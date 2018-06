El caso del padre que disintió doblemente para rescatar a su hijo

Comentando el video: Juan Juan AL MEDIO Ep.44 / Secuestrado en Cuba a niño de Miami

Estos es Karma señores. La cosa no es tan simple como nos la vende la mujer que evidentemente estuvo machacando durante años al hombre gracias al cual salió de Cuba (cuya versión no conocemos) y que por lo visto no era malo, ni escoria para casarse con él y engendrar hijos.

Pero de pronto es lo más malo del mundo cuando fuera de Cuba ella se entera de que puede abusar del padre de sus hijos con apoyo de la legislación imperante en Estados Unidos, que por ser de género es discriminativa contra el hombre y destructora de las relaciones paternofiliales; el resultado es que se llega al punto que el nuevo marido de la señora tenía más derecho sobre los hijos que el verdadero padre y cualquier padre puede imaginar lo que significa tal situación.

Si el tipo tenía en realidad alma de disidente, se tuvo que volver a sublevar contra el sistema, de disidente del comunismo que le negaba ciertos derechos humanos, se volvió en disidente del capitalismo maltusiano que le negaba la sacrosanta Patria Potestad, aquella por la que tanto lío se armó al principio del comunismo cubano y que sirvió de base para habilitación de campamentos y familias en Estados Unidos para recibir 14,000 niños que llegaron en un éxodo conocido como Operación Pedro Pan, iniciado hace 55 años, el 26 de diciembre de 1960, y se prolongó hasta 1962.

Ahora estamos vieno un goteo a la inversa cuyo caso mas notado fue el del entonces niño naufrago Elian, encontrado en 1999 por dos pescadores en el Estrecho de la Florida. Su madre había muerto tratando de llegar a Miami. El chico se convertiría en el centro de una disputa internacional entre Cuba y Estados Unidos que terminó con el secuestro del niño por el Estado Norteamericano y su entrega al padre en Cuba.

En el caso que trata el video de Juan Juan y con envidente menos ingerencia de políticos y gobiernos, la única salida que le ha quedado al vapuleado papá para recuperar a sus hijos ha sido rebelarse mas de hecho que de palabra contra las leyes norteamericanas que le privaron de sus hijos y para conseguirlore tornar al primer sistema del que había disentido. Aun así y en condiciones de ventaja tuvo la benevolencia de devolverle la chiquita a esa madre que despiadadamente le había conculcado sus derechos paternales.

El final de la historia no podemos saberla, si tenemos en cuenta el proceso de ideologización de género que va sufriendo el aparato jurídico cubano en detrimento de una ideología eminententemente patrircal como lo fue en sus inicios el fidel-estalinismo.

En cuanto al trabajo periodísitico en cuestión, sé que es difícil, pero como cuando se hace justicia este reportaje no está completo desde el punto de vista periodístico y ético hasta que no se vean las dos partes, cosa que los medios cubanos de aquí y allá raramente hacen, lo demás es lagrimeo barato.

