“Algo huele mal en Dinamarca”: dos notas sobre salud mental

Anne Katrine Pagsberg: Jefe Constituyente de la Unidad de Investigación, Doctor Senior, PhD, Unidad de Investigación en el Centro Psiquiátrico de Niños y Jóvenes. Profesor y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Copenhague. Foto publicada en http://www.psykiatri-regionh.dk/

De lo decepcionante de la medicina antipsicótica para niños

La información me llega gracias al boletín de la revista danesa Videnskab (Ciencias) y era de esperar. Resulta que la medicina antipsicótica para niños solo funciona bien para uno cada cuarto, ¿ y los otros tres qué? Pues se fastidian como el primero primeros bajo los efectos colaterales de los medicamentos.

Investigadores daneses han comparado los dos tipos más comunes de drogas legales aplicadas a para niños con psicosis. El resultado ha sido decepcionante y esto les ha hecho hacer un llamado a que por lo menos estemos atentos a los efectos y los efectos secundarios cuando administramos estos medicamentos

Según un artículo escrito por Marie Barse y publicado por este boletín el pasado 20 de junio de 2017, un grupo de investigadores daneses, independientemente de la industria farmacéutica (de los pocos que hay en el mundo), han estudiado dos tipos de medicamentos antipsicóticos para niños descubriendo que funcionaban peor de lo esperado, el efecto positivo se corresponde a solo un 30 por ciento menos de síntomas psicóticos. Al mismo tiempo verificaron que el medicamento tiene varios efectos secundarios graves. Los niños se cansan y engordan muchos kilos.

La fuente originaria del artículo es el estudio publicado en Ciencia:

La fuente originaria del artículo es el estudio publicado bajo, el seis de ese mismo mes en la revista especializada científica Lancet Psychiatry.

La Lanceta de Psiquiatría el largo título de: La liberación prolongada de quetiapina versus aripiprazol en niños y adolescentes con primer episodio de psicosis: la prueba multicéntrica, doble ciego, la tolerabilidad aleatorizada y la eficacia de los antipsicóticos TEA, Se trata de una investigación dirigida por la PhD Prof Anne Katrine Pagsberg en la que participaron los siguientes científicos:Pia Jeppesen , PhD

,Dea Gowers Klauber , MSc,Karsten Gjessing Jensen, PhD,Ditte Rudå , MD,Marie Stentebjerg-Olesen , PhD,Peter Jantzen , MD,Simone Rasmussen , MD,Eva Ann-Sofie Saldeen , MD,Maj-Britt Glenn Lauritsen , MD,Prof. Niels Bilenberg , PhD,Anne Dorte Stenstrøm , PhD,Louise Nyvang , MD, Sarah Madsen , MD,Prof. Thomas M. Werge , PhD,Theis Lange , PhD,Christian Gluud , DMSc,Maria Skoog , DMSc,Por Winkel , DMSc,Jens Richardt M Jepsen , PhD,Birgitte Fagerlund , PhD,Prof. Christoph U Correll , MD,Prof Anders Fink-Jensen , DMSc. Tomenos nota de estos nombres que todavían honran la ciencia frente a los intereses, comerciales, políticos y maltusianos que hoy la corrompen.



Uno de los medicamentos investigados se llama aripiprazol, conocida entre otros bajo el nombre comercial Abilify, y es el único tipo de medicación antipsicótica aprobado para niños mayores de 15 años en Dinamarca. El otro es la quetiapina uno de cuyos nombres comerciales es el Seroquel y está aprobado para niños en los Estados Unidos.

Para 2016, aproximadamente 800 niños daneses recibieron aripiprazol, mientras que aproximadamente 1,000 recibieron quetiapina

En el estudio, 113 pacientes entre 12 y 17 años y con psicosis fueron asignados aleatoriamente a uno u otro tipo de medicamento. El ensayo fue doble ciego, de modo que ni los niños, a sus padres, ni el personal del hospital o investigadores sabían cuál de los dos fármacos fue que los niños recibieron durante un tratamiento de 12 semanas. Los investigadores querían averiguar si un tipo de medicamento funcionaba mejor y si los efectos secundarios eran diferentes. De hecho, ambos tipos de medicamentos resultaron malos. Entre otras cosas los investigadores pudieron comprobar que especialmente el aripirpazol hace que la mayoría de los niños estén cansados. Se dice que el medicamento es un sedante, lo que significa que te sientes aturdido, cansado y desganados, lo cual, sin resultar un efecto secundario peligroso, porque puede dificultar la atención en la escuela, la relación con los amigos y la participación en otras actividades recreativas.

Se demostró así mismo que la quetiapina hace que los niños se tengan que esforzar mucho. Durante las 12 semanas que tomaron el medicamento, aumentaron un promedio de 6.4 kilogramos. Al mismo tiempo, el nivel de grasa en la sangre aumentó. Algo que a largo plazo puede llevar a enfermedades cardiovasculares y coágulos de sangre. Los niños que recibieron aripiprazol aumentaron poco menos de 2 kilogramos. Lo cual de todos modos también es un aumento de peso bastante alto en los niños en solo 12 semanas.

De los niños que recibieron quetiapina, el 11 por ciento tuvo efectos secundarios graves. En el grupo de aripiprazol, fue del 10 por ciento. Los comportamientos de suicidio (17 pacientes), el empeoramiento de la psicosis (10 pacientes) y la enfermedad cardíaca transitoria (1 paciente) fueron algunos de los efectos secundarios graves.

La jefa de la investigación, Anne Katrine Pagsberg, quien es profesora clínica en la Universidad de Copenhague y antigua asociada a la Unidad de Investigación de Psiquiatría Infantil y Adolescente en la Región Capital danesa asegura que habían esperado un buen efecto entre 40-70 por ciento, pero solo se experimentó una mejoría de 23 por ciento. Al mismo tiempo, casi todos los niños tuvieron efectos secundarios en mayor o menor medida cuando creían que solo la mitad loa tendría. El medicamento no cumple con las expectativas de los médicos e investigadores sobre el equilibrio entre el efecto y los efectos secundarios y agrega que es importante mantener los ojos abiertos sobre los efectos secundarios cuando se dan estos medicamentos. La investigadora y reconoce que se podría evitar o disminuir algunos efectos secundarios con dosis más baja de la medicina. En resumen, Anne Katrine Pagsberg se muestra flexible afirmando que no se niega a recomendar antipsicóticos a la esquizofrenia, siempre que no haya evidencia de posibilidades con otros tratamientos. Incluso un efecto de una droga limitada puede aumentar la posibilidad de que también haya un efecto de tratamiento no medicamentoso, asegura Anne Katrine Pagsberg a la articulista.

Valorando el estudio Bjørn H. Ebdrup, investigador y consultor en departamento de Neuropsiquiatría y estudios de la Esquizofrenia en el centro psiquiátrico de Glostrup, y del Hospital de la Universidad de Copenhague, elogió el nuevo estudio publicado en la revista científica subrayando que se trata de un ejemplo escolar de investigación clínico bien realizado, sin señalamientos en cuanto a la metodología y sin influencia de las la compañías farmacéuticas en todo, se trata de doctores que han querido investigar esto y cuyos resultados resultan creíbles.

Como adelantar esquizofrenia: fumando mariguana

Mikkel Arendt, Psicólogo especializado en psiquiatría, clínica de ansiedad y trastorno de la personalidad Universidad de Aarhus Jutlandia Central, Dinamarca. Foto publicada en linkedin.com

Como segunda parte en esta entrada del blog quiero hacer referencia a otro artículo de los muchos e interesantes que nos ofrece esta revista en relación con la salud mental, en este caso se titula “La Psicosis de hachís conducen a la esquizofrenia” con el que doy un nuevo lanzado en mi cruzada contra la mariguanización de la sociedad occidental. Lo escribió nueve años atrás Charlotte Koldbye, y fue publicado el 06 de mayo de 2008 por Ciencia. En el mismo, si bien no se establece una relación de causa y efecto entre el consumo de Hachís y la esquizofrenia si se reconoce que su consumo adelante le momento de la aparición de la enfermedad mental, lo que para mí sería motivo suficiente para prohibir el uso de esta droga hecha de cannabis, la planta que en América llamamos Mariguana se conoce como marihuana. Es de las diferentes maneras de consumir esta planta de donde se llega al cuerpo humano el THC o el tetrahidrocannabinol, sustancia activa que es absorbida por receptores cerebrales relacionados con el sistema de recompensa del cerebro, que se activa con la droga dopamina.

La dopamina nos da la sensación de bienestar, es liberada por alcohol, heroína y cocaína. La dopamina también se libera cuando comemos, nos movemos y hacemos el amor. El THC puede hacernos escuchar voces en la cabeza, provocando lo que se denomina una psicosis hash, la misma se presenta con diferentes síntomas. Las personas que los experimentan dicen que escuchan voces, sienten que sus cuerpos están siendo gobernados por otros. Se sienten vigilados y tal vez perseguidos. Pueden pensar que tienen una misión especial en la vida; pueden, por ejemplo, creer que son Jesús.

Si la mariguana conduce o no a la esquizofrenia es un tema que aún se discute dentro de la ciencia a pesar de que varios estudios internacionales indican la posibilidad de una relación de causa y efecto entre una y otra. La versión más tenue de la relación es una que se puso en boga no hace mucho asegurando que no es que los consumidores de la droga se vuelvan esquizofrénicos, sino que las personas con tendencia a la esquizofrenia son las que buscan la droga. Teoría que me parece un poco absurda, y más bien un intento de quitarle importancia a la ya indiscutible relación entre enfermedad y consumo.

Sin embargo, el psicólogo y doctorado Mikkel Arendt, del Hospital Universitario de Aarhus, intenta demostrar en un nuevo estudio que la hierba no tiene toda la culpa del grave trastorno mental en sí mismo:

Según el alrededor del uno por ciento de la población desarrolla esquizofrenia. Aparentemente, este número no ha aumentado en Dinamarca, incluso después de que el hachís se haya convertido en una droga común. Sin embargo, lo que si demuestra su investigación sugiere que este consumo provoca la aparición de la esquizofrenia a una edad más temprana en relación con aquellos que no fuman porros. En promedio, son 24.6 años contra los normales 30.7 años de los sin hachís “, dice Mikkel Arendt. Esto significaría según el que, aunque la esquizofrenia no se deba directamente a la sustancia, el uso de hachís es un momento apropiado para el desarrollo de la enfermedad.

Alrededor de la mitad de los que están siendo diagnosticados con psicosis provocadas por el hachís desarrollan esquizofrenia más tarde. Aunque tantos hombres como mujeres desarrollan esquizofrenia, un número significativamente mayor de hombres se vuelven esquizofrénicos después de una psicosis hash.

Esta fue una a Investigación única en Dinamarca, Mikkel Arendt tuvo la oportunidad de investigar. Hasta el momento, en todo el mundo, solo unas 400 personas que adolecen de este tipo de psicosis habían sido investigadas, así iba y va el interés mundial por los efectos de la mariguana. El psicólogo danés pudo el solo investigar a 535 personas, siguiéndolas durante un largo período de tiempo.

Si primero le diagnosticaron esquizofrenia, desafortunadamente les espera un sombrío futuro se encuentra. “La enfermedad generalmente es crónica. Las terapias habladas no pueden curar la enfermedad, y la mayoría de los pacientes deben tomar medicamentos antipsicóticos para mantener los síntomas a bajos niveles. Lamentablemente, la medicina tiene muchos efectos secundarios (como ocurre con los niños antes mencionados)”, explicaba Mikkel Arendt.

Muchos usuarios de hachís expresan, lo que todavía leemos y escuchamos en el debate sobre la liberación de la mariguana, que se trata de una sustancia natural, a diferencia del éxtasis y otras drogas de diseño, y lo consideran menos dañino que otras drogas. Mas para suerte nuestra a Mikkel Arendt no le gustó mucho ese argumento y nos ofreció buenas municiones contra los mariguaneros, afirmando para el artículo que lo que traduzco como cáñamo (nombre original en español de la mariguana) cultivado ahora no es el mismo que en los años 70, por tanto sus efectos son más fuerte y afecta mucho más el cerebro.

En el artículo se señala problema de suma actualidad el de que la mayoría de las personas afectadas no crean que algo ande mal con ellas. Por mi parte pienso que el bombardeo mediático del que son victima sobre todo los jóvenes trivializado ese tipo de psicosis ayude mucho a tomar conciencia sobre el reconocimiento de la enfermedad. Lo cual puede hacer que sea difícil tratarlos. Esto puede dar lugar tratamientos forzados si los médicos consideran que los enfermos están en riesgo para ellos mismos o para otros, por desgracia para estos el tratamiento compulsivo vez más dificultados por la ley en una mala interpretación de lo que es mejor para el individuo.

Según Ciencias, alrededor del 15% de los que fuman hash dicen que en algún momento han experimentado algún síntoma de psicosis. Pero desaparecen después de un corto período de tiempo. Si los síntomas no han desaparecido 48 horas después de que hayan fumado hash, se realiza el diagnóstico: psicosis inducida por cannabis.

El problema es que no hay nada tan peligroso como este estado el de la psicosis, donde uno no puede distinguir entre imaginación y realidad. Con una psicosis puedes ver y escuchar cosas o personas que no están ahí es como tener pesadillas incluso si estás despierto. Eliminar todo lo que genere esta fuente de accidentes incluso mortales debería ser tarea primordial de las sociedades, pedirla cuando las élites que las dirigen se sienten más seguirás cuanta menos conciencia tengamos de nuestra existencia. De ahí que no encuentren mejor aliada para conseguir sus designios que la mariguana, esa detonadora temprana de la esquizofrenia, que en un mano a mano mortal las izquierdas en conjura con el neoliberalismo más radical promueven a nivel mundial.

