¿“Zato Ichi” contra Stalin?: la película con Shintaro Katsu que nunca no dejaron ver

Cuando creía que ya había descubierto todas las películas de Shintaro Katsu (el intérprete del ciego Zato Ichi, descubro esta esta noche un hecho curioso: que el encarnador famoso esgrimista y héroe de mi infancia hizo el papel un ex mafioso convertido en soldado.



La película se llama en japonés Heitai yakuza | 兵隊やくざ , pero fue titulada en inglés como “The Hoodlum Soldier” (El soldado matón) pues que sabía el publico occidental de lo los sesenta sobre yakuza, ya tendría tiempo de enterarse en las próximas décadas cuando aquellos clanes de delincuencia organizada se convirtieran en tema recurrente de la industria cinematográfica.

Es natural que nunca la viéramos n Cuba por que trataba de la guerra soviético-japonesa, vista la confrontación desde el lado nipón y aunque resultaba bastante autocrítica, no lo era lo suficiente para los comisarios que determinaban lo que se podía exhibir o no nuestras salas de cine, y eso que estos comparados con los de la televisión eran bastante condescendientes, por lo menos hasta la década del noventa, no sé después.

Este filme está dirigido por Yasuzo Masumura en 1965, y es la primera parte de una serie de nueve películas que siguen la vida de los soldados, Kisaburo Omiya (Shintaro Katsu), ex yakuza y Arita (Takahiro Tamura), un intelectual de una buena familia.

La historia es presentada como una narración en voz alta por Arita quien sirve en una remota base militar en Manchuria, cerca de la frontera soviética, el cabo Arita odia a los militares y espera ansioso el día en que pueda irse. Aunque es un graduado universitario, varias veces ha fallado deliberadamente en el examen de promoción y, por lo tanto, sigue siendo cabo después de cuatro años de servicio.

El comandante de la base le pide que se haga cargo de Omiya (Shintaro Katsu), soldado que responde mal a una disciplina militar que se impone a través de palizas. El antiguo criminal Omiya demuestra ser mucho más duro que los otros soldados y a menudo responde a los golpes con violencia.

Arita trata de obtener un trato justo para él, por ejemplo, negándose a dejar que lo golpeen con una barra de madera. Omiya se logra colar en un burdel para oficiales y se hace amigo de una prostituta ( Keiko Awaji ).

Más adelante Omiya será enviado al frente en una misión suicida para luchar contra los soviéticos. El resto de la película no te la cuento, prefiero dejártela abajo, subtitulada en inglés, para que te enteres de cuando le deberá el futuro desertor Omiya a la buena prostituta.



