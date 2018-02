En Suecia: plaza como cómplice del castrismo a tiempo parcial

En este video, publicado el 15 de octubre de 2017, podemos observar como el, presidente de la Asociación Sueco-Cubana de raro nombre austrohúngaro, entrega al estado cubano (y no precisamente a las organizaciones de la sociedad civil cubana) las sumas recaudadas por su organización en Suecia supuestamente para la reconstrucción en Cuba después del huracán Irma. Se trata más de 330,000 coronas suecas, aproximadamente 35,000 EUR que recibe la embajadora de Cuba en Estocolmo, Rosario Navas Morata. El problema es que nadie sabe el uso que pude hacer el opaco régimen cubano con este dinero.

Hace tiempo deje de creer en el sistema político del comunismo cubano y cada vez lo hago menos en su supuesto alter ego la mal llamada democracia occidental. El problema es que al final se tratan de dos sistemas diferentes de dominación, que al margen de la retórica mutuamente critica (cada vez más apagada) se prestan más a la colaboración que a otra cosa entre los dos.

Si quieres saber por qué pieso así aquí te doy un ejemplo de como istituciones de un estado democratico sirven al calaboracionismo con el comunismo legalemte establicido bajo ese mismo estado.

La agencia pública para la búsqueda de empleo en Suecia (país modelo cuando de democracia se habla) publicó el pasado 29 de enero una nota anunciando un puesto bacante como secretario de la denominada Asociación sueco-cubana.

Se trata de la famosa organización en que se aglutina el variopinto y multinacional castrismo en Suecia. Surgida en los años sesenta y bajo el pretexto de la solidaridad con Cuba dicho grupo se ha dedicado más a recaudar fondos para su dictadura y hacerle propaganda que a ayudar al pueblo de la isla como sus estatutos demandan.

Multitudinaria manifestación organizada por la Sueco-Cubana en 1914 para demandarle a Obama la libertad de los cinco agentes del régimen cubano que espiaban a los exiliados en Estados Unidos. Tres de estos “héroes” , una vez liberados, se quedaron fuera del parlamento isleño cuando aspiraron a este, así serían de queridos por los verdaderos cubanos.

Por desgracia el colaboracionismo con régimen de este tipo no solo es legar, sino que hasta tuvo en un tiempo muy buena fama y por supuesto la colaboración abierta no solo de las organizaciones comunistas sino incluso las socialdemócratas dominadas por el “olofpalmismo”.

Ahora teneos una institución financiada por el erario sueco haciendo indirectamente labor de proselitismo en tanto ayuda a ofrecer un medio de vida al que comparta los valores básicos de la asociación. Por supuesto para trabajar en el alabarderismo del régimen comunista isleño se necesita algo más que compartir su ideología: un buen conocimiento de la lengua sueca, conocimientos básicos de informática, sistema financiero y la suite de Office. Mérito adicional sería por supuesto el conocimiento de español ser estructurado, ordenado, analítico, etc. Etc., así que quien cumpla los requisitos encontrara un trabajo a tiempo parcial (40% – 60%), lo cual para estudiantes o pensionados no está nada mal.

El lugar del puesto no puede estar mejor ubicado, la oficina se encuentra en la Casa de Solidaridad en Tegelviksgatan 40, en la bella zona, lejos de suburbios obreros o inmigrantes de Södermalm, Estocolmo, claro siempre puede discutirse la ubicación, ¿se podrá trabajar en casa? Qué vacilón, siempre y cuando el empleado olvide conciencia y razón.

En este video puede verse la filial de La Asociación Sueco-Cubana en la Plaza Möllevång en Malmö el 27 de noviembre Skåne, realizando un homenaje a su camarada y dictador, el comandante Fidel Castro. Håkan Jönsson, del Partido Comunista Sueco fue uno de los oradores.

Anuncios