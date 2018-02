Polonia censura una parte de su historia

Hace tiempo descubrí lo popular que es el anti judaísmo entre los polacos, fenómeno equiparable al que padecen rusos y ucranianos. Recuerdo una vez la pregunta que le hice sobre el asunto a un sacerdote católico nacido en Polonia y el modo en que se molestó por dicha pregunta, y aunque negó tal fobia su modo de hacerlo, y sobre todo su expresión corporal hizo me dudar de la honestidad de su respuesta. Mas tarde indagué con otros polacos sobre el tema y su explicación fue que los judíos habían sido grandes colaboracionistas a la hora de establecerse el comunismo en su país, primero en una mitad durante la alianza nazi estalinista con la que es seccionada Polonia en 1939, y luego tras la liberación del país por los soviéticos en 1945. Sin embargo, la cosa parece que viene de antes.

Antisemitismo en Polonia: muy posterior a la llegada de los judíos

Polonia surge como reino independiente en el lejano año de 1025 siendo uno de los más tolerantes del continente incluso después que se une con Lituania en 1569.

Es durante el siglo el siglo X que comienzan a establecerse en aquel territorio personas de religión hebrea, presumo que de origen khazar quienes seguían las rutas comerciales que desde el este se adentraban en Europa. La primera emigración masiva de esta comunidad a territorio polaco tiene lugar durante la cruzada de 1098.

Con Boleslao III el príncipe de Polonia desde 1107 hasta 1138 encuentran los judíos un régimen de tolerancia que hace se extiende a las antiguas fronteras de Lituania y que reconoce en ellos su utilidad como factor del desarrollo comerciales del país. Así prosperarán los judíos en territorio polaco formando una poderosa clase media. Siempre protegida por los príncipes polacos, aunque no contaran con la bendición de la también poderosa Iglesia Católica. Y aunque nunca faltó algún que otro pogromo, sobre todo en las zonas fronterizas con principados germanos es solo durante el reinado de Casimiro IV Jagellón, 1447 – 1492, que la cosa se empieza a poner “mala”, en particular con la promulgación del llamado Estatuto de Nieszawa, por el cual se abolía antiguos privilegios de los judíos, ya que éstos eran “contrarios al derecho divino y a las leyes del país”. Aun así la situación era menos graves que otros territorios europeos entregados a la expulsión de los judíos, que no solo ocurrió en la España del 1492, de modo tal que Polonia se transforma en uno de los mayores receptores de estos judíos echado de los países donde habían nacido, de este modo se incrementa la población hebrea y el país eslavo se convierte en un auténtico centro espiritual de esa comunidad, en particular durante los reinados de Segismundo I y su hijo II quienes hicieron de Polonia un auténtico paraíso terrenal para aquellos perseguidos.

La situación judía vuelve a empeorar con la inestabilidad del Reyno que sobrevendrá: los conflictos de 1648 dentro de la Unión Polaco-lituana, el levantamiento cosaco comandado 1648-1654 por Bohdan Khmelnytsky particularmente antisemita, que termina con parte del territorio convertido en un estado independiente, la invasión de Polonia por Carlos X Gustavo de Suecia, quien se apoderó de la capital, Varsovia, obligando al rey polaco Juan II Casimiro huir a Silesia. Para enfrentar la resistencia popular Carlos X Gustavo repartirá Polonia entre Suecia y otros países enemigos de los polacos, faltos de una protección central y vistos por los patriotas como no polacos los judíos sufrirán la venganza de las partidas polacas, como unos extranjeros más.

El factor ruso

En 1795 población judía polaca se convirtió en súbdita del Imperio ruso dentro de un Estado títere de los zares.

La política rusa hacia los judíos de Polonia fue ambigua. En 1802 se establece un Comité para el avance de los judíos que en 1804 diseña una serie de medidas para que los judíos se asimilaran, pero sin forzarlos por un lado de les otorgaban derechos como el de asistir a escuelas laicas o poseer tierras y por otras restricciones como la prohibición de entrada en Rusia o trabajar en la industria cervecera y en la elaboración de alcohol entre otras.

En la década de 1820 se termina la exención de los judíos de servir en el ejército (donde se les obligaba a convertirse) a cambio de dinero así mismo logran nuevos derechos hasta 1879 en que el Zar Alejandro II, es asesinado y se culpa a los judíos, de haber participado colectivamente en la conspiración ya que uno los magnicidas pertenecía a esa comunidad, se desatará una oleada de pogromos en Rusia donde más de 200 judíos que no tenían nada que ver con el asesinato de Alejandro II fueron golpeados hasta la muerte y se establecerá una legislación anti-judía de Mayo y Ello fue debido en estos pogromos a lo largo de Rusia. Estas revueltas antijudías se continuarán entre 1881 y 1884. Al principio los pogromos se limitaron fundamentalmente a Rusia, pero luego llegaron a Varsovia. Esto desató oleadas continuas de inmigración judía hacia países de América como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil e incluso Cuba país donde para 1924 vivían unos 24.000 judíos, no solo provenientes del imperio ruso sino también de otras zonas de Europa del Este o del antiguo imperio otomano.

Los judíos y el renacimiento polaco

Con este estado de cosas no es de extrañar que muchos miembros de la comunidad judía polaca participaran el movimiento anti ruso como la de la comunidad participaran en diversos movimientos de resistencia como la Insurrección de noviembre (1830-1831) la Insurrección de enero (1863) el movimiento revolucionario de 1905 o el ejército polaco que luchó por la independencia de Polonia hasta que ella se le concede al finalizar la primeraa guerra mundial en 1918. Un elemento interesante que apunta a la contradicción entre nacionalismo polaco y comunidad judías en que en el año de inicio de la gran conflagración, 1914 los sionistas alemanes habían fundado el Comité Alemán para la libertad de los judíos rusos, con el fin de establecer un Estado judío provincias polacas anexionadas a Rusia y que sería “de facto” un protectorado del Imperio Alemán, esto no sólo debilitaría a Rusia, sino como efecto añadido dificultaría reunificación polaca buscada por sus patriotas. Aun así, no pocos judíos se unirían al nacionalista Józef Pilsudski en su lucha por la independencia de Polonia.

Mientras tanto y en paralelo con los conflictos que siguieron la segunda guerra mundial, se continuaron los pogromos contra los judíos, unas veces por que los judíos eran vistos en masa como aliados de los bolcheviques, otros como aliados de sus enemigos.

No será hasta 1921 que la Constitución Polaca de marzo otorgue, por primera vez en la historia, los mismos derechos a los judíos polacos que a los que gozaban los católicos.

Los judíos polacos y la bipartición polaca de 1939

Entre 1931 y 1939, la cantidad de judíos polacos ascendía a la cifra de 3.474.000 personas lo que hacía dé Polonia el estado europeo con mayor población hebrea de Europa. Muchos de estos judíos participarán en la defensa del país al ser invadido conjuntamente por la Alemania nazi y la rusa soviética en 1939. Ser calcula que por lo menos 120.000 ciudadanos polacos de ascendencia judía tomaron parte en las batallas contra los alemanes como miembros del ejército polaco de los cuales cayeron en combate por lo menos unos 32.216 mientras que 61.000 soldados y oficiales judíos fueron hechos prisioneros por los nazis, pereciendo en su mayoría. Por otro lado, se contabilizan de 500 a 600 judíos entre los oficiales polacos asesinados en 1940 por los soviéticos en Katyn. De todos modos, es cierto que había más simpatizante judíos con los soviéticos que lo que podría haber entre sus compatriotas polacos de fe católica y es que muchos judíos veían a los soviéticos como sus protectores contra el antisemitismo nazis. Esto acrecentó inevitablemente los conflictos entre judíos y polacos católicos en las zonas ocupadas por Stalin.

Se arma el escandalo

Uno de los problemas más candentes de lo que se ha hablado en los últimos años ha sido el de la participación de los polacos, no solo los alemanes en el llamado Holocausto, el año antepasado el Gobierno de Varsovia inició una cruzada contra el historiador Jan T. Gross (Varsovia, 1947) quien en su libro de 2001 “ Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. Princeton, NJ: Princeton University Press, reveló que la matanza de judíos perpetrada el 10 de julio de 1941 en el pueblo de Jedwabne, Polonia, había sido perpetrada por los vecinos polacos, en este hecho los judíos fueron sometidos a todo tipo de torturas y vejaciones y luego quemados vivos en un pajar. Aunque 21 perpetradores fueron juzgados y 11 condenados por un tribunal polaco al final del conflicto, la atrocidad ha sido atribuida a las SS en la memoria colectiva.

El libro servira de base a la película Pokłosie (El secreto de la aldea) del director Władysław Pasikowski, de 2012.

A Gross no le bastó con causar tremendo impacto (incluso a nivel mediatico) de las revelaciones recogidas en su libro en Polonia. En septiembre de 2016 volvió a la carga con ayuda del importante diario alemán Die Welt, evidentemente los alemanes están cansados de ser los únicos malos de la película- donde publicó un artículo titulado “La vergüenza de Europa del Este”, reprochando a los Gobiernos de Polonia, Hungría y Eslovaquia su falta de solidaridad con los perseguidos por los nazis.

Marek Magierowski portavoz de la Presidencia polaca, declararía por aquel entonces que Gross era un personaje muy controvertido, que muchos historiadores polacos de renombre lo llamaban ‘novelista’ y que sus libros estaban repletos de errores y agregaba. “No es que no haya antisemitas en Polonia. No es que no debamos avergonzarnos de algunos hechos de nuestro pasado. Pero Gross ha cruzado la línea que separa la historiografía de la propaganda”.



La mordaza suicida

Es sugerente el modo en que entonces se trató a este personaje antaño glorificado por su lucha contra el comunismo. Durante sus años como estudiante de física en la Universidad de Varsovia Tomasz Gross formó parte del grupo anticomunista “Komandosi” siendo uno de los involucrados en las “Revueltas de Marzo” que tuvieron lugar en 1968. En consecuencia, fue expulsado del centro y condenado a cinco meses de prisión. Valiéndose de las facilidades que por entonces ofrecía Estados Unidos a los ciudadanos de origen judío para emigrar al país el disidente se trasladó a Norteamérica donde se doctoró en sociología por la Universidad de Yale. Tras adquirir la nacionalidad estadounidense empezará a enseñar historia en Princeton.

En 1996, Tomasz Gross es galardonado en su patria originaria con la Orden del Mérito, por su rol cooperador entre Polonia y las demás naciones. Pero 20 años después el polaco acusaba al mismo historiador de difamación por el artículo en la prensa alemana que según, la Fiscalía polaca, había provocado más de 100 denuncias por parte de ciudadanos que consideraron ofensiva esta declaración. A su vez el Ministerio Relaciones Exteriores del país calificaba el texto de “históricamente falso, dañino e insultante para Polonia”.

En la demanda que se le hacía por entonces al investigador judío polaco estadounidense se recordaba que, de acuerdo con la ley polaca vigente en ese momento, cualquier persona que insulta públicamente a la nación estaría sujeta a hasta tres años de prisión. Sin embargo, para algunos expertos, era difícil demostrar la culpabilidad de Gross en ese sentido.



Ahora se ha dado otra vuelta a la tuerca legal. Esta semana Polonia ha decidió prohibir tajantemente las declaraciones que involucren al país en el Holocausto. La noche anterior al jueves, el Senado polaco aprobó el encarcelamiento por tres años para los quienes afirmen que el estado o la población polaca fueron responsable o estuvieron implicado en crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La ley también permite que Polonia enjuicie a los que niegan los crímenes cometidos por los nacionalistas ucranianos contra los polacos en los años 1925-1950.

Se trata de una la ley contraria a la libertad de expresión tanto como aquella que prohíbe cualquier cuestionamiento de ese mismo holocausto en varios países de Europa. Ella se convierte en un talón de Aquiles para un país que tiene otras cosas más importantes en las que pensar; por ejemplo en cómo enfrentar la embestida de la nación sometida a la ideología de género contra una legislación humanista comprometida con la vida. Es esto lo que deberían centrarse los polacos en defender lo que de positivo aportan a Europa, no en negar lo innegable, su participación como buena parte de los países de Europa, incluidos esos mismos que prohíben la discusión científica del tema, en la persecución antisemita durante los años de la segunda guerra mundial. Desgraciadamente alguien les ha tirado la carnada sobre un lado oscuro de su historia y en lugar de hacerse los suecos, como suelen hacer el resto de los europeos en estos casos, los políticos polacos han mordido en anzuelo.

Al final se trata de historia y aunque esté de más decirlo, si no se quiere repetir lo menor es aprenderla no censurarla como se hace tanto por ahí.



