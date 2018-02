El problema de la masonería inglesa (IV)

Cuando el policía y el delincuente pertenecen a la misma logia

A la revelación que tanto periodistas como los políticos ingleses son francmasones como ya dijimos se suman las declaraciones de Steve White presidente saliente de la Federación de la Policía, asegurando, como decíamos arriba, que los francmasones bloqueaban las reformas que facilitaba a las mujeres y los oficiales negros progresar dentro del cuerpo.



Las declaraciones de White reactivan las viejas sospechas de corrupción masónica de los órganos de justicia ingleses, desencadenados entre las décadas décadas del 1970 al 1990, cuando los periodistas comenzaron a desenterrar evidencia de que un puñado de policías y criminales eran miembros de las mismas logias.

La sospecha se transformó en paranoia luego de que la policía en Italia comenzara a investigar la notoria logia Propaganda Due y sus presuntos vínculos con un colapso bancario y el asesinato del banquero y miembro de la mismo Roberto Calvi, quien apareció ahorcado bajo el puente Blackfriars en Londres en mil novecientos ochenta y dos.



Ese año, el comisionado de Scotland Yard, Sir Kenneth Newman, aconsejó a sus oficiales mantenerse alejados de la Francmasonería. El sucesor de Newman, Peter Imbert, fue más allá, informando a sus oficiales deberían irse de la organización, y que aquellos que se negaran no alcanzarían un alto rango dentro del cuerpo.

Para entonces, sin embargo, el comité selecto de asuntos internos del la Cámara de los Comuns había decidido investigar la influencia de la Francmasonería en la vida pública. La UGLE acordó cooperar, pero solo después de haber sido advertida de que, podría encontrarse en desacato al Parlamento si no lo hiciera.

Uno de los principales testigos fue Martin Short, un periodista en campaña que investigó la francmasonería y los vínculos corruptos entre la policía y los delincuentes, y cuyo libro Inside the Brotherhood: Explosive Secrets of the Freemasons fue best-seller.



Los masones juran que no se verán involucrados en “ningún acto que pueda tender a subvertir la paz y el buen orden de la sociedad, al obedecer las leyes de cualquier estado”. Sin embargo, de acuerdo con The Guardian el comité selecto de asuntos internos del parlamento supo que, en 1995, la autoridad policial de Lancashire fue obligada a pagar £ 70,000 a un padre y su hijo que fueron agredidos y luego arrestados y procesados después de haber tenido lugar una cena masónica organizada por una logia dominada por oficiales de policía. El comité supo que tanto el oficial de policía que investigó el altercado, como el gerente del hotel donde se realizó la cena eran masones.

En 1998, nos dice el periódico, el comité concluyó que si bien no tenía evidencia de que la francmasonería hubiera jugado un papel en la mala conducta policial, no podía descartar la posibilidad. También dijo que, si bien había “una gran cantidad de paranoia injustificada sobre la masonería”, la hermandad, con su secreto obsesivo, era en parte culpable. La solución, dijo el equipo, era la de que los servidores públicos debían informar de su membresía.

A pesar de esta declaración en 1999, un ex detective y masón, Duncan Hanrahan, fue encarcelado por más de ocho años por conspiración para robar, suministrar drogas y pervertir el curso de la justicia. En el juicio ante el El Tribunal Penal Central en Inglaterra y Gales, se supo que el acusado había usado a un compañero francmasón, oficial en funciones, para ponerse en contacto con otro oficial, a quien intentó sobornar sin éxito.

Durante un tiempo, los jueces y magistrados recién nombrados se vieron obligados a declarar si eran masones, sin embargo, en 2009 el Ministerio de Justicia silenciosamente abandonó la medida después de que el tribunal europeo de derechos humanos dictaminara que un registro similar en Italia era discriminatorio y violaba los derechos de los “albañiles” a la libertad de asociación.

El fallecido Lord Imbert también se enfrentó a los Francmasones cuando trabajó en Scotland Yard. Lo mismo hizo Lord Condon, y más recientemente, en 2014, el entonces comisionado, Bernard Hogan-Howe, dijo que sería difícil según la legislación de derechos humanos hacer un registro de membresía obligatorio, pero dejó en claro que “para mí como oficial de policía, el secreto de la membresía es una preocupación. Creo que los agentes de policía deberían ser transparentes: nada que ocultar, ¿por qué no mencionarlo? Mi punto de vista sería que deberías ser abierto acerca de tus asociaciones “, cita el periódico.

Está claro que cuando un apretón de manos secreto puede cambiar un proceso y el mismo apretón puede facilitar una promoción, se vuelve casi imposible logar que los oficiales en activo miembros de la masonería renuncien a “la perspectiva de placer y ventaja social” que les da una organización secreta, cuyo poder total sobre el estado inglés Inglaterra resulta difícil de calcular después de tres siglos de coexistencia y servicios mutuos.

Ni las revelaciones a la prensa, ni comités de paños tibios podrán solucionar el problema. Haría falta medidas mas contundentes, como las que se están usando al oriente del viejo continente para combatir un fenómeno parecido, veremos a continuación de qué se trata.

