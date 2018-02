El problema de la masonería inglesa (I)

La BBC quitando importancia al asunto

Conociéndolos por los frutos, sin necesidad de llevare su savia al laboratorio, ya sabemos del rol jugado por la masonería internacional al servicio de los intereses británicos, menos información tenemos acerca de los bateos que puede haber creado la organización secreta (algunos la llaman discreta) al interior del imperio.

Una señal de alarma la ha dado ese magnífico periódico que es The Guardian, al denunciar la existencia de tres logias vinculadas a la política y la prensa británicas. Esta noticia ha encontrado eco, pero naturalmente a su manera, en esa agencia de propaganda del poder inglés que es la BBC.

Ha sido en su sección Mundo, el 20 de febrero, donde se ha vertido al mundo hispano la noticia de que: “La leyenda negra de los masones volvió a ocupar titulares de prensa recientemente en Reino Unido.” Nótese como se siembra la duda con el concepto de “Leyenda Negra”, que jamás utilizarían para revisar la historia de ese árbol caído que es España y de la que, salvo honrosas excepciones, aún siguen haciendo leña lo mismo historiadores y docentes que periodistas en Inglaterra.

Una vez puesto el parche BBC da cuenta a sus lectores de que The Guardian había informado a principios de este mes de febrero sobre la existencia de dos logias masónicas que operaban en secreto en el Parlamento de Westminster, integradas por políticos y periodistas. Asi mismo se comentaba que el presidente de la principal asociación sindical de las policías de Inglaterra y Gales denunciaba como círculos masones dentro del cuerpo están bloqueaban ciertas reformas que ayudarían a corregir las desigualdades que todavía sufren en las mujeres, los negros y otras minorías.

Estas noticias, según BBC, habría abierto el viejo debate sobre la supuesta influencia entre las élites dirigentes de la masonería, de la que en su día (¡¡¡ Wao que sorpresa!!!!) llegó a formar parte el ex primer ministro británico Winston Churchill.

Por supuesto no podía faltar en la noticia la auto victimización de La Gran Logia Unida de Inglaterra, en inglés, United Grand Lodge of England (UGLE ) la cual publicó anuncios a página completa en varios periódicos británicos pidiendo el fin de la “discriminación” que sufren sus miembros, quienes se quejan de la representación “tergiversada” que se ofrece de ellos. Así David Staples, líder de los masones de Inglaterra y Gales, negó las informaciones de The Guardian asegurando a BBC que ninguno de sus miembros era parlamentario o periodista político, que no son una sociedad secreta y ridiculizando la noticia sobre el bloqueo a reformas por parte de masones dentro de la policía.

Así la BBC ha servido de trinchera para que la masonería pueda defenderse del ataque recibido en un atisbo de la cada vez más cercenada “libertad de prensa” inglesa.

Antes de adentrarnos concretamente en las novedades “masónicas” del “Guardián” haremos una presentación general de la Orden Masónica.

Continuará…

