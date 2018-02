El problema de la masonería inglesa(III)

Masonería en la prensa y en la política

No es de extrañar que al tiempo que aumentan los lectores de The Guardian, estén cayendo sus ingresos por publicidad, evidentemente se han metido con un gran poder en la sombra, al poner sobre el tapete las dos logias francmasonas asociadas con personal y periodistas en el Palacio de Westminster. Estas logias serían la New Welcome Lodge No 5139 y la Gallery Lodge n. 1928, las cuales se reúnen en el Freemasons ‘Hall en Covent Garden

La logia New Welcome se fundó en 1929, como consecuencia de la huelga del 2026 buscando ampliar la base social de la Francmasonería admitiendo en ella a los políticos laboristas a quienes previamente se les había negado la entrada a la Francmasonería.

Entre los parlamentarios laboristas que se unieron la logia estaban Arthur Greenwood, Ben Tillett y Lewis Silkin.

Desde la segunda guerra mundial, se compuso principalmente de personal del Palacio de Westminster y un puñado de diputados. Se dice que muchos de estos dejaron a los francmasones en la década de 1980, por temor a perder sus escaños si se les preguntaba sobre la membresía mientras solicitaban la nominación del Partido Laborista entre las elecciones generales, lo que se habían convertido en un requisito al comienzo de esa década.

Se dice que al menos un diputado laborista abandonó el New Welcome Lodge cuando enfrentaba la reelección en ese momento, pero acordó que su membresía quedaría en suspenso para que pudiera ser readmitido silenciosamente una vez que supiera que su escaño parlamentario estaba asegurado.

Actualmente la logia “Bienvenida” cuenta con 22 miembros. La mayoría de ellos son ex diputados, personal parlamentario o policías que han servido en Westminster.

Por su parte Gallery Lodge parece haber se dirigido inicialmente a los periodistas, pero al descubrir que esto no era viable amplió su membresía.

Según ha podido saber The Guardian estas dos logias de francmasones creadas hace más de 80 años para captar miembros del parlamento y periodistas políticos continúan operando. La Gran Logia Unida de Inglaterra dice que ningún miembro del Parlamento ni periodistas de lobby son miembros de esas logias. Sin embargo, ha confirmado que varios parlamentarios son francmasones.

El periódico manchesteriano también informa de una tercera logia llamada Alfred Robbins Lodge, nombre de un ex periodista y prominente masón que también fue creada para periodistas.

Actualmente la Gallery Lodge cuenta con 45 miembros y Alfred Robbins Lodge, que lleva el, tiene 18 miembros. Sin embargo, las identidades de los miembros de estas tres logias permanecen desconocidas fuera del mundo de la Francmasonería.

En Westminster, los parlamentarios y pares no están obligados a declarar su pertenencia a los francmasones, aunque las autoridades de los Comunes dicen que pueden divulgar voluntariamente esta información en los registros de los intereses financieros de los pares y lores, pero ninguno actualmente lo hace. Tampoco ningún periodista político declara su pertenencia a los francmasones en el registro de intereses de los periodistas, que atienden el parlamento. The Guardian considera que la membresía de Gallery Lodge han incluido a ex periodistas en el Times, Daily Express, Scotsman y varios reporteros de Hansard.

A continuación veremos qué pasa cuando las logias operan en los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley.

Continuará…

