 ¡Con mi canal no te metas!

La venganza de la youtubera suicida

Su nombre es Nasim Najafi Aghdam, tenía 38 años y fue ella la persona que abrió fuego con una pistola en la sede en California de nuestro venerado YouTube, el martes por la tarde, hiriendo a tres personas, luego se quitó la vida, lo que dicen los medios. Los baleados por la muer fueron llevados al Hospital General de Zuckerberg, en San Francisco: un hombre, de 36 años, en estado crítico; una mujer de 32 años también en estado grave; y otra de 27 años, levemente dañada. La noticia del ataque en San Bruno a YouTube, propiedad de Google y es una de las compañías de medios sociales más grandes del mundo, se propagó rápidamente en línea a través de las redes sociales comenzando por la de los propios empleados.

La motivación para el tiroteo y la posterior inmolación no se hizo pública el martes por la noche. No fue como podría adivinarse por la connotación persa de su nombre como respuesta intolerante a alguna herejía o blasfemia contra el islam, algo que se difumina una vez que se ven sus fotos, propias de una mujer excentrica por no decir exhibicionista, es decir completamente desilsamizada. La causa parece ser todo lo contrario, la censura al estilo occidental, que nada tiene de religiosa, que según ella YouTube había establecido sobre su canal.

El padre de la mujer, Ismail Aghdam dijo a la AP que su hija desapareció el lunes y que previamente había estado furiosa con la compañía Youtube porque habían dejado de pagarle por los videos que publicó en la plataforma.



De acuerdo con el The New York Times, la Sra. Aghdam estaba muy activa en varios medios de comunicación social, incluido YouTube, donde tenía varios canales en farsi, turco e inglés. En sus canales de YouTube, publicó un conjunto ecléctico de videos, que incluían parodias musicales y entrenamientos, sobre temas como la crueldad hacia los animales y la cocina vegana. En febrero de 2017, grabó un video en Facebook criticando a YouTube por tomar medidas que disminuyeron el número de visitas en sus videos y decía que había contactado con la empresa, pero que el personal de soporte del sitio le dijo que sus videos contenían escenas inapropiadas y que debían restringirse a las audiencias más jóvenes. “Esto es lo que le están haciendo a los activistas de fin de semana y muchas otras personas que intentan promover una vida saludable, humana e inteligente: las personas como yo no son buenas para las grandes empresas como tampoco para los negocios de animales, negocios de medicamentos y para muchas otras empresas. Es por eso por lo que nos están discriminando y censurándonos” afirmó Aghdam ensu video en Facebook, según el periódico norteamericano.

Mas o menos es lo que vemos si visitamos su página ahún viva: (http://www.nasimesabz.com/)en la que junto al fantasma de sus propios videos retirados en Youtube, vemos otros denunciando el maltraro animal o diversos peligros que traen las costumbres popularizadas por los medios como por ejemplo d la práctica del sexo anal.

Asi mismo vemos textos de alarma en iglés como el siguiente:

¡ESTÉ CONSCIENTE ! ¡La dictadura existe en todos los países pero con diferentes tácticas! Sólo se preocupan por las ganancias personales a corto plazo y hacen cualquier cosa para alcanzar sus metas incluso engañando a personas ingenuas, ocultando la verdad, manipulando la ciencia y todo, poniendo en riesgo la salud pública mental y física, abusando de animales no humanos, contaminando el medioambiente, destruyendo los valores familiares, promoviendo el materialismo y la degeneración sexual en nombre de la libertad, … ¡y convirtiendo a las personas en robots programados! … No hay libre expresión en el mundo real y serás reprimido por decir la verdad que no es apoyado por el sistema. Los videos de los usuarios seleccionados se filtran y simplemente se relegan, por lo que las personasapenas pueden ver sus videos.. ¡No hay oportunidades de crecimiento iguales en YOUTUBE o en cualquier otro sitio de intercambio de videos, su canal crecerá si lo desean!

Nada de lo dicho por la youtubera es mentira, pero el problema no se resuelve mandando a tres infelices al hospital ni suicidándose estando aún en la flor de la vida. Esta especie de guerra santa por la libertad de expresión ha terminado en una tragedia de la cual deberíamos sacar una lección tanto los que censuran las redes sociales como los que se valen de ellas para decir lo que piensan.

En cuanto a la pobre Nasim, hay que reconocer lo paradójico de las consecuencias de su acción, el martes por la noche YouTube había cerrado todos sus canales estableciendo sobre ellos de manera total la censura que tanto detestaba, pero al mismo tiempo llamaba la atención sobre el fenómeno del que tanto se quejan quienes suben videos a esta red social, el de la manipulación de sus públicos, y por si fuera poco saltaba a la fama que nunca había tenido, cuando sus videos se viralizado en muchos otros canales multiplicando la imagen de una mujer que como tantos otras youtuberas y youtuberos parece medio loca, pero ahora convertida por su desgracia en una suerte de heroína de la libertad de expresión.



A ver que nos dicen la psicología oficial tan juguetona a la hora de clasificar y desclasificar enfermedades mentales, de esta neurosis propia de los tiempos actuales, que crea la necesidad de expresar más que lo que pensamos lo que creemos ser lo que es peor la dependencia para ello de esa una droga virtual que es el “número de visitantes”.

