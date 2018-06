La filosofía de Gustavo Bueno y sus seguidores: armas en la guerra del pensamiento moderno

Según el obituario Gustavo Bueno Martínez 1924-2016, que aparece en la página filosofia.org,n ació Gustavo Bueno en La Rioja un 1º de septiembre de 1924; inició sus estudios de Filosofía, Letras y Derecho en la Universidad de Zaragoza. Una vez realizados los cursos comunes en la Universidad de Zaragoza Bueno culminará su la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Madrid. Siendo becario del Instituto «Luis Vives» de Filosofía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, defendió su tesis doctoral en 1947, sobre Fundamento formal y material de la moderna filosofía de la religión, bajo la dirección de Santiago Montero Díaz.

Con sólo veinticuatro años se incorpora el joven riojano como Catedrático de Filosofía, el 26 de marzo de 1949, al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media de España, desempeñando su cometido como funcionario en el Instituto femenino «Lucía de Medrano» de Salamanca, del que fue jefe de estudios en 1949-50 y director desde 1951 hasta 1960.

En 1960 el filósofo se establecerá en Oviedo, al ganar la cátedra de historia de la filosofía y de los sistemas filosóficos de la universidad de esa ciudad, institución a la que se mantuvo vinculado hasta 1998. Desde entonces desarrolló su labor en la Fundación que lleva su nombre, que tiene su sede en Oviedo.

Bueno es el fundador de la revista El Basilisco y ha sido autor de numerosos libros y artículos. Su obra está recogida en distintos diccionarios y obras generales. Este Filósofo español, es considerado como el autor principal del sistema conocido como materialismo filosófico.

Se trata de una auténtica escuela según la cual la filosofía, sin ser en sí una ciencia, es un saber de segundo grado, que presupone otros saberes previos, es decir un estado maduro de las ciencias y de las técnicas. Ella, la filosofía, se ocuparía de las ideas que brotan de la confrontación de los más diversos conceptos técnicos, políticos o científicos, a partir de un cierto nivel de desarrollo y tiene que ser capaz de reinterpretar desde sus nuevas coordenadas los sistemas previos que quisieron comprender el mundo.

Las líneas más importantes del materialismo filosófico, según Bueno, se estructurarían en tres ejes: el espacio antropológico: el radial, el circular y el angular.

Considerado desde el eje radial, el materialismo filosófico se presenta como un materialismo cosmológico, en tanto que él constituye la crítica (principalmente) a la visión del mundo en cuanto efecto contingente de un Dios creador que poseyera a su vez la providencia y el gobierno del mundo.

Desde la perspectiva del eje circular, el materialismo filosófico se confunde con el materialismo histórico, en la medida en que el segundo critica todo idealismo histórico y su intento de explicar la historia humana en función de una «conciencia autónoma» desde la cual estuviese planeándose el curso global de la humanidad.

Por último, desde el punto de vista del eje angular, el materialismo filosófico toma la forma de un materialismo religioso que se enfrenta críticamente con el espiritualismo (que concibe a los dioses, a los espíritus, a las almas y a los númenes, en general, como incorpóreos), propugnando la naturaleza corpórea y real (no alucinatoria o mental) de los sujetos numinosos que han rodeado a los hombres durante milenios.

Entre los libros más importantes del pensador el artículo señala Ensayos materialistas, El animal divino, Primer ensayo sobre las categorías de las «Ciencias Políticas», El sentido de la vida, El mito de la cultura, España frente a Europa, Televisión: Apariencia y Verdad.

También se recuerda algo que he comprobado gracia a los abundantes videos que en las redes que tienen a Bueno por protagonista, que parte de su popularidad la debe más que a sus libros a su presencia en los medios, prensa, radio y televisión. Toda una tradición dentro de la filosofía occidental que tuvo entre sus estrellitas mediática personajes lo mismo a un existencialista marxista como Paul Sartre que a una objetivista liberal como Ayn Rand.

Bueno ha sido muy atacado por otros filósofos o creadores de opinión en particular los anti españolistas. No se le perdona entre otras cosas su oposición al aborto y en general a las ideologías de género o su aprobación de la tauromaquia. El ataque llega incluso a la base material (recursos y medios) que cuenta su escuela, sin los cuales ya sabemos que no hay orientación filosófica que llegue a la otra cuadra, por muy útiles y bien pensados que estén sus aparatos categoriales.

Una de las críticas más duras contra Bueno y sus seguidores de las que he leído es la que hace Luis Feás Costilla aparece bajo el título de “El mito de Gustavo Bueno”. Se trata de un artículo publicado originalmente en julio de por la Revista Asturiana de Información y pensamiento Atlántica XXII N.º 9.

Aquí se acusa a Gustavo Bueno Martínez de haber gozado de crédito entre las izquierdas y el liberalismo, a pesar de su evidente “escolasticismo ultramontano”, de ser considerado materialista y ateo, a pesar de su declarado catolicismo y de su aproximación al marxismo en los últimos años de la Franquismo, esto haría según el autor que sus opiniones sigan siendo recogidas por los medios de comunicación democráticos, cuando en realidad sus posiciones se acercan más a otro tipo de radicalismos políticos.



Una de las cosas de Bueno que asombra a su crítico es la defensa que hace el filósofo de la eutanasia para asesinos convictos y confesos de crímenes horrendos”, tomando como ejemplo los etarras que asesinaron al concejal Miguel Ángel Blanco a manos de los terroristas de ETA.

Otra de las muchas cosas que no se le perdona a Bueno es su equiparación formal de la democracia con el franquismo. Algo en lo que no parece estar muy equivocado el riojano cuando acudimos al modo en que se ha utilizado La moción de censura, España. Se trata de un procedimiento establecido en el artículo 113 de la Constitución española de 1978 que permite al Congreso de los Diputados retirar su confianza al presidente del Gobierno de España y forzar su dimisión, para cambiar el color del gobierno.

En este caso el gobierno el gobierno que estuvo a punto de permitir la perdida de Cataluña, ha sido castigado por el motivo menor de la corrupción de su partido, dándose un cambiazo sin contar con la voluntad del pueblo, así ocurrió el pasado 1 de junio de 2018 cuando con 180 votos a favor, abstención y 169 votos en contra, el socialista Pedro Sánchez quedó investido como presidente del Gobierno, desahuciado a Rajoy e impidiendo el acceso a la Moncloa, de Albert Rivera, líder de la formación Ciudadanos la cual según el CIS superaba ya al PSOE en intención de voto. El estado de Partido ha hecho una jugada contra la soberanía popular que no le diferencia mucho de la que habría hecho un estado corporativo fascista o totalitario comunista.

Pero algo si se le reconoce a Bueno en este trabajo que siempre se ha mantenido firme en sus posiciones ideológicas, con una coherencia que en cierto sentido le honra y es lo que más me gusta de ella, lo reconozco.

El artículo se ataca a Bueno por asociación como mimbro de la academia franquista con Santiago Montero Díaz, destacado nacional-sindicalista, que había sido organizador de las JONS en Galicia, los catedráticos José María Sánchez de Muniaín, propagandista católico, y Juan Francisco Yela Utrilla, fundador de Falange Española en Asturias junto a Celso García de Tuñón. Se le hecha en cara el levantarse y protestar enérgicamente en el Cinema Salamanca contra una película que “atentaba” contra los principios fundamentales del Movimiento y las creencias católicas españolas, se le acusa de haberse dejado ver y fotografiar “vistiendo la camisa azul, de su viraje del totalitarismo de derecha al totalitarismo de izquierdas, manteniendo aversión al liberalismo que Bueno llamaría “democracia procedimental ascendente no sancionada por el Estado jerárquico”, definición que encuentro no solo original sino acertada.

Otra cosa que no se le perdona es que Gustavo Bueno no viera puesta en cuestión su cátedra en ningún momento, y que su influencia política en los grupos de oposición fue nunca más allá de su condición de carismático polemista. Su notoriedad habría sido además tardía: de los dos incidentes conocidos en que se vio envuelto, el primero sucedió en 1975, en pleno conflicto chino-soviético, cuando unos estudiantes maoístas procedentes de Barcelona le tiraron a la cara un bote de pintura, protestando por, según ellos, apoyar a la URSS frente a China. El otro ocurrió dos años más tarde, en 1977, cuando un despistado grupo de extrema derecha, denominado Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o Triple A), incendió de madrugada un todoterreno de su propiedad en su casa de la Avenida de Galicia de Oviedo, lo que ha servido para otorgarle cierta legitimidad antifascista.

Luis Feás afea el sistema de Bueno calificándolo más de totalitario que totalizador, a la manera de su admirado Platón, que además de anular lo individual privilegia lo lógico-epistemológico-cognitivo y desprecia tanto la ética no positiva (que considera como “metafísica” y por tanto científicamente irrelevante o mera “psicología”, lo que le ha enfrentado públicamente con otros filósofo como Fernando Savater (al que también respeto mucho) y a José Antonio Marina, este último un pensador oficialista al que hace unos años escuchaba yo no sin cierto aburrimiento en los programa de la más que domesticada en el ideal borbonista Radio Nacional de España “No es otro día cualquiera”.

La “perniciosa” influencia platónica también es descubierta por el crítico en la crítica que hace Bueno a los artistas de lo que clasifica como “izquierda divagante”, a los que habría que expulsar de la república ideal. Por último, se le condena por su negativa a ubicarse en lo político (tercerposicionismo), una crítica que me recuerda al imperativo comunista cuando se obliga al pensador la militancia política.

Pese a todo lo dicho arriba y teniendo mis propios criterios independientes, lo que me impide clasificarme como “buenista” con sumo interés la Filosofía de Gustavo Bueno y la de sus epígonos a Trávez del canal de su fundación, tanto como el del teórico de la literatura Jesús G. Maestro.

En este caso se trata de uno de los más productivos seguidores de Bueno, fiel a las enseñanza del maestro no solo en relación a su aparato conceptual, que desarrolla de cara a la literatura y en general el pensamiento postmoderno, sino e incluso en las malas pulgas que se manifiestan lo mismo en la polémicas que en los monólogos que día a día publica en su sitio y que suelo compartir con mis amigos de Facebook a veces con el comentario que para el que no hay espacio en su canal.

Como teórico de la literatura Jesús E. Maestro es el autor del Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura, en su obra titulada Crítica de la Razón Literaria (10 volúmenes, publicados entre 2004 y 2015). Ha publicado en diversas revistas científicas trabajos sobre Literatura Española, Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, Teoría del Teatro y Materialismo Filosófico. Como editor, es director honorario de Publicaciones Académicas en la Editorial Academia del Hispanismo, actividad que también desempeñó otras editoriales. Se define a sí mismo y así lo podemos ver en algunos videos como Como como funcionario del Estado que trabaja en una universidad española, sin vocación ni convicción, llegando a compartir el trabajo que se le obliga a hacer en su condición de profesor acreditado en una cátedra, con el trabajo de la prostituta.

Lo anterior no quita que tal y como se enuncia en su blog haya desarrollado Mestro su labor investigadora y docente en universidades españolas, sin endogamia (algo que muy pocos profesores españoles pueden aducir), así como en las universidades de Mons (Bélgica), Caen (Francia), Montreal (Canadá), Bochum (Alemania), Texas A&M University, Vanderbilt University, The University of Virginia (USA), Varsovia, Cracovia y Lublin (Polonia), Módena y Reggio Emilia (Italia), entre otras. Su actividad docente es pública y de libre acceso, ya que sus clases se graban y pueden verse en internet.

Jesús E. Maestro, el crítico literario buenista por excelencia, es desde el 27 de octubre de 2016, director de la Cátedra de Filosofía Cervantina de la Facultad de Filosofía de León (Guanajuato, México), bajo el patrocinio del Instituto Oviedo y de la Fundación Gustavo Bueno. En este sentido el Materialismo filosófico en el sentido que le da Gustavo Bueno, tiene grandes perspectivas de alcanzar una internacionalización que no logrará con el coqueteo cubano que se describe en el primer video y del que terminaremos hablabando en estas notas.

Si la filosofía de un creador se legitima por su capacidad para ser instrumentalizarla, por otros pensadores, para entender mejor una parte de la realidad, el trabajo de Maestro – sin ser el único continuador interesante- se convierte en el mejor servicio, que en este sentido se pueda hacer al Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno.

Creo que el de Bueno y la Fundación que le sobrevive es un valioso intento de hacer filosofía desde España y reivindicar desde ella toda la hispanidad incluida la americana, por otro lado el culto al fundador, tan parecido como el que sienten los marxistas por el creador de su teoría y cierto autismo que les lleva a contra ponerse por principio a cualquier otra alternativas, desbalanceando el necesario equilibrio entra crítica y apropiación e incluso aporte a otro enfoque teórico, es lo que veo por ejemplo en la critica a rajatabla que hace Maestro de la Semiótica en general a la cual mata y entierra en lugar de concentrarse en el aporte que puede significar para ella un acercamiento desde el materialismo filosófico como en sus momento hiciera, entre otros materialistas históricos y dialécticos, el un filósofo marxista polac Adam Schaff, (10 de marzo de 1913 en Leópolis – 12 de noviembre de 2006 en Varsovia) o.

Es en esta dogmatización de la idea de Bueno -no falta de contenido- de que la filosofía se escribe contra alguien o contra algo donde radica en opinión en el talón de Aquiles de unos pensadores a los que por otra parte no dejo de utilizar, comentado o compartiendo por sus méritos intelectuales, lo videos de Bueno o sus discípulos, como arma arrojadiza o de la que a veces defenderse en ese gran campo de batallas de ideas que constituyen las redes de internet.

Es en esta línea que he comentado el video con el que inicio esta entrada en la zona de la siguiente manera:

“Acudir a Cuba y dar aire fresco (aunque sea en una provincia perdida) a la dogmatizada filosofía oficial cubana, no está mal en principio, pero al mismo tiempo hay que saber que asociarse con un teólogo del marxismo leninismo castrismo como Pablo Guadarrama sólo desprestigia al Materialismo de Gustavo Bueno, es fundamental criticar el pseudo materialismo cubano, para demostrar el valor de vuestros métodos de análisis. Lean a continuación y luego valoren con quienes quieren andar en Cuba; se trata del enlace al artículo La deshonestidad intelectual y la represión política (V), que aparece en la revista Cubaencuetro. Y como creo que es bueno a este debata “echarle agua”, como dicen los jugadores cubanos de dominó cuando remueven las fichas, y ver que reacción genera entre los navegantes cubanos he incluido el susodicho video bajo el artículo de marras con el siguiente comentario.

“Mira el culto que le rinden a Guadarrama los “materialistas católicos” (así se definen ellos mismos) de Gustavo Bueno en Oviedo”

Hoy he tenido la primera respuesta, un tanto a la ofensiva, que me da un tal Braulio Romero:

“materialistas católicos” No sé en qué momento han llegado a declarar eso. Por lo que sé, Gustavo Bueno decía que era un “ateo católico” (de formación católica, pero, no creyente). Luego, también, Gustavo Bueno tenía la tesis de que la religión católica es la más avanzada, la más racional frente al islam y otras religiones. Reitero, no sé dónde viste que ellos se declaran materialistas católicos, yo no he visto, por el momento eso. y no creo que lo hayan hecho. Tendrías que explicar muchas cosas porque, pues, bueno, tendré que decirte que desconoces la escuela del Materialismo Filosófico hasta que demuestres lo contrario. Por ello, pienso, en este momento, que lo dices más como insulto, que como algo efectivamente verdadero.

Estas fueron mis respuestas las cuales he preferido sostener con las palabras del propio Bueno y de su tocayo, hijo y heredero intelectual recogidas en un par de video.

Creo que tu problema es que tomas por insulto lo verdadero y después conviertes los términos en contradictorio, creando una dicotomía innecesaria. Debes estudiar mejor a Bueno, quien no se reconoce “católico” porque fuera educado como tal, que como cualquier españolito de su época lo sería, fue, sino porque como filósofo reivindica la racionalidad que le imprime al catolicismo el rescate que hace de la figura aristotélica de “Dios”, es católico porque reconoce el racionalismo que representa el catolicismo al utilizar la filosofía griega, platónica y aristotélica, bases reales de la ciencia moderna, frente a otros derivados Abrahámicos, incluidos el protestantismo. Tienes razón en cuanto al enunciado explícito de “ateo católico”, que hizo Bueno, pero como su filosofía es también definida como “materialista” lo de “materialista católico” cae por su propio peso, y no te lo tiene que decir él, te lo digo yo, aunque no puedas entenderlo. Aquí te dejo a su propio hijo para que te explique el pensamiento filosófico de bueno y abajo su propia reivindicación del catolicismo frente a otras religiones, que te aproveche.



En cuanto a lo que reivindica Bueno del catolicismo esta entrevista te ayudará a entenderlo mejor:

Anuncios