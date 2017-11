Marian Gold y la eterna juventud

Foto reproducida en ALPHAVILLE AHORA! ★ La revista oficial de Alphaville iformando que la estación de televisión sueca SVT2 emite un increíble programa de 30 minutos sobre la canción “Forever Young“, donde son entrevistados en inglés los miembros del grupo Bernd, Marian y Ariane.

Imagine lo que le sucedería sí siendo joven. Digamos de 22 años, logra asociar con esa etapa tan bella de la vida ciertas canciones y sus expresiones en videoclips, y que luego, más de treinta años después reconoce una de ellas en el canal de YouTube. Seguramente se reactivará la nostalgia y la escuchará una y otra vez mas intentando viajar al pasado. No era una más, le gustaban sus arreglos y melodías, lo de menos era la letra en lengua extraña, el inglés. Es lo que me ha pasado con Forever Young hace un tiempo atrás y más cuando prestando atención al significado de su letra descubre que ella alude eso que tanto comienza a interesarnos una vez entrados, no diremos pasados con prisa por la crisis de los 40, el deseo de disfrutar de eterna juventud vieja añoranza humana, que la ciencia, más por desidia o estancamiento inducido que otra cosa, se niega a satisfacer.

En estos días he vuelto a disfrutar del video en el que me identifico como el cantante, joven, delgado y bien parecido, como modestia aparte creo que era yo entonces, he traducido su letra que por poética se presenta ambigua y he tratado de anclar el sentido que quisieron darles los realizadores del videoclip (en una de tantas posibles lecturas), donde se ve una casa de ambientación gótica, la cual una serie de personajes diferentes desde un niño a un hombre y una mujer de mediana edad que van despertando y escuchando con mucha tensión la pieza, para luego marcharse y perderse dentro de un rombo de luz que le lleva a las estrellas:

Vamos a bailar al estilo de moda, vamos a bailar un rato

El paraíso puede esperar, nosotros solo estamos mirando los cielos

Deseando lo mejor, pero esperando lo peor

¿Vas a soltar la bomba o no?

Vamos a morir o déjanos vivir para siempre

No tenemos el poder, pero nunca decimos nunca

Sentado en un arenal, la vida es un viaje corto

La música es para el hombre triste

¿Te imaginas cuando se gana esta carrera?

Convierta nuestras caras doradas en el sol

Alabando a nuestros líderes, estamos poniendo a tono

La música es interpretada por el, el loco

Siempre joven, quiero ser siempre joven

¿De verdad quieres vivir para siempre?

Para siempre y siempre

Siempre joven, quiero ser siempre joven

¿De verdad quieres vivir para siempre?

Siempre joven.

Algunos son como el agua.

Algunos son una melodía y otros son el ritmo.

Tarde o temprano se irán.

¿Por qué no se mantienen jóvenes?

Es tan difícil envejecer sin una causa.

No quiero perecer como un caballo que se desvanece. La

juventud es como diamantes en el sol.

Y los diamantes son para siempre.

Tantas aventuras abandonadas hoy

Tantas canciones que olvidamos jugar

Tantos sueños que se balancean de la

nada Oh deja que se haga realidad

Siempre joven, quiero ser siempre joven

¿De verdad quieres vivir para siempre, para

siempre y siempre?

Siempre joven, quiero ser siempre joven

¿De verdad quieres vivir para siempre, para

siempre y siempre?

Por siempre joven

Yo quiero ser por siempre joven.

¿Realmente quieres vivir por siempre

Por Por siempre joven

Compositor: Bernhard Lloyd / Frank Martens / Marian Gold

Texto para siempre joven © Budde Music Publishing GmbH

Artista : Alphaville

Álbum : Siempre joven

Lanzamiento : 1984



Mal informado como estaba, todavía en ese momento pensaba (perdone usted mi ignorancia) que se trataba de un grupo inglés, pero anoche, a punto de irme a dormir, descubrí un interesante documental de la televisión sueca sobre el asunto. Aprovechando la mágica casualidad y arrebatando media hora al sueño natural, todo un crimen de les salud humana, disfrute de un capítulo de la serie “Historia de éxitos musicales”, sesión 9, dedicado precisamente a Forever Young, canción de 1984, de Alphaville, un grupo originario de Alemania Occidental que muy idolatrado, que aparecía permanentemente lo mismo en las portadas de periódicos y que en las paredes de las casas de los aficionados de todas las edades, y cuyos éxitos como “Suena como una melodía”, “Big in Japan” y sobre todo “Por siempre joven” se apoderaron tanto la pista de baile y las listas de toda Europa, incluida la parte soviética en la que yo me encontraba en esos momentos, algo que facilitaría, la orientación de izquierda y pacifista de la agrupación artística, lo cual era muy bien visto cuando no auspiciado por Moscú.

Pero como bien se señala en el documental. Pocos de los muchos que entonces disfrutábamos de sus canciones en fiestas y discotecas sabían que la banda detrás estas piezas del novedoso pop sintético, de entonces era fundamentalmente un colectivo político, o que esta canción que tanto me gustaba desde el principio no había sido siquiera era una balada. En el documental de la tevé sueca nos cuenta la evolución del grupo.



En 1982, el cantante Marian Gold y el teclista Bernhard Lloyd crearon el proyecto musical llamado Nelson Community un grupo de 7 personas de las cuales algunas se mantienen a la sombra del resultado final y de lo que se ve primero del grupo musical conocido como Chinchilla Green que no prosperó y más tarde de una nueva banda creada conformada por Lloyd el teclista Frank Mertens, y Gold como cantante, de esta manera nació la banda Forever Young, que más tarde sería rebautizada como Alphaville (http://www.alphaville.info/band.html ). En 1983, Alphaville editó su primer sencillo titulado Big in Japan, que pronto se convertiría en un éxito mundial y que junto con Sounds Like a Melody, sonido que realmente marca esa época y serían un anticipo de su álbum Forever Young, donde aparece el éxito del mismo nombre.





El documental nos muestra el histórico sótano en Münster, Alemania donde la comunidad hacía sus experimentos electrónicos y el modo en que funcionaban tanto creativamente como en el aspecto económico, en una etapa en que pocos adivinaban del éxito internacional que se les vendría encima tras el millón de álbumes de venta. Pese al éxito obtenido, Frank Mertens deja la banda y es reemplazado por un antiguo compañero de ellos en Chinchilla Green; Ricky Echolette en teclados y guitarra. Los artistas no pararon de grabar hacer giras hasta bien entrado el siglo XXI.



En mientras le escucho noto con curiosidad la evolución física sufrida por el cantante Marian Gold, quien es un poco mayor que yo, nació el 26 de mayo de 1954. Su redondeamiento me recuerda mucho al mío y la inconsciencia que tenía entonces de que el sobrepeso, más que consecuencia del abandono físico es para muchos humanos, un regalo adicional del envejecimiento.



El compositor poeta y vocalista de Gold, núcleo de Alphaville desde sus orígenes, narra en el documental -donde también disfrutamos de testimonios de otros miembros del grupo-, cosas muy curiosas, entre ellas algunas sobre está mágica canción que nos ocupa y de cuya sugerente letra fue su autor.

Por ejemplo nos habla de que esa casa dónde se filmó el vídeo era un antiguo manicomio es el autor de la canción y cuenta como él mismo se pensaba como un loco en un sueño de que era un artista famoso o de lo que se sentía en medio de la guerra fría y que seguro explica la referencia que se hace a una bomba en medio de un tema tan metafísico o trascendente como es el de la necesidad de ser eternamente joven, quizás porque en el engaño propio de todo joven como éramos entonces lo único que podría detener esa magnifica condición en que vivíamos era la muerte inesperada y no temible y subestimado aliado, el tiempo.

Paradójicamente mientras los creadores e intérpretes, ni su público de oyentes de entonces podemos materializar nuestro de ser eternamente joven, la canción que se nos pierde entre irse asunto trascendente del deseo de ser por siempre joven desgraciadamente no lo seremos siempre en cambio sí lo será Forever young, como si el autor de su letra e intérprete hubiera hallado para ella la fórmula de la eterna juventud.



