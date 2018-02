El problema de masonería inglesa (II)

Sobre la Masonería en general

Veamos los que se nos cuenta de su historia organización y número usando entre otras fuentes el dosier dedicado por The Guardian a los masones, la nota referida al tema por la propia BBC y lo que nos queda en la cabeza de otras lecturas.

La Gran Logia Unida de Inglaterra nació en el siglo XVI. La primera gran logia, establecida para gobernar la francmasonería en Inglaterra y Gales, se formó en 1717, durante una reunión en un bar de la ciudad de Londres llamado Goose and Gridiron. En ese momento había cuatro logias en la ciudad. Pero en Escocia, una logia masónica en Edimburgo tiene registros que demuestran que existe desde al menos 1599. Durante los primeros años del siglo XVIII, la Francmasonería se extendió rápidamente a Europa y las colonias.

La francmasonería se modela sobre las fraternidades de canteros medievales que usarían palabras y símbolos secretos para reconocer la legitimidad de los demás. El venerable maestro, uno de los más altos grados en las logias, es el actor principal y lleva la voz cantante. En la ceremonia, los nuevos masones deben responder a una serie de preguntas. Lo que se dice en la reunión nunca se transcribe.

A los masones se les disuade de hablar de política y en teoría toda discusión sobre religión está prohibida dentro de las logias. Sin embargo, se espera que sus nuevos miembros reconozcan la creencia en un ser superior parecido a Dios, a menudo llamado el Gran Arquitecto del Universo. Cualquiera que crea en una sola deidad puede ser admitido. Rudyard Kipling, que era miembro de una logia masónica en Lahore, escribió una serie de poemas sobre sus compañeros albañiles que eran musulmanes, hindúes, sijs y judíos.

Como escribe el literato Armando de Armas, no sin cierta admiración, en su artículo” Nueve de los trece delegados que rubricaron los artículos de la nueva confederación eran masones”, publicado en el sitio de Radio Martí, Las logias masónicas de las trece colonias norteamericanas, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia, fueron el foco de la insurrección contra la dominación británica; masones fuero Ellery, Franklin, Hancock, Hewes, Hooper, Paine, Stockton, Walton y Whipple, todos ellos firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. Asi mismo, nueve de los trece delegados que rubricaron los artículos de la nueva confederación eran masones: Adams, Carroll, Dickinson, Ellery, Hancock, Harnett, Laurens, Roberdau y Bayard Smith, y masones fueron también los hombres que firmaron la constitución estadounidense: Bedford, Blair, Brearley, Broom, Carroll, Dayton, Dickinson, Franklin, Gilman, King, McHenry, Paterson y Washington. Por si fuera poco la gran mayoría de los congresistas que ratificaron dichos acuerdos pertenecían a las logias masónicas.

Durante el reinado de Jorge III, se aprobó la Ley de Sociedades Ilegales de 1799, por lo que era ilegal tomar ciertos juramentos. Nada de extrañar subrayo si tenemos en cuenta la pertenencia masónica de aquellos padres fundadores que unos pocos años, y con ayuda de los archienemigos Francia y España, antes habían conseguido cercenar del imperio 13 colonias de Norteamérica. Según esta ley salvo raras excepciones se disponía que los secretarios de cada logia estaban obligados a informar cada año del lugar de la reunión, los nombres y las ocupaciones de cada miembro de la logia al secretario de la corte a los jueces locales. Según The Guardian, lo que los funcionarios ingleses hicieron con estas listas se pierde en los misterios del tiempo.

Esta legislación fue observada estrictamente hasta 1967, cuando fue derogada en la Ley de Derecho Penal de 1967. Por lo tanto, es solo durante los últimos 51 años que las membresías de las logias se han vuelto “secretas”. Se trata de una medida “draconiana” para controlar a los masones en medio de su legalidad que rara vez se aplicado en el resto de los países donde ella ha existido Legalmente haciendo de las suyas, parece que nadie menor que una madre en este caso Gran Bretaña, para saber de qué travesuras son capaces sus hijos y como meterlos en vereda.

Hay alrededor de seis millones de francmasones en todo el mundo, alrededor de 200,000 en Inglaterra y Gales. Eso significa que ha habido una disminución en la membresía de alrededor de 150,000 en Inglaterra y Gales en los últimos 20 años. Hay alrededor de 30,000 albañiles activos en Escocia y unos 25,000 en Irlanda, el 70% de ellos en Irlanda del Norte.

La unidad básica de organización es la logia, de la cual hay alrededor de 6.300 en Inglaterra y Gales. Algunos tienen nombres exóticos. Está el Capítulo de la Sinceridad en Norwich, por ejemplo, y el Cisne de Avon en Warwickshire.

Las logias se organizan en pueblos y ciudades, en universidades o alrededor de las escuelas, se reclutan en oficios o profesiones, o se basan en unidades militares. También se han organizado en torno a otros intereses, como el fútbol o los fanáticos del rugby. El albergue Mike Hailwood recluta a fanáticos de las carreras de motores. La cabaña Lux In Tenebris, luz en la oscuridad, se estableció hacia el final de la primera guerra mundial para albañiles ciegos.

Hay una serie de logias para mujeres, gobernadas por sus propias grandes logias, pero las que están gobernadas por UGLE son completamente asuntos masculinos. A pesar de los esfuerzos para reclutar hombres más jóvenes, particularmente estudiantes de pregrado, los albañiles también son predominantemente de mediana edad o ancianos. Solo el 2% en Inglaterra y Gales tienen menos de 30 años, pero más del 10% tienen más de 80.

Los candidatos a masón eran reclutados tradicionalmente de boca en boca, pero en la era digital los hombres pueden solicitar en línea. Algunos de los rumores sobre la antigua ceremonia de iniciación son ciertos. El candidato debe enrollar una pierna del pantalón para mostrar que está sano y sin ataduras, es un hombre libre. Él debe exponer su seno izquierdo para mostrar que él no es una mujer. Una soga de cuerda conocida como cable de arrastre se coloca alrededor de su cuello. Esto representa un cordón umbilical o lazos con otros masones. Está abierto a la interpretación. Luego lo conducen con los ojos vendados a la sala de reuniones del albergue, donde se le presentan los signos secretos de reconocimiento (una palabra, un apretón de manos, un símbolo) y se espera que entregue los juramentos de lealtad y secreto. Se le quita la venda y se le muestra la luz. En este punto, él es un aprendiz ingresado. Se requieren ceremonias de iniciación adicionales antes de que pueda ser aceptado como compañero albañil y luego como maestro albañil. Con cada etapa, conocida como un grado, viene un delantal ceremonial diferente. Hay otras insignias (collares, guantes blancos e insignias) y una plétora de rangos, con títulos como gran perseguidor asistente y gran espadachín. Se reúnen en un templo al que llaman logia, ya que es donde los antiguos canteros se encontraban mientras trabajaban en una iglesia o catedral. Usan delantales o mandiles masónicos, que se remontan a la teoría de que la masonería evolucionó a partir de los canteros que los usaban para protegerse durante el corte de las piedras.

El “tercer grado” es la etapa final antes de convertirse en masón de pleno derecho. La ceremonia implica un exhaustivo interrogatorio, que es de donde procede la expresión “someter a alguien al tercer grado”

Algunos masones reconocidos fueron los ya mencionados Rudyard Kipling y Winston Churchill los escritores Arthur Conan Doyle, y Oscar Wilde

Una organización secreta creada para medrar o defenderse de los demás súbditos o ciudadanos de un estado está llamada a generar corrupción y dominación de una minoría sobre los demás. Es natural que, en diferentes momentos de la historia, la masonería ha sido acusada de conspirar y participar subrepticiamente en la política.

Pero mientras la masonería se entronaba en Estados Unidos, en otros sitios del mismo continente, masones arribados al poder la prohibían, como hiciera en su momento Simón Bolívar para luego terminar defenestrados con el mismo palo de que habían sido cuña.

Incluso en la Norteamérica independiente hubo un intento de poner coto a la organización, lo tenemos el nacimiento del Partido Antimasónico, fundado en 1930 en Estados UNidos como consecuencia de la misteriosa desaparición dos años antes del masón neoyorquino, William Morgan, quien tras entrar en conflicto con su logia había anunciado su intención de publicar un libro en el que revelaría los secretos de la masonería. El partido no duró más allá de 1838 cuando se disolvió.

Por esta vez parece haber ganado la masonería en otras ocasiones en otras será e perseguida con auténtica saña hasta desaparecer, el menos temporalmente, como ocurrió bajo el poder, fascista y nazi. En el caso de la España del general Francisco Franco quien le dedicó un libro la masonería, que tanto había influido en la política del siglo XIX y principios del XX fue considerada como uno de los grandes enemigos del país y erradicada hasta la llegada de la transición.

En lo que respecta a revolución cubana donde no pocos masones se sumaron al castrismo en su etapa de enfrentamiento con Batista la convivencia del nuevo régimen con la masonería, tras una breve etapa de desencuentro es un extraño caso dentro de la historia del comunismo.

La masonería segrega a hombres y mujeres en distintas logias. La primera logia femenina en Inglaterra se creó en 1908. Su primer venerable maestro fue un varón. Después, el 100% de sus componentes fueron mujeres y se vetó la participación de ellos.

Los masones usan delantales que se remontan a la época en que los canteros los usaban para protegerse durante el corte de las piedras.*

Los 33 millones de libras (unos US$46 millones) recaudados por las 180 logias inglesas para proyectos de beneficencia en 2017 convirtieron a la masonería en uno de los mayores donantes de Reino Unido.

El año pasado se inauguró un monumento en Londres en honor a los masones condecorados con la Cruz Victoria durante la Primera Guerra Mundial.

Los masones individuales pueden declararse a sí mismos como tales si lo desean, y los nombres de los oficiales superiores de la hermandad en Inglaterra y Gales se pueden encontrar en un libro de año masónico. El gran maestro es el duque de Kent. El Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, es miembro de una logia naval. Otros que han declarado su membresía en los últimos años son el Rev. Jesse Jackson, el ex astronauta Edwin “Buzz” Aldrin y el músico Rick Wakeman.

Sin embargo, una gran cantidad de masones no divulgan su membresía fuera de la hermandad. Esto crea un problema de dudas y credibilidad cuando se sospecha que un político o periodista pueda ser también masón con el problema de doble lealtad, al público o a la logia, que esto implica, veremos a continuación algunos ejemplos.

Continuará…

