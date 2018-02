¿Venezuela peor que Cuba?

A propósito de la reciente entrevista de Jaime Bayly a Juan Juan Almeida

El hijo del difunto comandante de la Revolución, Juan Almeida, es serio y honesto y ofrece revelaciones muy interesantes en la entrevista que le hace Bayly, colgada en el sitio de Mega TV el pasado 6 de febrero. Ejemplo de esto lo tenemos cuando tras enunciar su rechazo a cualquier teoría conspiratoria, nos cuentas que Dalia Soto, la madrastra, regentaba la clínica donde presuntamente se suicidó Fidelito.

Juan Juan se equivoca cuando opina que la situación venezolana es peor que la cubana. Esto naturalmente saca al régimen del punto de mira de la opinión pública mundial y le permite parapetarse tras su creación el régimen bolivariano contra el que todo el mundo hace el fuego. Por ejemplo, recientemente la televisión sueca difundió un documental francés sobre la situación venezolana, que sin dejar de lanzar indirectas más o menos venenosas contra la oposición -acusando a un grupo liberal de admirar al denostado George Bush- reflejaba una situación invivible, que apenas se trata cuando se habla de Cuba en el mismo medio público.

En el caso de este material transmitido por el Canal de conocimiento y colgado hasta hace muy poco en el sitio SVT Play, se nos presentaba una Venezuela como nación en profunda crisis, recordándose pesar de que el país tiene más petróleo que Arabia Saudita, hay una escasez de la mayoría. La inflación está galopando, la corrupción es generalizada y el crimen aumenta rápidamente. Más del 10% de la población se ha mudado al país. Pero el presidente Nicolás Maduro se niega a irse; es lo que nos cuentan los realizadores, algo que no, es más que una nueva versión de lo que pasa en Cuba desde hace décadas, la única diferencia aparente es con respecto al problema de la criminalidad, pero es sabido que el totalitarismo en sus inicios usa la delincuencia como factor de terror social -etapa en la que se encuentra Venezuela- luego la pone a buen recaudo para evitar competencia.



Quién se acuerda del pesar cubano

Lo que hoy sufren los cubanos parece objeto de una amnesia universal, incluso entre aquellos que pasaron por lo mismo, no voy hablar de cubanos que tras años de vivir en la emigración se han convertidos en puntales dentro de su diáspora del régimen que un día les obligó, por razones políticas o económicas a abandonar su patria. Me referiré a algunos de los que vieron nacer el mal en el nido de la serpiente, Europa.

Me refiero por ejemplo a los hijos nietos de aquellos checos que, en defensa de un socialismo con rostro humano, se enfrentaron desarmados a los tanques enviados por el Pacto de Varsovia Hoy, creídos que el comunismo es solo malo para Europa, se van a Cuba, el único país occidental que respaldó la invasión para ratificar unos nexos de desarrollo.

Ciertamente con los cambios democráticos a comienzos de los años 90, se enfriaron las relaciones en Checoslovaquia estos países con Cuba se caracterizaron al punto de que Chequia, liderada entonces por Václav Havel, se puso a la cabeza de la lucha por los Derechos Humanos en la isla caribeña, pero esto es cosa del pasado.

El acercamiento de Obama a la isla y luego de éste el de la Unión Europea, ha servido de pretexto a los nuevos mandamases de la República Checa, para reducir la retórica en favor del movimiento democrático cubana y preocuparse mejor por mejorar las relaciones con el mismo.

De ese modo y tras de 27 años de enfriamiento Chequia envió a Cuba a un embajador extraordinario y plenipotenciario: Vladimír Eisenbruk.

Ahora ya no se trataba de estimular el avance de la sociedad civil, como ocurría en los primeros años del postcomunismo, lo mismo desde La conflictiva Embajada Checa en La Habana o desde la sección hispana de Radio Praga, sino de bajar los humos y sobre todo de hacer buenos negocios con los amos de la isla.

El año pasado esutvieron en Cuba los ministros checos de Salud, Agricultura y Comercio e Industria; así mismo delegaciones cubanas viajaron al país europeo para amarar los negocios en curso. Durante la XXXV Feria Internacional de La Habana, en 2017, se firmó un memorando para promocionar las relaciones económicas mutuas, y se coincidió en el interés por colaborar en sectores como el energético. Mejor no pueden ir la relaciones entre estos nuevos socios.

El coqueteo de los excomunistas checos con los comunistas cubano marcha viento en popa este año. El pasado, 29 de enero, en vísperas del arribo de una delegación de la División Tecnológica Avícola de Cuba, el Embajador Félix León Carballo visitó las instalaciones de dos empresas checas relacionadas con la avicultura BIOFARMA y DOMINANT, comprobando la disposición de ambas entidades para e ofrecer asesoría y colaborar en el desarrollo de la esfera avícola en Cuba. Ojalá esto sirva al menos para que lleguen más pollo a las carnicerías cubanas.



Este 8 de de febrero de 2018, el embajador cubano, Félix León Carballo, encargado de negocios se reunió con Martin Tlapa, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, en la sede de la Cancillería. REPUBLICA CHECA, 8 de febrero de 2018.- El embajador cubano, Félix León Carballo, encargado de negocios, se reunió con Martin Tlapa, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, en la sede de la Cancillería, el funcionario checo se mostró satisfecho por la relación de su Cancillería con y compró con el diplomático cubano que la colaboración entre sus respectivos países marcha por una vía ascendente.

De más está decir que los rusos post soviético no se quedan detrás, como si vieran en Cuba la parte “linda” del comunismo que un día dejaron detrás, así en su afán de imitar los viejos buenos tiempos lo mismos te vuelven a llenar La Habana de ladas -ahora con mejor diseño- que otorgando becas a los estudiantes isleños, aunque a veces se retrasen en el pago de estipendios, cosa del capitalismo putinista de Estado que como otras muchas la ortodoxia ideológica de La Habana, sabe perdonar, tiene motivos de peso (o rublos) para ello. Las exportaciones rusas a Cuba ascendieron en los dos primeros cuatrimestres de 2017 a 211,7 millones de dólares de 114,8 millones de dólares en el mismo lapso en 2016, es decir se incrementaron en un 84,4%. Entretanto, el valor de las exportaciones cubanas a Rusia en el mismo periodo a Rusia se estimaron este año en 10,4 millones de dólares, lo que representa una reducción del 66,6%, pues en enero-agosto del año pasado Cuba envío a Rusia mercancías por valor de 31 millones de dólares. El desbalance comercial es evidente y eso crea una relación de dependecia, lo cual no impidió a La viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Ileana Núñez, declarar el pasado noviembre a Sputnik que”Rusia es uno de los principales socios comerciales de Cuba, uno de los primeros cinco del mundo y el segundo en Europa,y que se consolida como un socio estratégico porque va a participar de todo el desarrollo económico y social de Cuba en el plan trazado hasta 2030 en temas como el transporte, los medicamentos, energía y minas, así como distintos aspectos de la industria.





Si tanta amnesia sufren con respecto a Cuba los que sufrieron un régimen similar que esperar del resto de las naciones que solo conocen del comunismo la versión nostálgica que nos ofrece del mismo lo mismo la propaganda de los ex partidos comunistas a quienes el asumir como programa la lucha de los sexos no les impide observar con nostalgia los tiempo en que los que parecían respaldar la lucha de clases -aunque fuera para encantar a la trabajadora, mientras se acomodaban al sistema imperante- que buena parte de la actual industria cultural, frente a ellos el lavado de cara de Cuba es total y todavía cuenta con un factor adicional de enmascaramiento, los males objetivos de los demás.

El nivel de aceptación del comunismo cubano es tal que a la muy democrática Francia, la misma cuyos documentalistas cuentan lo que pasa en Venezuela, no se le sonroja la cara cuando el embajador de Cuba en ese país, Elio Rodríguez, y el rector de la Academia de París, Gilles Pécout, firman un acuerdo dirigido a fortalecer la cooperación académica entre las partes. Evidentemente los sistemas de formación técnico profesional de las democracias pluripartidistas y unipartidistas, encajan tan viene entre sí que no les cuesta acoplarse a la hora de conseguir un objetivo común.

Venezuela, algo más que un soporte económico

Es verdad que en Venezuela e incluso en México, se matan periodistas, pero existen por cada uno de ellos, numerosos que hacen su trabajo sin que nadie los toque, del mismo modo en que existe una oposición legalizada y una libertad de mercado que ya quisieran los cubanos, en Cuba, salvo los marginado independientes, no existe prácticamente periodismo, en cambio existen propagandista y agitadores al servicio del gobierno con la misión de construir a partir de omisiones, medias verdades y mentoras la imagen que le favorezca.

Por supuesto, en la medida en que avanza la totalitarización venezolana los países se van asemejando, aun así, a los ciudadanos de Venezuela aún les falta un trecho para alcanzar y superar, el nivel depauperación que sufren los cubanos a pesar de que este no se vea. Mientras tanto no es esta la imagen que dan los medios internacionales, particularmente los de España, allí si bien se ha convertido al Madurato en arma arrojadiza contra los partidos de que abogan por el intervencionismo estatal, rara vez se hace lo mismo con Cuba.

Ocurre que Venezuela ha sido para ella algo más que suministradora de petróleo: cohartada para una normalidad que no existe, auque no se vean marchas opositoras multitudinarias, no manadas de escuderos enfrentados a la policía y los colectivos afines al gobierno, es en resumen el espantajo al que dirigir la piedra que debió recibir la verdadera causa de tanta miseria.

