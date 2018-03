El caso de Hope Charlotte Hicks: su análisis de género

“La dicha de la fea la bonita la desea”, así decía mi abuelita y el adagio popular parece cumplirse para el caso de Hope Charlotte Hicks. Si ella hubiera sido vieja fea y machorra quizás no le habría ido tan mal de cara a la prensa, pero resultó ser joven, bonita y femenina y eso suele resultar imperdonable en tiempos signados por la indefinición genérica.

Nacida el 21 de octubre de 1988, Hope Charlotte Hicks creció en Greenwich, Connecticut. Durante su infancia y adolescencia, fue modelo y participó en una campaña de Ralph Lauren. Estudió en Greenwich High School, se graduó en 2006. Después de eso, estudió inglés en Southern Methodist University en Dallas, Texas, con una licenciatura en 2010.

Hicks trabajó en la agencia de relaciones públicas Zeno Group en Nueva York, y desde 2012 en la firma de Hiltzik en la misma ciudad, empresa de moda propiedad de Ivanka Trump, moviéndose entre otras empresas del Grupo Trump. En 2014 pasó a ser empleada en la Fundación Donald Trump convirtiéndose a partir de enero de 2015, en secretaria de prensa del propio Trump, en los momentos que éste se estaba preparando para su candidatura presidencial del 2016. En septiembre de 2017 Hope Charlotte Hicks será nombrada gerente de Comunicaciones de la Casa Blanca.

Lamentablemente el pasado 28 de febrero de 2018, se desató la tormenta cuando la chica anunció que pronto dejaría su función en la Casa Blanca, La renuncia se producía un día después de testificar ante el Comité de Inteligencia de la Cámara donde reconoció había haber mentido durante desempeño de sus funciones.

Pero no es esta trampa política en la que podía caer cualquiera, con independencia de su género o sexo, de lo que vamos hablar, sino del modo, discursivo en que los medios venían cavando la tumba de la desafortunada secretaria de prensa. Lo haremos basándonos en el artículo When does Hope Hicks get to be a “wunderkind” instead of a “former model”?, publicado el primero de marzo de 2018, en vox.com por su directora editorial y especialista en periodismo político Laura McGann.

Se trata de un curioso artículo donde el análisis de género es utilizado como arma arrojadiza contra los mismos que han impuesto como norma los dogmas de la ideología de género, es decir aquellos medios norteamericanos que muchos consideran políticamente correctos. Es como haber utilizado esa técnica tan productiva que es la de aplicar el marxismo en la crítica de los regímenes formalmente “marxista”.

McGann indica el interés que tuvieron los principales medios de su país en que sus lectores supieran algo tan irrelevante desde el punto de vista noticioso como que la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, había sido modelo. Cando se supo que la influyente asistente, que había sido miembro de Trumpworld desde 2015, planeaba renunciar, el New York Times, el Washington Post y el Chicago Tribune se apresuraron a cubrir la historia e incluir detalles importantes sobre la experiencia de modelado de Hicks. Lo mismo hicieron los canales de televisión como NBC, MSNBC, Fox, BBC y CNBC. Indica la analista a la vez que cita un despacho publicado por la Associated Press el miércoles en el que se declaraba:”Hicks era una improbable secretaria de prensa de campaña y alta funcionaria de la Casa Blanca”… “Una ex modelo de Ralph Lauren y profesional de relaciones públicas que trabajó para la hija de Trump, Ivanka, Hicks no tenía antecedentes políticos cuando Trump le pidió que sirviera en su campaña”.

Como se indica en VOX, ninguna de estas coberturas mencionó el hecho sobresaliente de que la carrera como modelo de Hicks abarcó entre sus 10 y 16 años. Entro en el negocio de Ralph Lauren a los 11 años ya para los 16 había dejado su trabajo de modelaje a tiempo parcial para enfocarse en su verdadera pasión, la práctica del lacrosse. Para quien no conozca este juego diré que viene de los indígenas americanos. Su nombre original era “dehuntshigwa” en lengua Onondaga, lo que quiere decir hombre golpeado con un objeto redondo. Se trata de un juego entre dos grupos de diez jugadores, se utiliza un palo con una red en la parte superior para pasar y recibir una pelota de goma con el fin de meter goles en la red del bando contrario. Se trata de un deporte es muy popular en la costa este de Estados Unidos entre universidades e institutos de secundaria. Hope Charlotte Hicks llegó a ser capitana de su equipo en la Universidad Metodista del Sur. Su entrenador de la universidad declaró a la prensa que ella nunca mencionaba el modelaje, por lo visto era una etapa dejada atrás por la joven en ese entonces.

Sin embargo a lo que los medios dan cobertura no es a este sano y autóctono deporte, que a su vez forma para el trabajo en equipo, sino a la “carrera” como modelo realizada previamente por Hicks, como si esta actividad de su pubertad fuera un telón de fondo importante para el rol que mucho mas tarde le tocaría jugar en la política de su país, o en el mejor de los caso, como una señal de su inexperiencia, así lo indica la editorialista, agregando que no es precisamente el estándar aplicado por la prensa a la Casa Blanca, en la larga lista de hombres que también la abandonaron, en estos casos ningún medio del establecimiento destacó sus trabajos o actividades a tiempo parcial en la escuela secundaria. Eso no sería relevante como tampoco debió serlo para Hicks.

Pero no es el único ejemplo de cobertura de la media que analiza desde una muy sui generis perspectiva de género la columnista, ella nos recuerda el modo en que, rutinariamente, los principales medios de comunicación cuestionaron la experiencia de Hicks, dudaron de sus contribuciones a la campaña y dentro de la Casa Blanca, e implicaron su apariencia como algo a tener en cuenta …cuando en el caso de políticos masculinos por lo general se da una descripción física, cuando ella es específicamente relevante para la historia.

Con respecto a la supuesta inexperiencia de Hicks como asesora, el artículo recuerda como se salta la prensa los tres años en que la joven fue confidente y mano firme dentro de la campaña de Trump y luego, ya la Casa Blanca. Pese a todo, el día que ella anunció que se iría, después de una de las carreras más largas que haya cualquier asistente, el Washington Post la describió como “una neófita política”, reseña la articulista que con toda pertinencia Laura McGee cuestionando entre otras cosas; ¿cuándo se calificará a Hicks como alguien inteligente, capaz de hacer un movimiento temerario para unirse a una campaña que los profesionales rechazaron? ¿Después de ayudar a Trump a ganar una viciosa primaria republicana? ¿Después de una elección presidencial molesta? ¿Después haber trabajado un año en la Casa Blanca? Y por último se hace la pregunta que sirve de título a su artículo: ¿En qué punto se convertirá, Hope Hicks, como tantos jóvenes en política antes que ella, en “niño/a prodigio”? como ocurrió con los brillantes jóvenes empleados de Barack Obama fueron descritos de esta manera, como calificaban, por ejemplo, a Jon Favreau 27 años, el redactor de los discursos de Barack Obama.

El magnífico análisis se extiende, pero nosotros vamos a dejarlo ahí, con lo visto tenemos suficiente como para comprender la necesidad de dar un tratamiento crítico al mensaje que nos ofrecen ya no las redes sociales, sino incluso los más prestigiosos y profesionales medios establecidos, capaces de violar las reglas más elementales del periodismo para convertirse en vulgares propagandistas políticos. De paso nos indica que el análisis de género no sólo sirve para inculcar sutilmente una ideología, como ocurre usualmente. Es en realidad un arma y su valor cognoscitivo depende realmente de la mano que la usa.

No se trata de estar a favor o en contra de Trump y sus colaboradores, sino de exigir a los medios supuestamente informativos que nos deje de “impresionar” y se limiten a informar cómo se supone es su objetivo.

