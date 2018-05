Nada de Judeofobia, mucho de sionismo

Por fin se materializó la promesa trumpista de trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén; el hecho contradice promesas históricas hechas a los palestinos y no solo a ellos de que se mantendría la ciudad sagrada como un espacio neutral dentro de la lucha política entre musulmanes y hebreos. Si sumamos a la provocación torpe e innecesaria la conmemoración este martes del 70 aniversario de la llamada “Nakba” es decir la catástrofe humanitaria, cuando cientos de miles de palestinos se vieron obligados a la fuerza a huir de sus hogares en lo que hoy es Israel. El caso es que ya tendremos servida, por una vez más, la mesa de las protestas y muertes, de las que los medios, en raro cumplimiento con su deber por lo menos se están haciendo eco.

Según mis últimos datos los soldados israelíes ya habrían matado a unos 60 manifestantes y heridos muchos mas, alrededor de unos 1.700 demostrantes, por supuesto se trata de cifras en aumento permanentemente, pero con las que damos podemos hacernos una idea de la gravedad de los acontecimientos.

Con todo lo que se habla del presunto terrorismo intrínseco en el credo musulmán lo cierto es que estamos asistiendo a un terrorismo de estado manifestado en el enfrentamiento entre civiles que se inmolan y soldados armados hasta los dientes, sea justa o no, lo que se trata del lado palestino es de hiperbolizar las opresión rompiendo así el entumecimiento de los sentido que sufre la opinión pública internacional cada vez que la opresión de un pueblo se rutiniza y normaliza, lo mismo en el mundo árabe que en América Latina, en Cuba tenemos un buen ejemplo.

Mientras tanto Hamas, el grupo armado que controla Gaza, no interviene en la desigual batalla, dispuesto a aprovechar una ola de condena internacional contra Israel de se cuida mucho de enfrentarse su ejército.

En España el analista Fernando Díaz Villanueva ha decidido analizar el asunto y lo ha hecho de la manera más parcializada que podría haber, exculpando prácticamente a Israel, abriendo fuego contra las condenas extranjeras como si esta las fomentara el consuetudinario rechazo al hebreo, un delito de opinión perseguido con saña hasta la irracionalidad por el sistema de partidos establecidos por las fuerzas aliadas que ocuparon el continente tras la segunda guerra mundial. Lo curioso es el modo en que en este nuevo orden florece cada vez más a islamofobia, sobretodo en el país desde la que nos habla el periodista y al que entre col y col se le desliza cierto resquemos contra la inmigración “descontrolada”; precisamente España país cuya cultura y lengua tanto debe a la presencia musulmana. De esto no habla mucho Villanueva, quizás porque solo se entra de los casos, sin duda alguno lamentables en los que un musulmán apuñala a un judío, no de aquellos en los que pasa más o menos lo contrario como el que me narraron hace poco de una chica árabe ejecutada por un guardia de un disparo por el delito de abrir sus cartera en un lugar que siendo público no era el indicado. Pero no todo está equivocado en el análisis, muchos de los datos que ofrece son ciertos, como también le asiste la razón cuando explica las manipulaciones de las que son víctimas los palestinos por parte de los estados árabes de su entorno.

Yo naturalmente le he dejado bajo el análisis, en su canal de ivoox y de YouTube el comentario de turno que es el siguiente:

Podemos criticar con justicia la política árabe con respecto a los palestinos, pero se ha de reconocer que criticar el nacimiento de una base neocolonial angloamericana, en el cercano oriente, disfrazada de república, armada con millones de inmigrantes, muchos de los cuales ni siquiera tienen sangre semita como la mayoría de los khasares asquenazis devenido en la élite nazi que dominó desde su nacimiento Israel con el ateo Bengurión a la cabeza (aunque usen la fe hebrea para legitimarse), nada tiene de Judeofobia, en cambio sí tienen mucho de sionismo desconocer la represión de musulmanes y cristianos y la expulsión descarada de los primeros de sus casas o admirar la falacia política del Estado de Israel, que es una forma de culto oculta a las barbaridades del imperio británico que por dogma de fe ha de seguir todo liberal que se sienta como tal.

