Por fín Salomón habló y senteció a La Manada, pero al feminismo no le bastó

Muchos se preguntaban “¿Por qué tarda tanto la sentencia del juicio a La Manada?” Para mi estaba claro, los magistrados esperaban que bajaran las mareas feministas para poder emitir un veredicto que les permitieran cumplir con las exigencias del nuevo orden de género y a su vez guardar la ropa como hombres de justicia. Al final no consiguieron ni lo uno ni lo otro.

La solución “salomónica” que hallaron fue la de descartar violencia en intimidación es decir violación y al mismo tiempo condenar a la friolera de 9 años por “abuso” a los acusados, además de tener que pagar un tercio de las costas procesales, se les impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por 15 años (¿a quien le interesaría vuncularse con esa chiquilla?), y se les obliga a indemnizarle “conjunta y solidariamente” con 50.000 euros, mientras que deberán pagar 1.531 euros al Servicio Navarro de Salud por la atención sanitaria a la chica y de paso se les retiran derechos civiles y políticos, ajuzgar por la reacción inmediata de las falanges feministas se trata de una bicoca.

El problema es que se trata de una jugarreta legal, a la manada nunca se le acusó de abuso sexual, por tanto sus abogados jamás centraron la defensa en esa carta sacada a última hora de la chistera.

Sólo un magistrado tuvo el valor -si no se trata de un truco para fingir variedad de criterios- de reconocer que lo único que vio en el vídeo de 96 segundos de la presunta violación de ‘La Manada’, era a “una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo” e indicarle a la falsa victima que no era precisamente “dolor” lo que mostraba en las escenas filmadas en aquel portal de Pamplona y tomaba partido por la inocencia de lo que los que la prensa condenaba a priori con el calificativo de “violadores”. Se trata del juez Ricardo González, el único que aseguró, en contra de las medias y las camisas pardas feminista que no veía delito.

Ya la media del sistem se lo está comiendo vivo. Pero un día será visto como una suerte de Padre Las Casas, protector de estos “indios” del sur de España, mientras que sus compañero de las cortes serán igualados con los antiguos inquisidores, sin necesidad de leyendas negras de por medio.

La arbitrariedad es evidente, no se trata de unos chicos sobrios que usaron sexualmente a una chica inconsciente, sino de una pandilla de drogados, ella la primera, que se entregaron, todos de manera voluntaria a una práctica de sexo en grupo. Y si tener sexo con persona drogada es delito tanto como a la Manada, habría que encarcelar a la que se “folló” a los cinco “con tremenda nota”.

Es algo sucio, vulgar e inmoral, como era de esperar de una generación víctima de la nueva educación sexual, y de la mala influencia de los medios. Pero ningún caso se trataba de un delito, aunque casi el cien por ciento de los “influenciadores” españoles de youtube hayan sido persudadidos y quieran convencernos de lo contrario.

En la legislación española en caso de agresión sexual, es decir donde se usa la violencia o intimidación, la pena en su tipo básico es de uno a cinco años de cárcel. En cuanto al abuso, la pena es de uno a tres años, claro, si hay penetración la cosa se extiende a 10 años. El problema es que en realidad no hubo abuso sexual.

En cuanto al abuso sexual consiste en atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de otra persona, sin consentimiento pero sin violencia o intimidación.

Se considera que no hay consentimiento en el caso de las personas privadas de sentido o de aquellos de cuyo trastorno mental se abuse, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas u otras sustancias. También se considera delito de abuso sexual cuando el consentimiento se obtiene valiéndose de una situación de superioridad que limite la libertad de la víctima.

El problema es que este caso todos andaban igual de drogados y en ningún caso la chica pudo demostrar que fuera intimidada, o que no tuviera forma de evadir la supuesta superioridad de sus “abusadores”.

Tanta cobardía solo ha servido para envalentonar aún más a las hordas feminazis de España, a las cuales todo les sabe a poco, no les basta con haberle desgraciado para siempre la vida a los pobres andaluces con sus presiones mediáticas y de calle sobre la justicia, sino que pretenden saltarse por tronera la definición del concepto “Violación” para darle orden a los jueces y encasquetárselo a los desgraciados de la Manada.

Así vuelven a la carga las turbas andrófobas ( con más de un “tío” imbecilizado por la propaganda entre ellas), dispuestas a destruir con sus alaridos y sin resistencia, o que queda del estado de derecho español, con sus protestas masivas, como si no hubiera en esa España que se rompe y su población se extingue otra cosa mejor por la que protestar.

Aunque hay que reconocer que el alboroto tiene su lógica con este se lleva la discusión a otro nivel, el del debate intimidación/violación y no al meollo del problema, el que una mujer puede tener sexo con cualquiera y luego demandarle dinero cual una prostituta que solo avisa que lo es después en que se ha convertido hoy la justicia española.

Hablo de un aparato jurídico que desde los Sanfermines en Pamplona de 2016 viene machacando a cinco hijos del pueblo por el único crimen de ser guarros guarros y promiscuos, mientras dejaba escapar a quien en ese mismo período se entregaba de manera pública y con dinero del estado a romperle un pedazo a patria, Carles Puigdemont, a ver si la justicia Alemana hace con el lo que no se atrevió a hacer la hispana, demasiado ocupada en casos como el de la Manada. Y ahora desde su exilio ese mismo Puigdemont, de debería estar preso por traición, se coloca del mismos lado que las turbas histéricas que piden condena por violación. No hace falta explicar que en este caso el mismo que los cría los junta, y no ha sido precisamente Dios.

