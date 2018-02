Muertes bajo arresto: ¿otro aporte de la policía al proyecto maltusiano?

La noticia aparece en la portada de la edición del periódico Metro de Estocolmo, Seis personas murieron en el arresto el año pasado en Suecia. También está en su edición digital en un artículo que firma Johan Wikén, Línea Johansson, aparecido este 12 De Febrero De 2018 a las 08:11 horas.

Aquí se dice que un total de 26 personas murieron en detención policial en Suecia entre 2013 y 2017, según las estadísticas del departamento de policía de investigaciones especiales, SU. En 2013, fuero 4, en el 2014, los muertos 6, en el 2015, recayó el número a 4 nuevamente para estabilizarse durante el 2016 y el 2017, con seis muertos respectivamente.

Lo más escandaloso que hasta hace poco no se registraba nada sobre este grave problema en la policía sueca, de acuerdo al artículo “La policía no tiene cifras sobre el número de muertes bajo custodia:” de Matilda Andersson y publicado 2012-03-01 16:12 . para ese entonces la policía no contaba con estadísticas sobre el número de muertes durante sus propios.

El artículo de Metro retoma como ejemplo una de estas muertes ocurrida hace un año en Örebro y reportada por Metro anteriormente; el caso de David, de 32 años, extranjero que estando de visita en Suecia robó comida de una tienda junto con un cómplice. Cuando la policía los arrestó, David comenzó a sentirse muy mal. Según los testimonios del otro hombre involucrado en el delito, David repetidamente le dijo a la policía que no podía respirar y apeló a su cuidado. Pero los hombres fueron llevados a la estación de policía y David encerrado en una celda. Una hora más tarde estaba muerto. El protocolo de autopsia luego mostraría que la muerte fue causada por una hemorragia espontánea en el cerebro.

En abril del año pasado, el fiscal jefe decidió abandonar la investigación policial. La decisión determinó que la muerte de David fue causada por un caso de enfermedad aguda repentina y que no hay evidencia de que “la policía violó las normas que rigen la supervisión de los cuidadores”. Informa el periódico.



Otra posibilidad para morirte en una estación de policía es que carguen contigo por estar molestando en estado de ebriedad El Ombudsman de Justicia, JO, ha criticado a la policía por dos casos de este tipo en los que fallecieron dos mujeres, una de 49 años que murió en el Borlänge arrestada en diciembre de 2015 y una mujer de 20 años que murió en Lund en noviembre de 2016.

Después de los dos casos, JO quiere ver un cambio en la ley en el que las personas borrachas, como regla, recibirán atención médica en lugar de ser arrestadas por la policía.

Pero mientras el palo viene y va la policía sigue aportando lo suyo a la reducción poblacional, ya no solo con el uso excesivo de la fuerza fuera de sus estaciones, sino ahora dentro de ellas además con las nueva modalidad de no hacer nada o de demorar una llamada una vez que la víctima se encuentra entre rejas, es decir bajo su custodia.

