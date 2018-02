Cumbre o arte de madurar el inmaduro totalitarismo de Maduro

La VII Cumbre de las Américas celebrada en el 2015 en Panamá, tuvo un signo muy especial, el de la participación de Cuba por primera vez desde el inicio de este evento en 1994. Esto fue resultado sin lugar a duda del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, además del apoyo de los gobiernos de América Latina y el Caribe al régimen de la isla, quizás más por el peso del trauma dejado por el fomento de guerrillas en la mayoría de ellos que por identificación ideológica plena como se daba en los casos de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina Kichnerista de entonces.

La cosa se complicó al enterarse La Habana de que en la Cumbre participarían figuras de la oposición como Guillermo Fariñas, Rosa María Payá y Yoani Sánchez, los cueles resultaron inmediatamente catalogados de “terroristas” y “mercenarios pagados por los enemigos históricos” de Cuba, por los miembros de la delegación oficial cubana, que participarán en los foros previos a la VII Cumbre de las Américas, negado de antemano cual quiere tipo de dialogo con sus compatriotas y a la vez contrincantes políticos.



Los que sí dialogaron, al más puro estilo fascista, fueron los puños, durante la violenta confrontación que se dio entre representantes de la Asamblea de Resistencia Cubana y castrista locales el miércoles 8 de abril de aquel año. Todo aconteció en el Parque Porras, a solo metros de la embajada de Cuba, donde los disidentes cubanos, de manera pacífica, aunque no por ello menos provocadora fuero dejar flores a los pies del busto del héroe cubano José Martí. Y mientras duraba la trifulca, la policía panameña apenas hizo nada, solo al final cargó con los anticastristas a la estación, a pesar de no ser ellos los que comenzaron la pelea.





No fue esta la única bronca entre acólitos y críticos del gobierno cubano, afortunadamente en los demás casos la cosa no pasó de los gritos y algún que otro empujón.



A pesar de dar la nota de forma tan fea una vez más Cuba podrá participar en la Cumbre de las Américas, en cambio se excluye el monstruo de su creación el régimen de Venezuela. La canciller peruana, Cayetana Aljovín, anunció pasado martes que su Gobierno retiraba la invitación al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el respaldo los 12 países del Grupo de Lima, es decir Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, a los que habría que sumar a Estados Unidos, lo que representa al 90% de la población americana

Inmediatamente Cuba a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores condenó enérgicamente el pronunciamiento de estas naciones del Hemisferio emitido el 13 de febrero en Lima, catalogándola de intromisión inaceptable en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que rechaza categóricamente la decisión de reconsiderar la participación del Gobierno venezolano en la VIII Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo mes de abril en Perú. También ha protestado el moralato boliviano, el otro hijo bobo de Cuba, . Menos de esperar era el rechazo uruguayo a la exclusión de Maduro.







Si estar de acuerdo con el aislamiento como método de presión sobre los estados abiertamente totalitarios (todos lo son de una manera más o menos encubierta). Habría que volver a preguntarse que tienen de diferente Cuba y Venezuela, sino es el grado de maduración represiva, algo que ya hemos tratado en una entrada anterior, ciertamente el gobierno cubano no se enfrenta a grandes demostraciones en su capital (algunas ocurren en pueblos invisibilizados del interior organizadas por UNPACU) como las sangrientas y masivas que se ven permanentemente en Caracas.

En Cuba lo mas que se observa en el desfile de un puñado de Neo Damas de Blanco que en ocasiones se tiran en el piso del que son cargadas por miembros de la seguridad quienes se cuidan de lastimarla, aunque a veces algún represor voluntario se le va la mano o un palo con ellas. Pero en general la cosa no pasa de esto ante la impavidez de una ciudadanía que, que, aunque pueda estar de acuerdo con sus consignas considera que estas mujeres, no las que se iniciaron en la primavera negra 2003, son en su mayoría agentes de la seguridad del Estado.

Es verdad que estamos asistiendo a un enorme y trágico éxodo venezolano que está creando auténticos problemas fronterizos, humanitarios y hasta de xenofobia en los países receptores de venezolanos, unas veces por culpa de los nativos otra por la incapacidad de estos migrantes mucho de ellos de clase medie para asumir el triste estatus que les otorga su condición de extranjeros. Así ya tenemos en ese Perú, que nunca perdonó a Bolívar haberlo invadió y separado a la fuerza del imperio español que tanto defendió contra la sublevación de Tupac Amaru

más de cien mil venezolanos. En Argentina hay 27 mil venezolanos, lo que representa un crecimiento de 140% respecto al año anterior. Entre 2016 y setiembre de 2017 ingresaron a Ecuador, según datos de ACNUR, 236 mil. Muchos de ellos con dirección a Perú y Chile.

En el caso de Brasil el éxodo desde Venezuela ha generado pequeñas “favelas” donde los venezolanos son víctimas de la xenofobia y explotados sexualmente. Es lo que ocurrió en una de las barriadas de Boa Vista, una ciudad de 330 mil habitantes donde se han establecido unos 40.000 venezolanos.



En Colombia, se calcula que hay más de 150 mil venezolanos en situación irregular, país al que ingresa cada día alrededor de 35.000 venezolanos. Lo hacen pasado por el puente sobre el río Táchira, cerrado al tráfico de vehículos para poder suplir la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad que sufren estos emigrantes.

Y todo esto ocurre en con el silenció “cómplice del mundo”, como lo denuncia en su último video en Magnífica TV el padre Santiago Martín. Lo que no dice el sacerdote de esta ”complicidad”, es que lo mismo ha venido sufriendo los cubanos desde décadas, sin que la iglesia católica, ni ninguna religión similar a ella pusiera el grito en el cielo como hoy hacen los Obispos de Venezuela.



Por la misma regla que se excluye a Venezuela debería excluirse a Cuba de esta reunión de mandamases de las Américas, pero no es así, quizás la cosa estriba en que Cuba, como el resto de los estados que a ella asistan ha sabido meter a sus masas en vereda, con métodos distintos a los de Venezuela, en ella no existen esos rezagos liberales que permite el socialismo del siglo XXI como son universidades, empleos y medios, que si bien extorsionados de una u otra forma por el estado todavía no están bajo el control total del gobierno, y aunque se le ha dado cierto hilo a la disidencia, quizás con el objetivo de crear un Capriles cubano, ninguno de los grupos opositores cuenta con la condiciones materiales y medios que tienen los partidos legales anti bolivarianos.

En resumen, que mientras el totalitarismo cubano es visto por los encumbrados de América como parte natural del paisaje, como un anciano respetable (por el miedo inspirado en su mocedad) el vástago nacido de su inseminación chavista de Venezuela es visto como un feto en gestación, incapaz de premiar o hacer daño, apenas puede regalar petróleo como en los tiempos de Chávez, ni exportar revoluciones, somo el lastre de los emigrantes y que con un poco de presión a aislamiento podría abortársele. Esto es un error, el aislamiento al cerrar puertas y ventanas, creando la imagen de los enemigos exteriores es la justificación perfecta para la totalitarización.



Y aunque Jaime Bayly, que el analista y novelista peruano no lo entienda, cuando aplaude a su “cancillera” en el programa que le dedico a la noticias, esos que hoy invitan La Habana, dejando a Caracas fuera de La Cumbre de Las Américas,, actuán sin proponerselo como catalizadores de la cubanización de Venezuela.

Anuncios