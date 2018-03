Cuando el feminismo se critica con ojeras liberales

No es la primera vez que valgo de los análisis del periodista Fernando Díaz Villanueva pera exponer mis ideas, las mismas que suelo dejarle como comentarios en sus archivos sonoros colgados en Ivoox o como videos en Youtbe.

Se tratan, las de Fernando Díaz, de unas charlas por los general bien pensados, actualizados y jugosos que, por su utilidad informativas no tengo reparos en compartir, siempre con mi opinión, en mi pagina de facebook, toda una promoción gratuita de un trabajo que con toda justicia Díaz Villanueva se propone monetizar. Un ejemplo ha sido la charla que aquí reproduzco sobre el feminismo,pronunciada el 21 de marzo de 2018 en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia y auspiciado por una organización de nombre en inglés “Students for Liberty”, que en español podríamos traducir como “Estudiantes por la libertad”.

Esta sería una red en rápido crecimiento de estudiantes pro-libertad de todo el mundo, que se propone educar, desarrollar y capacitar a la próxima generación de líderes de la libertad. Así mismo se define como la organización de estudiantes libertarios más grande del mundo. Apunto aquí que el término libertario encubre el concepto de “liberal”, como hicieron los ácrata del siglo XX, quienes se llamaban a sí mismos libertarios para evitar la connotación negativa del concepto “anarquista”. En en caso del mundo anglosajón el cambio puede deberse para mantener distancias de el uso de liberalismo para definir el contenido ideológico de un partido como el Demócrata, cuyas políticas se asemejan a las que llevan a cabo los socialdemócratas europeos.

Volviendo a la charla en cuestión, en ella se intenta dibujar dos elementos propios y condenable del feminismo, la creación de un lenguaje propio y la promoción de una suerte de neo puritanimo. Tarea en la que avanza todo lo que su doctrina le permite el conferencista.

No voy a desconocer unos cuantos aciertos de lo que se dice en la conferencia, sobretodo en cuanto a constatación de hechos, que es lo que debe hacer el buen historiador. Recordemos que Díaz Villanueva licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta ahí todo bien, lo malo es el apego dogmático que tiene el comentarista al liberalismo clásico.

El gran problema de este liberal es que una y otra vez se nos vende como un hombre sin ideologías, sin darse cuenta de que su discurso están ideologizado como el de comunista, la diferencia radica es que el comunista reconoce que se guía por su ideología, llamándola científica (que no lo es) el liberal al negarse a reconocerlo se vuelve tanto o más esclavo de un “conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad, una doctrina o una época” que es como se define “ideología” en http://www.wordreference.com/ La mejor expresión de esta limitación la tenemos en en la incapacidad para criticar a fondo el modo en que el estado liberal va a por el hombre, lo mismo en España que en Estados Unidos.

El feminismo ya es algo más que una neolengua, o la manía de un cuerpo de locas por cuenta propia que es lo que parece darnos a entender esta charla cuando se les resta hierro al llamado movimiento feminista, es algo mucho mas peligroso, es doctrina de estado y de jurisprudencia que lo mismo en España, que en cualquier pase de Escandinavia, se manifiesta de manera concreta en el acoso y derribo de la masculinidad española, decir que el mal se acabará cuando se la gente se harte, es desconocer el peligro y la impotencia para enfrentarlo. Algo que deberían saber muy bien los españoles, cuyo hartazgo del franquismo no sirvió para impedir que el régimen se mantuviese hasta que murió de viejo el caudillo, peor lo tenemos los cubanos, con un castrismo que sobrevive e su fundador, Fidel. Esto es toda una lección, y es que cuando al poder se le mete una idea entre ceja y ceja, a sus subordinados, solo le resta amarrarse los pantalones o peor aún bajárselos, nunca mejor dicho en el caso de la imposición de los dogmas de genero.

En el caso concreto del feminismo, lo mismos en sus inicios sufragistas que en su beligerante y androfóbico presente como doctrina de estado, se trata del subproducto de la evolución del liberalismo, ni siquiera los regímenes totalitarios del siglo pasado, de origen bolchevique, fascista o nazi llegaron tan lejo en la inmiscusión del estado en la cama de la pareja heterosexual.

Ahora vemos como el triunfo definitivo del viejo y contradictorio liberalismo monárquico en España, permite que el país se deje arrastrar por los estados modélicamente liberales,curiosamente de raíces germánicas y protestantes, lo mismo en Europa que en Norteamérica -nótese el origen anglosajón de muchas de las palabras criticadas por el invitado de Estudent for Liberty-, esos que van a la vanguardia imponiendo la pauta de la imposición por la fuerza de la ley de doctrinas de género, que lo proclamen lo contrario, lo menos que les importa en realidad son los derechos de mujeres o la humanización del trato a homosexuales, sino que se explican claramente con el paradigma maltusiano de reducir la población, que es de verdad lo que está en el fondo de esta sociedad tan superior de la que, a pesar de criticar lo que cree son fenómenos puntuales, se nos enorgullece el optimista de Villanueva durante su conferencia, que pena que los millones de españoles abortados o desgraciados por la droga permitida por la vista gorda del liberal borbonismo no puedan decir lo mismo. Un estado de cosas para los que ni la izquierda vendida a ellos, ni su supuesta oposición liberal tienen otra receta que, que un optimismo sin fundamentos por no hablar el más vil colaboracionismo.

