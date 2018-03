El primer ciego de Shintaro Katsu

Para los amantes del maravilloso cine japonés, aquí les traigo otra película desconocida, con el actor Shintaro Katsu de protagonista, su nombre en japonés era Shiranui kengyö (Secretos de un masajista de la corte) en inglés se le conoció como “La amenaza ciega”.

Se trata de una obra de 1960, de corte trágico- picaresco dirigida en por Kazuo Mori, ( Kazuo , 15 de enero de 1911, Matsuyama – 29 de junio de 1989)

Kazuo Mori , también conocido como Issei Mori, comenzó su carrera como director haciendo películas jidai-geki; literalmente “dramas de época”, donde se aborda frecuentemente el período Edo de la historia japonesa, es decir el que va desde 1603 hasta 1868 en películas mudas de la década de 1930. A este período pertenece la que probablemente sea una de las primeras películas de Ninjas de la historia “Ninjutsu sekigahara: Sarutobi Sasuk” de (1938) escrita por Yoshikata Yodacon las actuaciones de Ryûtarô Ôtomo, Yônosuke Akiba,Seishirô Hara.

Mori fue uno de los principales directores de películas de los Estudios Daiei Film Co. Fundados en plena guerra mundial en 1942 como Dai Nippon Film Co., Ltd. esta empresa será una de las principales contribuyentes la edad de oro del cine japonés de posterior a la conflagración con, la producción de obras de complejidad artística y filosofía como el Rashomon de Akira Kurosawa, sino también de películas tan populares como las Zatoichi, una serie cuyos valores estéticos me parecen subvalorados. En los años de la posguerra Kazuo Mor se convirtió en un director líder en Daiei, trabajando regularmente con estrellas del estudio como Shintaro Katsu y Raizo Ichikawa.

En los años 60 y 70, Mori se estableció junto a Kenji Misumi como uno de los nombres más confiables en la serie de franquicias de chambara, dirigiendo algunas de las mejores entregas de Zatoichi, Kyoshiro Nemuri y la serie sobre Ninjas Shinobi No Mono.



El trabajo de Mori está marcado por una narración clara e inteligente y técnicas de cámara innovadoras, lo que da a sus películas un sentido modernidad técnica permanente. Durante su vida Mori dirigió más de 130 películas, en una fructífera carrera que incluyó tanto cine como televisión.

Pero volvamos a Katsu. Antes de interpretar al legendario espadachín ciego, Zatoichi, el talentoso actor ya se había entrenado con este filme, donde hace de Suganoichi, masajista ciego de la corte.

La película comienza con la historia de un niñito ciego que desde edad temprana aprende a aprovecharse de los demás. De adulto ya se habrá convertido en un estafador experto, que amparado en su discapacidad, apelará a todo, desde el robo al asesinato para alcanzar el poder, sin importarle sobre quien tiene que pasar. Aunque el recurso es el mismo, el de sorprender al que se confía en en debilidad del invidente, este primer ciego de Katsu, es la antítesis de su famosos Ichi.

De cualquier modo, la película le lanzó al estrellato y como decíamos le sirvió de calentamiento para interpretar aquel esgrimista privado de la vista, cuyo afán de justicia y protección del débil jamás olvidaremos.

