (seis negros, ocho de otras razas) e invitó a más de 1.300 hombres negros a participar. Los médicos y los pacientes nuevos que fueron parte de un estudio que busca mejorar la atención de los hombres afroamericanos, pero nada más. En primer lugar, a los pacientes se les ofreció $ 25 para completar una encuesta sobre desconfianza médica y socio demografía en el cuidado de la salud. Luego, se les ofreció $ 50, y un viaje gratis, para ir a la clínica para un chequeo, someterse a exámenes de detección de presión arterial, colesterol y diabetes, y para medir su índice de masa corporal. Se les dio una lista de las cosas que se les podría ofrecer, incluida la extracción de sangre, y una biografía, con una fotografía, de su médico. Finalmente, conocieron a su médico, al que se le dijo que tratara de persuadir a su paciente para que recibiera los cinco tratamientos preventivos que se le ofrecían. Antes de conocer al médico, no hubo una diferencia notable en la cantidad de tratamientos que los pacientes aceptaban, independientemente de si su médico era afroamericano o no. Sin embargo, después de hablar con su médico, hubo una división clara: los pacientes afroamericanos eran mucho más propensos a aceptar todo si su médico también era negro.

Los únicos pacientes que aceptaron tratamientos invasivos (es decir, extraer sangre) fueron los que vieron a un médico negro. También tenían un 47 por ciento más de probabilidades de que se les realizara un cribado de diabetes y un 72 por ciento más de probabilidades de controlar sus niveles de colesterol si veían a un médico negro.

por Marcella Alsan dijo que su equipo considera los hallazgos como una clara indicación de la sensación de confianza y comprensión que los pacientes sentían en base a que su médico era de la misma raza. “La [teoría] que parece ajustarse mejor a nuestros resultados fue que la comunicación y la confianza eran realmente importantes”, aseveró la Doctora al DailyMail.com. ‘Algunas cosas requieren más confianza, como extraer sangre. Allí, vimos diferencias realmente grandes ‘.

Para obtener un sentido de una muestra representativa más amplia de la población, tanto de hombres blancos como de negros, llevaron a cabo un estudio secundario, esta vez una encuesta, para ver si la raza podía ser importante en general. Desde el principio (antes de la cita) no fue así, pero después de conocer a su médico, lo hizo. “Cuando se trata de preguntas como” ¿qué doctores crees que entenderán tus preocupaciones? “Y” ¿con qué te sientes más cómodo hablando? “. Hubo una preferencia por un médico con su propio origen racial”, explicó la Dra. Alsan. La comunicación es tan matizada que tomaría muchos más estudios profundizar en la forma en que los médicos de diferentes razas se conectan con sus pacientes en persona. Pero por ahora es una clara indicación de que las conversaciones en persona podrían ser cruciales para abordar las disparidades de salud en Estados Unidos, que albergan el sistema de salud más costoso y algunas de las brechas más grandes en la salud de los ciudadanos.

Lo que pone en evidencia este artículo, mas que un asunto racial y concreto de Estados Unidos, es un elemento fundamental en la medicina, el de la empatía necesaria entre medico y pacientes, algo que se fortalece en sociedades donde color y estratificación social coinciden, así un doctor negro comprenderá mejor las circunstancias de un paciente de sus misma piel, lo lamentable es cuando la medicina, se burocratiza alejando mas allá del factor raza al medico y su paciente, reduciendo al primero a una suerte de máquina automática que responde específicamente a entradas informativas, sin indagar en las condiciones materiales y espirituales de quien tiene delante, y al segundo a un cliente, donde a veces lo más importante no es el mismo, sino el seguro que financia la consulta.

