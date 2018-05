Sobre la silente presencia cubana en el Oslo Freedom Forum 2018

2018 Oslo Freedom Forum: nuevos oradores anunciados El Foro de Libertad de Oslo 2018 contará con charlas inspiradas por activistas, periodistas intrépidos, innovadores audaces y disidentes que han superado grandes dificultades en su lucha por la libertad. El tema del evento del décimo aniversario es “Rising” (alzamiento o rebelión). Agradecemos a nuestros anfitriones noruegos por hacer posible este evento. Nos sentimos honrados de que algunos de los principales líderes de Noruega se unan a nosotros este año, incluido Ine Eriksen Søreide, el Ministro de Asuntos Exteriores ; Trine Skei Grande, la Ministra de Cultura ; Nikolai Astrup, Ministro de Desarrollo Internacional ; Raymond Johansen, el Alcalde Gobernante de Oslo ; y Sigve Brekke, presidente y CEO de Telenor Group . Encuentre información sobre algunos de nuestros oradores a continuación. Obtenga más información sobre el Oslo Freedom Forum y solicite su asistencia aquí . Oradores Belquis Al Lahabi

Yemen

Belquis Al Lahabi es una defensora a favor de la democracia más conocida por su liderazgo en organizaciones de la sociedad civil que realizaron protestas contra el régimen durante la revolución de 2011 en Yemen. A medida que comenzaron los levantamientos en Túnez, Al Lahabi encabezó una manifestación frente a la embajada tunecina en Yemen, en la que pedía la caída del régimen autoritario del presidente Ali Abdullah Saleh. Cuando Saleh fue derrocada, Al Lahabi fue una de las pocas mujeres que participó en la Conferencia de Diálogo Nacional, un proceso de transición celebrado en 2013. Aprovechó esta oportunidad como plataforma para abogar por los derechos de las mujeres, centrándose en cuestiones como el matrimonio infantil, mortalidad materna y alfabetización. En abril de 2015, después de que su casa fuera destruida por una explosión, Al Lahabi huyó a Jordania, donde continúa su defensa. Maziar Bahari | @maziarbahari

Corrí

Maziar Bahari es un periodista, cineasta y activista iraní-canadiense. Mientras informaba sobre las protestas electorales iraníes de 2009 para Newsweek, Bahari fue acusado de sedición y espionaje y encarcelado por el gobierno iraní por su periodismo. Estuvo retenido durante cuatro meses antes de su liberación, y desde entonces ha sido un abierto defensor de la libertad de expresión y los derechos humanos. Bahari escribió una de las memorias más vendidas sobre su experiencia, “Then They Came for Me”, que fue adaptada en la película “Rosewater” por Jon Stewart. Bahari es el fundador de IranWire, una plataforma para periodistas ciudadanos iraníes, así como Periodismo no es un crimen, que documenta abusos contra los derechos humanos cometidos contra periodistas y proporciona ayuda a aquellos que son perseguidos. Bahari es también el fundador de Education Is Not a Crime, Fred Bauma | @ fredbauma90

República Democrática del Congo

Fred Bauma es un líder del grupo de jóvenes a favor de la democracia LUCHA, que aboga por el cambio no violento, a nivel de la comunidad y la reforma gubernamental en la República Democrática del Congo. Conocido como “Congo Gandhi”, Bauma alienta a los jóvenes a crear un futuro mejor a través de la participación política y el emprendimiento social. Fue arrestado en marzo de 2015 y pasó 18 meses en prisión, donde se enfrentaba a la pena de muerte por organizar protestas pacíficas que Law. Amnistía Internacional declaró a Bauma preso de conciencia y, tras la presión internacional en su nombre, fue liberado en 2016. Bauma se dirigió al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE. UU. y a la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en Washington, DC, sobre el estado del autoritarismo en la República Democrática del Congo. Bauma continúa trabajando con LUCHA, Vanessa Berhe | @VanessaBerhe Eritrea Vanessa Berhe es una defensora de la libertad de expresión de Eritrea y presidenta de One Day Seyoum, una organización de derechos humanos que aboga por la liberación de todas las personas injustamente encarceladas en Eritrea. En 2001, el tío de Berhe, el fotoperiodista Seyoum Tsehaye, fue arrestado durante una represión masiva del gobierno contra los medios independientes. Berhe, que tenía 16 años en ese momento, hizo campaña para su lanzamiento en su escuela, y luego se expandió a escuelas secundarias y universidades de todo el mundo. En 2013, fundó One Day Seyoum para crear conciencia sobre el ataque de la dictadura de Eritrea contra los ideales democráticos. Berhe es actualmente estudiante de derecho en la Universidad de Londres y es embajador de One Young World. Continúa presionando al gobierno de Eritrea para que libere a los periodistas encarcelados. Nasako Besingi

Camerún

Nasako Besingi es un activista social y ambiental y un agricultor sostenible de Camerún. Besingi es el fundador de la Lucha por Economizar el Ambiente Futuro (SEFE), una ONG que establece los manglares y los humedales como áreas protegidas, y trabaja para detener la deforestación causada por las plantaciones de aceite de palma. Él ha sido blanco de intimidación gubernamental por su trabajo. Besingi habla en contra de las violaciones de los derechos humanos en Camerún, incluidas las de la minoría de habla inglesa del país, que han pedido una mayor representación política y económica en los últimos años. Más recientemente, durante una represión generalizada contra la disidencia en Camerún, fue detenido por su apoyo vocal a las protestas por los derechos civiles en las regiones anglófonas del país. Netiwit Chotiphatphaisal

Tailandia

Netiwit Chotiphatphaisal es una activista estudiantil y autora que aboga por la reforma educativa en Tailandia. En 2012, Chotiphatphaisal y un grupo de compañeros crearon la Alianza Revolucionaria de Educación de Tailandia (TERA) para impulsar las reformas dentro del sistema escolar de Tailandia. La organización dirigida por estudiantes ganó reconocimiento nacional por su plataforma contra la educación memorística, por aumentar el acceso a las escuelas públicas y por defenderse contra la presencia de la junta tailandesa en las escuelas. Los miembros de TERA enfrentaron ataques físicos de la comunidad y la administración de la escuela, y Chotiphatphaisal finalmente fue removido del consejo estudiantil de su escuela como resultado de su activismo. En 2013, Chotiphatphaisal fundó Educación para la Liberación de Siam, un grupo de estudiantes que desafía las acciones injustas de la junta militar tailandesa en el sistema educativo del país. Rick Doblin | @RickDoblin Alternative Healing Rick Doblin es el fundador y director ejecutivo de la organización de investigación sin fines de lucro, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos (MAPS, fundada en 1986) con el objetivo de investigar psicodélicos y marihuana para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y otras condiciones psiquiátricas. Doblin recibió su doctorado en política pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Fue uno de los primeros en ser certificado por el Dr. Stanislav Grof como un practicante de respiración holotrópica, una disciplina que utiliza técnicas de respiración para el efecto terapéutico. Edipcia Dubón | @Edipciajdc Nicaragua





Edipcia Dubón es una defensora de los derechos de las mujeres a favor de la democracia y las mujeres nicaragüenses. Ella es la coordinadora de Diálogo de Mujeres para la Democracia, un grupo de reflexión que promueve discusiones abiertas sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en Nicaragua. Dubón sirvió en la Asamblea Nacional de Nicaragua hasta 2016, cuando la Corte Suprema la destituyó junto con otros 27 legisladores opositores. Actualmente, también es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Dubón es un economista que se enfoca en macroeconomía y tiene una maestría en política aplicada. Fang Zheng

China

Fang Zheng es un activista chino y atleta de por vida. El 4 de junio de 1989, mientras evacuaba las protestas estudiantiles de la Plaza de Tiananmen, Fang fue atropellado por un tanque, lo que provocó la amputación de sus piernas. El gobierno de China presionó a Fang para que dijera que había estado en un accidente de tránsito; Fang se negó. A pesar de la persecución, Fang se convirtió en una voz de verdad, luchando contra la narrativa del gobierno de que él y sus compañeros manifestantes habían usado la violencia contra las tropas del gobierno, provocando su respuesta violenta. Fang también siguió una carrera como atleta, y en 1994, fue el mejor lanzador de disco con discapacidad de China. Fang sigue siendo un activista por la verdad sobre la Plaza de Tiananmen y contra el gobierno represivo de China. Fang ha sido un orador famoso en los eventos de aniversario de la Plaza de Tiananmen y actualmente se desempeña como presidente de la Chinese Democracy Education Foundation. Jose Luis Martin “Chito” Gascon

Filipinas

José Luis Martin “Chito” Gascón es un organizador filipino de la comunidad, abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. Gascón critica los homicidios y otras violaciones de los derechos humanos que resultan de la llamada guerra contra las drogas del gobierno de Duterte y tiene exigió que los perpetradores rindan cuentas. Como activista de la justicia social desde hace mucho tiempo en la comunidad filipina, Gascón comenzó a organizarse contra la dictadura de Marcos como líder estudiantil antes de la revolución no violenta People Power de 1986. Cuando el país pasó a la democracia bajo la presidencia Corazón Aquino, Gascon se convirtió El miembro más joven del cuerpo que redactó la nueva constitución del país y del Congreso reconstituido. Durante más de tres décadas, Gascon ha continuado su defensa mientras estuvo en varios puestos gubernamentales superiores.Gascon ha recibido reconocimiento por sus esfuerzos de reforma, incluida la Beca Benigno S. Aquino para el Servicio Público en 2001, la Beca Intelectual Público Asiática en 2007, y la Beca de Liderazgo Asiático en 2008. Wael Ghonim | @Ghonim Egipto y las redes sociales Wael Ghonim es un activista egipcio de internet e ingeniero informático. Emergió como un líder simbólico de la Revolución Egipcia 2011 cuando era jefe de comercialización de Google para Oriente Medio y el Norte de África. En respuesta al asesinato del activista Khaled Saeed, Ghonim creó la página de Facebook “Todos somos Khaled Saeed”, que recopiló historias de la brutalidad policial egipcia y rápidamente se convirtió en el principal agregador para coordinar las protestas que acabaron con el dictador egipcio Hosni Mubarak. En 2011, Ghonim fue nominado para el Premio Nobel de la Paz y fue nombrado una de las “100 personas más influyentes del mundo” de TIME. Al año siguiente, Ghonim publicó su libro de memorias, “Revolución, 2.0: El poder del pueblo es mayor que el People in Power “. Luego fundó Parlio, una plataforma de redes sociales para debates sociales y políticos. Asma Khalifa | @AsmaKhalifaLY Libia Asma Khalifa es una defensora de los derechos de las mujeres y la paz de Libia. Habiendo crecido como una libia no árabe bajo el gobierno del coronel Muammar Qaddafi, Khalifa fue testigo del impacto negativo de la discriminación y la violencia contra las mujeres y ha dedicado su carrera a la construcción de una sociedad civil en Libia. Khalifa hace campaña contra la violencia de género y alienta la participación de las mujeres en el gobierno. Khalifa visita pueblos en Libia, Siria y Yemen con Young Peace-Builders, una ONG con sede en Trípoli, para capacitar a mujeres y jóvenes para que sean activistas no violentos. También es la cofundadora del Movimiento de Mujeres Tamazight, un “tanque de pensar / hacer” que investiga la igualdad de género en Libia y el norte de África. Por su activismo, Khalifa recibió el Premio de la Paz de Luxemburgo 2016. Antonio Ledezma | @alcaldeledezma

Venezuela

Antonio Ledezma es un abogado venezolano, líder de la oposición y ex prisionero político. Durante su mandato como alcalde de Caracas en 2015, Ledezma fue removido físicamente de su oficina y arrestado en lo que grupos de derechos humanos internacionales condenaron como un ataque de motivación política por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Después del secuestro de Ledezma, la oposición fue silenciada continuamente antes de las elecciones legislativas de otoño, y los ciudadanos de Caracas comenzaron a protestar en las calles. En noviembre de 2017, después de dos años bajo arresto domiciliario y más de 1,000 días como prisionero político, Ledezma escapó a través de la frontera con Colombia. Ahora exiliado y viviendo en España, Ledezma continúa abogando por la democracia venezolana. Ha recibido numerosos premios por su activismo incansable, Omar Mohammed | @omardemosul | @MosulEye

Omar Mohammed es el historiador iraquí y periodista ciudadano detrás de Mosul Eye. Blogueando de forma anónima como Mosul Eye, Mohammed se disfrazó y deambuló por las calles de Mosul para publicar actualizaciones sobre la vida en la ciudad en Facebook, Twitter y WordPress durante la ocupación de ISIS por dos años en la ciudad. Su blog se convirtió rápidamente en una de las pocas fuentes confiables sobre la vida bajo el gobierno de ISIS, ayudando a los periodistas y académicos a comprender las atrocidades cometidas por los combatientes de ISIS. El blog fue blanco de informes diligentes, por lo que Mohammed continuó ocultando su identidad por su seguridad. En 2015, decidió huir de Mosul. Continuó publicando usando inteligencia de amigos y parientes, pero a medida que los ataques crecían en los residentes de la ciudad, las publicaciones de Mohammed se volvieron infrecuentes. Eventualmente, Mohammed recibió asilo en Europa. El 5 de diciembre de 2017, Mu Sochua | @MuSochua

Camboya

Mu Sochua es una política camboyana que ha dedicado su vida a luchar por los derechos de las mujeres y la democracia en el sudeste asiático. Como hija de desaparecidos padres sinohmeristas, Mu Sochua pasó la mayor parte de su vida adulta en el exilio en los Estados Unidos. Cuando regresó a Camboya en 1991, Mu Sochua se esforzó por reconstruir su país al fundar Khemara, una ONG para el empoderamiento de las mujeres. Finalmente ganó un asiento en el Parlamento, donde se desempeñó como primera ministra de asuntos de mujeres y veteranos entre 1998 y 2004, y fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2005. En 2014, cuando el gobierno se volvió cada vez más corrupto bajo el primer ministro Hun Sen, Mu Sochua renunció y se convirtió en vicepresidente del Partido Nacional de Rescate de Camboya, el principal partido opositor de Camboya. Farida Nabourema | @Farida_N Togo Farida Nabourema es una escritora y bloguera de Togo que comenzó su carrera en el activismo cuando tenía 13 años. En 2011, Nabourema cofundó el movimiento Faure Must Go, que desde entonces se ha convertido en un sello distintivo de la lucha togolesa contra el dominio opresivo de Gássingbé de Faure. Hoy, ella se desempeña como directora ejecutiva de la Liga Civil Togolesa, un grupo que moviliza a activistas pro-democracia. Nabourema es también el autor de “La presión de la opresión”, un libro de ensayos que analiza la opresión en toda África y la importancia de las mujeres y los jóvenes en la lucha por la libertad. Nabourema usa plataformas de medios sociales para difundir la conciencia sobre las injusticias en Togo y para movilizar a sus pares para luchar por el cambio. Fatemah Qaderyan | @FQaderyan Afganistán Fatemah Qaderyan es la capitana del equipo de robótica de toda la escuela secundaria de Afganistán. El equipo de robótica atrajo la atención mundial en 2017 cuando inicialmente se les denegó la visa para participar en una competencia de robótica en los Estados Unidos. Eventualmente se les permitió ingresar, recibieron una medalla por Logro valiente en el concurso en Washington, DC. Días después de regresar a Afganistán, se supo que el padre de Qaderyan había sido asesinado en un bombardeo relacionado con ISIS. Sin embargo, Qaderyan continuó su educación y el equipo de robótica ganó el primer lugar en el Robotex Festival en Estonia. Ahora, con la ayuda de la empresaria afgana y portavoz de OFF, Roya Mahboob, Qaderyan espera alentar a más mujeres afganas a unirse a los campos de STEM y crear conciencia sobre la importancia de la educación de las mujeres en Afganistán. Megha Rajagopalan | @ meghara Tecnología y Derechos Humanos Megha Rajagopalan es el jefe de la oficina en China y corresponsal en Asia de BuzzFeed News. Ha cubierto historias en toda la región desde Filipinas hasta Corea del Norte, y su trabajo reciente se ha centrado en la tecnología y los derechos humanos. Anteriormente, fue corresponsal política de Reuters en Beijing, donde informó sobre diplomacia y seguridad. Rajagopalan fue Becario de Investigación Fulbright en el Departamento de Estado de EE. UU. En 2010 y 2011, luego de una beca de investigación con la New America Foundation en Washington, DC. Su trabajo apareció en The New York Times, The Wall Street Journal, TIME y WIRED, entre otros. otras publicaciones principales. Clare Rewcastle Brown | @RewcastleBrown Malaysia Clare Rewcastle Brown es periodista de investigación y fundadora de Sarawak Report y Radio Free Sarawak. Después de su fundación en 2010, Sarawak Report y Radio Free Sarawak descubrieron una gran corrupción dentro del gobierno de Malasia, que se estaba beneficiando de la deforestación destructiva de la tierra local. Los esfuerzos investigativos de Rewcastle Brown también desenterraron el escándalo de 1MDB, en el cual $ 700 millones fueron desviados del fondo de desarrollo estatal a la cuenta bancaria del primer ministro de Malasia. Esta red de corrupción se extendió hasta Hollywood y Leonardo DiCaprio. A medida que sus proyectos se hicieron públicos, Rewcastle Brown fue incluido en la lista negra por el estado y recibió múltiples amenazas de muerte. Su equipo enfrentó una avalancha de ataques cibernéticos y físicos, incluido el asesinato de un informante. En 2015, un tribunal malasio emitió una orden de arresto contra Rewcastle Brown, proporcionando un claro ejemplo de la supresión de la libertad de expresión por parte del gobierno. Jerry Sesanga | @Sangangajerry

Uganda

Jerry Sesanga es un autor, periodista, cineasta y activista de derechos humanos de Uganda. Utiliza el arte para abogar por la igualdad de género, luchar contra el matrimonio infantil y exigir libertad política. Como estudiante en la institución más prestigiosa de África oriental, la Universidad de Makerere, su éxito como escritor le valió una beca para estudiar en Nueva York, lo que motivó su decisión de estudiar comunicaciones masivas en la Universidad de St. Lawrence. Sesanga ha publicado doce libros, vendiendo más de 30,000 copias. Él busca contar historias auténticas de Uganda a una audiencia global a través del cine. Creó ULLYWOOD, que espera que se desarrolle en la industria cinematográfica de Uganda, y recientemente produjo un cortometraje titulado “The Baby Bride”. Sesanga está involucrado con Plan International Uganda, Jason Silva | @JasonSilva

The Future Society

Jason Silva es un personaje de televisión de renombre mundial, cuentista, cineasta, orador principal y futurista. Silva es mejor conocida por ser la anfitriona de cinco temporadas de la serie de TV de éxito global nominada al Emmy “Brain Games” en el National Geographic Channel, que se emitió en más de 171 países. Su inspiradora serie de videos, “Shots of Awe”, tremendamente popular por sus exploraciones de filosofía y arte, ha recibido más de 100 millones de visitas en plataformas sociales. Los videos exploran temas como el futurismo, la tecnología, la creatividad, la ciencia del asombro, la innovación disruptiva, las relaciones y la salud mental. Más recientemente, Silva fue el anfitrión de la miniserie global “Origins: The Journey Of Humankind”, en el National Geographic Channel. Ha aparecido en The Atlantic, The Economist, Forbes y WIRED, entre otras publicaciones. Fred y Cindy Warmbier

Corea del Norte

Fred y Cindy Warmbier son los padres convertidos en activistas de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense que fue arrestado y encarcelado en Corea del Norte. En enero de 2016, Otto, de 21 años, viajó a Corea del Norte con un grupo de visitas guiadas. Mientras estuvo allí, presuntamente intentó robar una pancarta de propaganda y, mientras esperaba la salida del grupo del país, los oficiales lo escoltaron. Ese marzo, Warmbier fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados en un juicio televisivo considerado “escandaloso e impactante” por observadores internacionales. Warmbier había estado detenido durante un total de 17 meses, cuando, en junio de 2017, regresó a los Estados Unidos en un estado de vigilia sin respuesta; él murió una semana más tarde. Fred y Cindy Warmbier han canalizado su dolor en el activismo y una demanda contra el régimen de Kim. Leyla Yunus

Azerbaiyán

Leyla Yunus es una activista azerbaiyana de los derechos humanos y directora del Instituto para la Paz y la Democracia (IPD), una organización que promueve el estado de derecho y la resolución de conflictos entre Azerbaiyán y Armenia. También es muy apreciada por su trabajo ayudando a residentes de Bakú afectados por desalojos forzosos. En 2011, la oficina de IPD fue arrasada por las autoridades de Azerbaiyán con solo unos minutos de aviso. Cuando Azerbaiyán ganó el concurso para ser sede de los Juegos Europeos en 2014, Yunus se opuso a la situación de derechos humanos del país y fue arrestada al día siguiente, junto con su esposo Arif, por falsas acusaciones de espiar para Armenia. Mientras estuvo detenida, la salud de Leyla se deterioró dramáticamente y Arif fue torturado. En agosto de 2015, ambos fueron condenados a prisión, pero luego fueron liberados con gran apoyo de la comunidad internacional. En 2016, Svitlana Zalishchuk | @svitlanaza Ucrania



Svitlana Zalishchuk es un político, periodista y activista de derechos humanos ucraniano. Zalishchuk fundó el Centro UA, una organización que defiende la libertad de expresión e información. Comenzó su carrera como periodista y desempeñó un papel clave en el movimiento Euromaidan. Zalishchuk ha dirigido con éxito iniciativas como Stop Censorship, una campaña para promover la libertad de expresión. En 2014, Zalishchuk fue elegida como miembro del Parlamento ucraniano, donde es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Zalishchuk es un abierto defensor de los derechos LGBTQ y la igualdad de género, así como de la democratización y la lucha contra la corrupción en Ucrania. Por su trabajo en derechos humanos, Zalishchuk fue reconocida como una de las “100 mujeres más influyentes en Ucrania” de la revista Novoe Vremya y recibió el Premio Anna Lindh 2016.