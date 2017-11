Ha muerto Harmando Hart

El pasado 26 de noviembre anunció Granma, órgano oficial del Partido Comunista que en la tarde de ese domingo había fallecido Armando Hart Dávalos a causa de una insuficiencia respiratoria.

En el obituario del periódico oficial del Partido Comunista de Cuba se hace una reseña de la trayectoria política del ex ministro de cultura.

Hart había nacido el 13 de junio de 1930 en La Habana. Ingresó en 1947 en la Universidad de la Habana donde ocupó diversas responsabilidades en la Federación Estudiantil Universitaria y en la Juventud Ortodoxa, organización de orientación socialdemócrata (algo que Granma no aclara). Se graduó de Doctor en Derecho en 1952. Y en re rechazo a la dictadura de Fulgencio Batista ingresa en el Movimiento Nacional Revolucionario que dirigía el filósofo cristiano Rafael García Bárcenas.

Permítanme explicar apartándome de lo que se dicen en Grama que el MNR quería retomar el espíritu de la fallida Revolución del 30, usando la acción armada como único camino posible. Entre mediados de 1952 y principios de 1953 elaboran un plan para tomar el Campamento Militar de Columbia sede del ejército en La Habana. El día escogido fue el 5 de abril de 1953, domingo de resurrección en virtud de la devoción católica de Bárcenas quien quería jugar con el simbolismo de que ese día Jesús derrotó al pecado y la muerte. Sin embargo, la gracia divina no los acompañó, el grupo de revolucionarios fue detenido antes de la salida para la acción. El 18 de mayo el Tribunal de Urgencia, dictó la sentencia de que Rafael García Bárcena, junto a otros trece compañeros de causa, fuera condenado a tres años de privación de libertad. Tras una apelación del entonces joven abogado Armando Hart Dávalos, la condena de Bárcena se redujo a dos años.

Volviendo a Granma, tras breve referencia a la defensa realizada por Hart al precursor de la lucha armada contra batista, se nos recuerda que el joven abogado fue uno de los fundadores del Movimiento 26 de Julio, legando a formar parte de la Dirección que el Fidel Castro dejó constituida en Cuba al partir para su exilio.

Armando Hart participa en el levantamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba, colabora con Frank País en la organización del Movimiento 26 de Julio en el llano y en el apoyo a la Sierra Maestra y en 1957 es detenido y condenado a varios años de prisión. Pero logra fugarse cuando le llevaban a un juicio por otras acusaciones se convierte en Coordinador Nacional del Movimiento 26 de Julio, pero en 1958 vuelve a ser encarcelado manteniéndose en prisión hasta la caída del batistato.

A partir del Primero de enero de 1959 desempeñará importantes responsabilidades Integrará la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) y del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, convirtiéndose más tarde en miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al que perteneció desde la constitución del mismo en octubre de 1965 hasta en que falleció el antiguo conspirador armado. Hart fue además secretario de Organización del Comité Central, primer secretario del Comité Provincial del Partido en la antigua provincia de Oriente y miembro del Buró Político desde 1965 hasta 1991.



El órgano oficial subraya que Hart fue el primer ministro de Educación nombrado por la llamada Revolución, destacando su papel durante la Campaña de Alfabetización.

En 1976 se le nombra ministro del recién fundado Ministerio de Cultura, responsabilidad que desempeñó durante más de 20 años. Fue miembro del Consejo de Estado desde 1976 hasta 2008 y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde que ésta se constituyó en 1976 hasta su muerte.

Como director de la Oficina del Programa Martiano y presidente de la Sociedad Cultural José Martí desde 1997, se dedicó con devoción a la difusión de la vida y obra de Martí en Cuba y en el extranjero, dice el periódico. En el año 2010 recibió la Orden “José Martí”, la más alta condecoración que otorga la República de Cuba. Fue distinguido como Doctor Honoris Causa por numerosas universidades cubanas y extranjeras.

Según Granma por su extensa obra intelectual, “de honda raíz martiana y fidelista”, tiene un lugar destacado entre lo mejor del pensamiento revolucionario cubano.



Por último, se informa que el cadáver del difunto sería expuesto en el Centro de Estudios Martianos, en Calzada y 4, en el Vedado, a partir de las 9 de la noche de ese domingo, donde será velado hasta las 10 de la mañana de este lunes. Posteriormente, por decisión familiar, sería cremado.

Por nuestra parte creo que un poco de objetividad no nos vendría mal. Creo que los redactores de Granma se les va la mano en alabanzas de la obra intelectual, de Hart, quien a pesar de sus discursos, libros y ensayos el cartel de Intelectual le quedaría grande a él mismo, al menos si se le considera como ingrendiente fundamental de en la definición de este término la capacidad de pensar críticamente las ciencias y las letras, y más teniendo en cuenta el medio privilegiado en el que Hart pudo desarrollar su escritura con el acceso a información privilegiada y en roce permanente con auténticos escritores, pensadores etc. En resumen creo que no dió para tanto.

En cambio, no se puede negar que dentro del funcionariado era uno de los dirigentes más cultivados, protegido por su historial de la mediocridad arribista que le rodeaba. Por otra parte es necesario reconocer que muchos de los cubanos que hoy son creadores famosos en cualquier país del mundo lo son gracias a lo que entonces les permitió aprender y hacer, por ejemplo, desde el ISA, y en otras instituciones controladas por el Ministerio de Cultura bajo su mando, todo ello en choque frontal con la línea más dura impulsada desde el Partido por el Aldanato. Mucho más penoso fue su rol como Ministro de Educación al principio de la Revolución, donde se encargó de someter y cercenar un sistema de enseñanza ejemplar como el que había en la Cuba de ese momento, algo que no era necesario para porder ampliarlo.



De todos fue de lo mejorcito dentro de la nomenclatura, particularmente durante su etapa como Ministro de Cultura, no por gusto la hija se convirtió en la primera trotskista oficial de Cuba, cuarenta años después del descabezamiento del movimiento. Mientras que la hasta no hacía mucho perseguida ideología sirvió a Celia Hart para penetrar los círculos trotskistas ganándolos como nuevos compañeros de camino gobierno cubano, no hubo líos, más cuando por aquel entonces Leonardo Padura estaba lejos de haber escrito la novela biográfica de gran popularidad “El hombre que amaba los perros” , en la que se pone de evidencia la buena vida que llevó en la Cuba castrista, Manuel Mercader, el asesino de León Trotsky.

Lo malo fue, sospecho comenzó cuando coqueteando con el Trotskismo más duro e internacional la hija de Hart le dio por cuestionar los nuevos amiguetes que se estaban saliendo a La Habana y que para nada estaban dispuestos a desarrollar la revolución permanente y mucho menos desarmar la democracia burguesa para entregarle de un tirón el poder a los obreros, como demandaba el trotskismo al menos en su teoría. Creo que entonces se puso la soga al cuello y que esto explicaría el extraño empotramiento de su auto contra un árbol, llevándola a ella y a su hermano a la muerte.

Si todo fue casual o no la historia algún día lo sabrá, por ahora y al margen de la distancia ideológica que de ellos me separa solo me queda desear tanto para ella como para el padre que acaba de morir – que seguro facilitó a su hija los libros prohibidos del disidente soviético- el deseo de que los dos descansen en paz.



Anuncios