Sobre falsas superioridades del inglés y del liberalismo. Respuesta a dos oyentes de Fernando Díaz Villanueva

Como cada domingo me tomo mi café escuchado el podcast La Contra Réplica que produce el periodista Fernando Díaz Villanueva, dándole le voz y respondiendo los comentarios de sus oyentes. Hoy le ha tocado la número 69.

Por esta vez concuerdo totalmente con Fernando y discrepo de su oyente que parece no solo estar en China territorialmente, sino también con respecto a su propio idioma, por cierto convertido recientemente en lengua de estudio obligatorio en las escuelas del país asiático.

Un indicio de la precedencia en importancia de nuestra lengua, con respecto al inglés lo tenemos en la obra Antonio de Nebrija, autor la primera Gramática castellana, primera también entre las gramáticas románicas, que fue publicada en 1492, mientras que la primera gramática inglés no aparece hasta casi un siglo después en 1586. A esto súmese el adelanto en el descubrimiento de nuevos mundos y por tanto la incorporación de palabras basadas en las de las lenguas nativas; para definir lo que hasta el momento no existía en Europa, chocolate, patata, tomate, etc. y que por tanto pasó vía el español al resto de lo que hoy llamamos lenguas modernas.

El diccionario de Oxford hace la trampa de incluir como inglesas, palabras de lenguas muertas que precedieron a la formación del inglés que no se usan desde hace siglos o quizás milenios en las islas británicas, creándose así la ilusión de un léxico superior al nuestro. Es como si engordáramos la RAE con expresiones celtíberas, fenicias, griegas, cartaginesas, latinas o musulmanas que alguna vez fueron usadas en la península ibérica. Además como bien ejemplifica Fernando cualquier palabra en español tiene más información de gramática (o sintaxis) y de contenido significativo (o semántica) que una palabra inglesa.

Pongamos por ejemplo de esta superioridad uno que suelo usar en este tipo de foro, que tomo de Sila, una española que se desempeña como profesora de castellano en Inglaterra, usando la palabra “VOY”. Cuando leemos esta conjugación del verbo nuestro cerebro hispano-parlante computa todo esto:

VOY

1. Verbo Ir

2. Tiempo presente

3. Primera persona del singular

Al escuchar o leerla no necesitamos que se agregue el pronombre sujeto “YO” porque la conjugación del verbo nos dice que es la primera persona singular.

Ahora pensemos en la palabra “IR”. Así, solo con otras palabras que la ayuden a significar algo más específico, la palabra “IR” tiene muy poco contenido gramatical y es sobre todo una palabra con contenido semántico. Al escucharla o leerla, recibimos este contenido:

IR

1. Verbo Ir

2. Tiempo: No sabemos.

Eso depende de las palabras que lo acompañen:

WILL + GO nos habla de verbo “ir” en futuro; PODRÍA + IR NOS habla del verbo “ir” en condicional; UTILIZADO PARA + VAMOS nos habla del pasado habitual del verbo “ir”; y así … IR necesita de otras palabras para obtener más contenido gramatical.

3. Persona: Y de nuevo, no sabemos.

La falta de marcadores en la conjugación, como en español (Voy-Vas-Va-Vamos-Vais-Van), no nos dice nada acerca de la persona. Es absolutamente significable el otro lado – un sustantivo o un pronombre – para que sepamos qué persona es

Para que GO signifique VOY, hay que agregarle una palabra y decir I GO. Este es un caso fácil.

Para redondear la idea: el inglés es una especie de rompecabezas; es la unión de un montón de pedacitos que nos trae la idea completa. De alguna manera, todo se puede ver para el mar comprendido. El español, por otra parte, lo tiene todo condensado en la palabra y no hace falta hacer eso sumatoria de palabras para significar lo que desea expresar.

Una consecuencia de los medios de comunicación también es diferente. Una oración en español es tremendamente flexible. Cada palabra dentro de una oración en español tiene un significado completo, redondo, bastante exacto; por qué razón es muy fácil mover las palabras dentro de la estructura frasal sin que cambie el significado de la oración. Un ejemplo:

Juan fue ayer al cine con Ana

Si la ordenamos de otros modos, podemos decir:

Al cine con Ana, fue ayer Juan

Ayer, Juan fue al cine con Ana

Con Ana, al cine fue ayer Juan

Y ahora una conclusión personal. Cada palabra en castellano tiene tanta contenido significativo por si misma que, sin importar donde la ponga uno, además de mantener el ese significado previo todavía puede generar todavía mucho significado permitiéndose el español un juego estilístico y por tanto connotativo que no vemos en ingles, es decir mas y mas amplias posibilidades para potencias el contenido semántico de la palabra y el enunciado. No en las lenguas germánicas, el inglés entre ellas con todas sus otras influencias, ocurre mas bien lo contrario, si la palabra no se coloca en el lugar predeterminado, se reduce su significado y el enunciado puede llegar a convertirse completamente indescifrable especialmente para el poco imaginativo oyente que tiene ese idioma como lengua materna.

No puedo terminar sin recordarle al oyente epígono del liberalismo lo que suelo decir sobre las “ideas” que, imintando al anaquismo sindicalista de izquierda del siglo pasado ahora llaman “libertarias”. Yo encuentro a los liberales tan ideologizado y peligroso como a los marxistas Marxismo, la diferencia es que los marxistas se saben ideologizados (en la creencia de que su ideología es científica) los liberales ni eso, concientes de que no existen ideología científica y que por lo tanto la suya no podría serlo.

La diferencia es que las victimas del marxismo se descubren el los listados del GULAG, los del liberalismo no están registrados como tales, ellos son millones que nunca se quejaran; desde campesinos proletarizados de Europa hasta etnias del tercer mundo, pasando por millones de soldados muertos en guerras desencadenas por los liberales, los millones de alcoholizados, drogados y abortados en nombre de la consigna liberal: dejar pasar y dejar hacer.

