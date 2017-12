Cuba debe su independencia a la masonería

“Cervera llegó al Ministerio [ de Marina] a regañadientes a mediados de diciembre de 1892, impulsado por circunstancias a las que no podía sentirse extraño. Aunque ajeno a la política, ideológicamente podría saberse más cercano a Cánovas y los conservadores que a Sagasta y los suyos, donde todavía figuraban no pocos masones anticlericales”…“Las sociedades masónicas tenían dominado hasta los principales centros de gobierno y en los puertos cubanos había prácticos y confidentes al servicio de su causa. Ese era el panorama que se le presentaba a la Escuadra de Cervera. “

D. Ángel Luis Cervera Fantoni ,

TESIS DOCTORAL:

El pensamiento militar del Almirante Cervera en torno al Desastre del 98

En el documental hispano cubano Cuba 1898, la caída del imperio español, realizado en 1992 por Ángel Luis Cervera, se intenta reivindicar la memoria de un antepasado de su creador, Pascual Cervera Topete, quien es presentado como símbolo del cumplimiento del deber, por imposible que pareciera.



A Cervera y Topete se le ve por buena parte de la historiografía española como un héroe que se enfrentó a la armada estadounidense a sabiendas de que perdería, cuando estando fondeado en el puerto de Santiago de Cuba acató la orden impartida desde La Habana por el Capitán General y masón Ramón Blanco y Erenas, para hacerse a la mar y enfrentarse a la escuadra norteamericana, con esta orden extraña, no solo se condenaba a la destrucción a los buques españoles sino que se debilitaba la defensa de la importante plaza de Santiago, acosada desde tierra por a las tropas del general Shafter.



El caso es que en la mañana del 3 de julio de 1898 la escuadra americana capitaneada por Sampson se dio gusto destruyendo barcos y aniquilando a unos 323 marineros. A los pocos días capitularían los 700 españoles que defendían Santiago frente a unos 6.000 estadounidenses apoyados por las tropas independentistas cubana, fue en realidad la única población de importancia conquistada por los invasores quienes muy pronto recibirán como un regalo por parte de los políticos de Madrid la soberanía sobre Cuba, que primero había sido territorio indígena, y tras siglos de colonizada transformada en provincia española.



Ahora el país sería retrotraído por cuatro años a un estadio de dominación extra cultural del que nunca se recuperará, ni en su condición neocolonial, norteamericana o soviética, ni en su forma actual explotada como una plantación privada de la familia Castro en contubernio con el capital internacional y en cuyos barracones la gente está peor alimentada que lo que estaban los esclavos en la etapa hispana. Quien lo dude que se lea Biografía de un cimarrón testimonio publicado en 1966 por Miguel Barnet donde se narra la vida de Esteban Montejo, un ex esclavo cubano que entonces tenía 108 años y que compare la dieta de lo que aquel hombre comía en el siglo XIX y que le haría la boca agua a los cubanos, de hoy en día.





No es que fuera bueno ser esclavo, sino que ser ahora cubano es peor. No sabemos de oleadas de esclavos echándose a la mar una vez terminada la guerra se secesión y abolida la esclavitud en el sur de Estados Unidos, en cambio todavía hay cubanos arriesgando su vida por abandonar la isla en frágiles balsas muchas de las cuales nunca llegan a su destino.

En verdad en España en general, no así entre los negreros catalanes, había desde hacía décadas y como resultado de la presión inglesa una voluntad para poner punto final a la esclavitud fue la zacarocracia isleña, que por lo visto no creía mucho en el esquema marxista la que defendió su estatus mientras pudo, el 13 de febrero de 1880 comienza el inicio del fin con la aprobación de la Ley de Patronato llegando el punto final terminó el siete de octubre de 1886 con el Decreto que la derogaba.

Aunque cueste creerlo paras muchos esclavos el fin de la esclavitud fue un verdadero problema, no todo fue azote y cepo, también se ponía fin a un tipo de relación patriarcal en la que el siervo recibía cierto grado de protección por parte del amo y no teniendo a donde ir y prefirieron quedarse en las haciendas trabajando prácticamente por lo mismo que recibían cuando eran esclavos.



Este largo proceso resulta difícil de entender con los cuentos que nos hicieron en la escuela cubana creada por los norteamericanos, y que se repitieron en la escuela comunista prosoviética encaminados a hacernos odiar la parte hispana de nuestra identidad, reduciéndonos mentalmente a la condición de una suerte de bastardo resentido con el padre que nunca le reconoció.



Para construir este rechazo se presentan en clases las imágenes que impresionan a los escolares explicadas con medias verdades que no dejan de traumatizarlos: el impresionante grabado de unos vegueros ahorcados como ejemplo de los primeros en levantarse contra el régimen español, o la de ocho estudiantes de medicina fusilados acusados de profanar la tumba de Gonzalo Castañón, periodista y propietario del Periódico “La Voz de Cuba”, o la de un José Martí adolescente cargado de grilletes, la sopa perfecta para llenar de pesadillas la mente de cualquier niño o adolescente.

Lo que si se evita es reflexionar con los estudiantes sobre el modo bandoleril en que se comportaron los vegueros, en su mayoría de origen canario, cuando en número de 500 y armados de machete marcharon contra la capital para impedir por la violencia el estanco del tabaco. El gobierno actuó contra ellos con la misma dureza que habría usado en cualquier lado de España.



Ahorcamiento de los vegueros, dibujo publicado en el sitio Cuba: Valores e Historia.

En relación al fusilamiento de los estudiantes, al menos se reconoce la fervorosa defensa que de ellos hiciera el capitán y español Federico Capdevila, aunque sin decir que era masón, y por supuesto que los máximos responsables del fusilamiento fueron los miembros del cuerpo de voluntarios que presionaron al sistema judicial, al estilo de lo que recientemente hicieran en España el cuerpo de las feministas durante el sonado proceso contra la manada, lo que no se cuenta es que buena parte de esos voluntarios eran criollos exacerbados en su patriotismo hispano cubano por la barbarie de la guerra civil que estaba andando.

Por último nunca se cuestiona cuando se ilustra el presidio político de Martí (condenado por atacar en una misiva a un compatriota sumado incorporado a la lucha antiseparatista) los orígenes y retoques evidentes de la foto, hecha a todas luces en un estudio para impresionar a la madre.

Menos se profundiza en las connotacio la historia completa de la condena de un joven Martí, quien gracias a los contactos de sus adoctrinadores dentro de las autoridades que decían combatir muy pronto será conmutada por una plácida estancia en una finca de Isla de Pinos, como invitado de honor y luego una “deportación” no a las Canarias o a isla de Fernando Poo (actualmente Bioko) como se estilaba con los verdaderos enemigos de la Corona, sino nada más y nada menos que a la capital del Reino donde pudo hacer su carrera de abogado y escribir panfletos políticos como cualquier otro hijo de vecino.



Por supuesto que durante las guerras en Cuba hubo crímenes por ambos lados como ocurre en toda conflagración civil, por ejemplo el de los 8 estudiantes de medicinas fusilados y del otro lado el de campesino ahorcados por los mambises por el crimen de cultivar la tierra y producir los alimentos que aliviarían el sufrimiento de los reconcentrados. Vea en el minuto dos del siguiente video una foto nunca mostrada a los cubanos con la imagen de 4 “trabajadores españoles” ejecutados en por los independentistas:

Todo se habría evitado si la masonería mambisa con su hacer y la española con su dejar hacer no se hubieran coaligado para acabar con la unión de Cuba y España.

¿Quiénes fueron estos amigos españoles que sacaron las castañas del fuego a José Martí? Para mía no hay la menor duda fueron los masones, los verdaderos responsables de la independencia de Cuba. Sépase que Martí entra muy temprano en la masonería, según la página de la Gran Logia de Cuba, documentos hallados en una logia de la ciudad de Cienfuegos, confirman la afiliación masónica de José Martí por lo menos desde julio de 1971,cuando tendría unos 18 años. Martí siempre había estado bajo de otro masón su maestro José María de Mendive quien militaba en esa organización desde esa misma edad de 18 años.



En la película de Ángel Luis Cervera se habla de los masones cubanos incorporados a la guerra separatista, de su uso de las logias para conspirar, pero se intenta librar a la masonería de responsabilidad en la conflagración. No me lo creo y considero que el cineasta se queda corto en la búsqueda de culpables de la separación de Cuba y España, si hubiera escarbado un poco más habría descubierto en el lado español de esa misma masonería la causa de la perdida de Cuba, entregada sin necesidad alguna a los norteamericanos por el mismo Práxedes Mateo-Sagasta pasando de la consigna de “hasta la última gota de sangre y hasta la última peseta” que suele atribuirse a su predecesor al frente del gobierno, el conservador Cánovas del Castillo, asesinado por el anarquista Angiolillo. He leído que la frase en realidad fue del propio Sagasta si esto fuera así entonces denotaría hasta donde llegaba su demagogia.

Frank Fernández ha demostrado en su libro La sangre de Santa Águeda: Angiolillo, Betances y Cánovas (La sangre de Santa Águeda) que el autor intelectual del asesinato fue Emeterio Betances, entonces radicado en París.

Debemos agregar aquí que, en el caso de Ramón Emeterio Betances, se tiene constancia de su filiación masónica y de su participación en la organización logística del movimiento revolucionario en Puerto Rico. No hay duda de que en 1866 ingresó en la Logia Unión Germana de San Germán, auspiciada por la Gran Logia Nacional de Santo Domingo.



Y que gran casualidad que Sagasta también fuera masón y no cualquier masón, había llegado a ser Gran Maestre y Soberano Gran Comendador del Gran Oriente de España resposabilidad que simultaneó con su anterior Jefatura del Gobierno durante tres meses. Se dice que la labor de Sagasta como jefe de la masonería española es reconocida en el fortalecimiento y difusión que alcanzó su obediencia masónica, una obediencia que seguro fue más allá, del respeto por esas ideas tan seductoras con las que los masones viejos suelen seducir a sus aprendices, las del amor a la libertad, respeto a la ley y a la justicia, unión interna y externa, y creencia en el Gran Arquitecto del Universo etc. En la realidad concreta la cosa resulta muy diferente.



Al final los masones presentados a sí mismo como adalides del progreso y la libertad no suelen serlo tanto. Benito Pérez Galdós publicó uno de sus episodios nacionales bajo el título de “El Gran Oriente”, en referencia a la obediencia masónica a la llamada Grande Oriente Nacional de España. La obra fue publicada en 1876, en ella se lee lo siguiente:

“El Grande Oriente perderá a España, perderá a la libertad, por su poco democratismo,sus transacciones con la Corte, su repugnancia a las reformas violentas y prontas,su templanza ridícula, su orgullo, su justo medio, su doceañismo fanático, su estancamiento en las pestíferas lagunas de lo pasado, su repulsión a todo lo que sea marchar hacia adelante, siempre adelante, por la senda constitucional. O hay progreso o no lo hay.”



Estas palabras resultaron premonitorias, los ejemplos más fehacientes los tenemos en la entrega de Cuba y en el karma generado por ella. España quiso salvarse de una posible invasión norteamericana cediendo sin luchar hasta la última gota de sangre a sus hijas de allende el mar, pero no pudo evitar su destino, hoy ha sido colonizada por los anglosajones sin estos disparar un tiro, lo hicieron en secreto, moviendo contactos y dinero hasta que impusieron definitivamente, en 1978, el Borbonismo “constitucional”, el famoso régimen de la transición que ha terminado casado en matrimonio igualitario con un falangismo de signo opuesto; el fascismo de género, cuyas columnas hoy controlan los medios, la educación, el derecho, la cultura y en buena medida las redes sociales.





Es este régimen el que en la más pura tradición masónica, tiene a los españoles pidiendo perdón a todos y por todo, avergonzados de haber contraído no sé que deudas con la humanidad; por ejemplo la de haber conquistado nueva España como si no fueran los antecesores de los actuales mexicanos, descendientes de tlaxcaltecas y conquistadores, los que en realidad lo que acabaron con la tiranía azteca dando nacimiento a un Virreynato imponente, capaz de poner freno mientras duró tanto a la voracidad territorial de los norteamericanos como a las tendencias centrífugas fomentada por esa misma masonería, responsable del hundimiento de dos fabulosas islas del Caribe que en sus tiempos de esplendor fueron capaces de endulzar los labios del mundo: primero Haití, luego Cuba, el único país comunista que nunca prohibió la masonería. ¿Por qué sería?



