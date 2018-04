Sobre por qué ya casi no se habla español en Filipinas. Volviendo al tema de Monarquía versus República

No es muy convincente la explicación de la muerte (lenta pero no total) del castellano en Filipinas, que ha dado Fernando Díaz Villanueva en La Contra Réplica (63) publicada el 7 abr de 2018. Buena parte de lo que Díaz Villanueva usa de argumento para explicar este fenómeno no funciona, en particular los elemente geográficos como dificultades para extender el idioma, ellos estuvieron presentes en muchos otros territorios del mundo donde junto a las lenguas autóctonas aún se habla español.

La explicación fundamental de por qué muere el español en esa zona del Pacífico la menciona el podcaster-youtuber muy de pasada, el que fuera ocupada por los Estados Unidos, algo que por cierto, tras la resistencia inicial se realizó con el respaldo de los famosos últimos españoles de Filipinas los del asedio de Baler (30 de junio de 1898 – 2 de junio de 1899)aunque la versión oficial no lo explique bien, de modo tal que a partir de ese momento los españoles prefirieron respaldar a los anglosajones que aliarse con los hispanizados independentistas filipinos. De alguna manera aquellos héroes a los que se les han dedicado libros y películas estaban contribuyendo a la muerte de su propia lengua en aquellas islas lejanas.

Este fenómeno se explica detalladamente en el artículo “La americanización de Filipinas. La imposición del idioma hispano-americano y en menor escala, del hispano-africano inglés en el periodo 1898-1901” de Alfonso L. García Martínez*. Aquí se recuerda que la firma del protocolo de paz del 12 de agosto de 1898 no llegó a conocimiento de las autoridades españolas en Manila que capitularon el 13 del mismo mes ante los norteamericanos. Estos, que mantenían un doble juego ante los filipinos, no permitieron que tropas filipinas participaran en la ocupación de la capital. Firmado el tratado de paz entre España y Estados Unidos, los filipinos que dominaban mucho territorio fuera de Manila, dieron nueva forma constitucional a su gobierno independiente y proclamaron la Constitución de Malolos, población situada al norte de Manila, el 22 de enero de 1899. Los norteamericanos no reconocieron al gobierno independiente filipino y bloquearon todos sus esfuerzos por conseguir el reconocimiento internacional.

Como se dice en ese artículo, a pesar de que la ratificación del tratado de paz demoraría hasta el 11 de abril de 1899, los norteamericanos, ya eliminada para todos los efectos la presencia de España como parte activa en Filipinas, procedieron a la conquista del archipiélago y a la destrucción de su gobierno independiente. La guerra filipino-americana comenzó al terminar el día, el 4 de febrero de 1899, cuando los centinelas norteamericanos en el perímetro de Manila dispararon contra los soldados filipinos que patrullaban sus líneas frente a la ciudad.

Coincido completamente con el autor cuando subraya que las islas fueron depuradas lingüísticamente por los años de ocupación. La imposición del idioma inglés en las Filipinas era parte consustancial de las operaciones militares que se manifestaba no sólo en el plano estratégico sino en las pequeñas operaciones tácticas de las aldeas, barrios y poblaciones, donde además de las operaciones puramente militares, los soldados conquistadores y aterrorizados actuaban de maestros de inglés enseñando este idioma en forma directa sin hacer uso ni del idioma español ni de los idiomas y dialectos nativos como medios de comunicación conocidos por los discípulos.

Para comprender lo que se perdió en Filipinas y sus dependencias es necesario recalcar que sus clases preparadas dirigentes, los ilustrados, eran hispanoparlantes, así de que de no haber sido por la irrupción de Estados Unidos en los territorios del Imperio Español en el Pacífico y en Asia, hubiera surgido un mundo hispano-malayo, contraparte, en esas latitudes, del mundo como escribe de Alfonso L. García Martínez en su recomendable artículo.

Lo asombroso no es que ya los filipinos casi no hablen español, sino que Puerto Rico, en condiciones similares lo siga haciendo, quizás gracias al entorno favorable a la lengua que existe en el Caribe, en particularmente gracias a la influencia cultural de la cercana Cuba sobre su isla hermana y menos afortunada. También existe la ventana en Puerto Rico que para la época de la ocupación ya toda la población autóctona, no solo se había mezclado racialmente con el español y el africano, sino que había asimilado plenamente el castellano como única lengua, lo que no ocurre en Filipinas para 1898.

En cuanto a la redundancia sobre el monarquismo de Villanueva, como respuesta a un oyente venezolano, habría que repetir que se trata de un incurable vicio del liberalismo histórico español, que en mas de ocasión se valió de una monarquía para tomar elpoder, incapaz de reconocer la artificialidad y antidemocratismo implícito en la existencia de un rey, y poco vale que este se defienda como respuesta a la expropiación de la bandera republicana por la izquierda.

Optar deliberadamente por un sistema político donde es la sangre y no la soberanía popular la que determina quien será la cabeza del Estado y el ejército, es tan irracional como la manía de Fernando de declarar que desde el punto de vista artístico -otra cosa es el acomodo auditivo- lo mejor es ver películas dobladas, herencia cultural sembrada por la censura franquista del mismo modo que hizo la censura soviética en Rusia, donde la películas no solo eran dobladas, sino a veces traducidas por una voz y no importa la muy buena escuela de doblaje que se tenga en España si se la compara con la mexicana mal llamada latina. Por último, no vale insistir en la manida falacia de llamar “república” a esa monarquía absolutista y vergonzosa que impera en Cuba más cercana a esa vieja tradición realista española de la que se enorgullece sin motivos Fernando que a un pensamiento moderno sobre lo que debe ser el poder del pueblo, que es lo que significa la palabra democracia.

*Revista Arbil nº 107.

