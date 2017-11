Sologamia; el último grito de la moda maltusiana

En su contrarréplica 46, publicada por Fernando Díaz Villanueva el 18 de noviembre de 2017, tanto en YouTube como en Ivoox, se difunden y responden las llamadas de diferentes oyentes; entre ellas la de un tal Pedro, de Tenerife, quien pregunta sobre el factor que incide más en la baja natalidad de Europa en general y de España en particular. Pedro cuestiona la posible relación de causalidad o no entre el aumento de la renta y/o la disminución de la religiosidad con respecto al fenómeno de la poca natalidad en la nación de naciones ibérica.



Al principio de su respuesta Villanueva reconoce la existencia de una natalidad baja cuando aumenta la renta disponible, más adelante afirma que el tener muchos hijos era una estrategia de supervivencia en tiempos de alta mortalidad infantil además de una inversión. Luego explica la transición que se da en una España que pasa de 8 millones de habitantes a una de 40 millones, en siglo y medio, en una época de alta natalidad y poca mortalidad. A partir de este momento los españoles, según el periodista liberal, habrían pasado por propia voluntad parece decir, a la planificación familiar, lo harían bajo el razonamiento que tendrían dos hijos que llegarán a donde los padres no podían llegar, así mientras que los abuelos tenían que trabajar desde los 12 años, en su caso tuvo un montón de años dedicados a la formación y al juego. Al final la cuenta daba igual, si antes sobrevivían solo dos de nueve hijos, ahora se concebían los ddos que no morían. El problema, afirma el periodista, es que ahora la tasa de natalidad se aproxima a cero, acto seguido hace un cambio un tanto forzado de interpretación inicial que se daba al principio de la relación renta natalidad, hablando de la misma como si con ella se explicara porqué unos padres pueden tener muchos hijos y otros no, es decir que aquellos de más renta al poder mantener más hijos, tendrían más que las personas de menos ingresos, lo hace interprentando de manera algo forzada los comentarios un poco vagos de su interlocutor en realación a su discusión con la izquierda, algo que nunca se afirmó y que como el mismo reconoce no se verificaba en tiempos de los abuelos. Al final atribuye el fenómeno a causas culturales, por no decir subjetivas y económicas individuales, en una sociedad a que cree que va a vivir por siempre no tiene por qué reproducirse, creemos dice que no nos vamos a morir nunca además tener hijos implica sacrificio del bienestar que no tiene sentido para las actuales generaciones.

Aunque existen algunos elementos de verdad, Villanueva se pierde en la individualización de las causas de un problema cuyos verdaderos actores están más allá de la decisión de un individuo de tener muchos hijos como estrategia de supervivencia o lucrativa, o de no tenerlos porque se crea eterno o simplemente no quiera sacrificar su economía por una descendencia.

Evidentemente mente dado el mensaje del oyente como la respuesta que recibe, los motivos de la baja natalidad en España, se les escabullen el español actual y es que el mismo sistema que genera este fenómeno se encarga de que no se pueda comprender y más si se intenta hacerlo desde el recetario de doctrinas liberales y o solistas nacidas en etapas previas a lo él estadio maltusiano capitalismo, es decir un período donde la máquina y la tecnología ha sustituido en gran medida la necesidad de mano de obra, la cual ya no es necesaria reproducir, ni invertir en su formación al menos en la medida de las etapas previas. Para las nuevas élites aquello que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, se ha convertido en un ejército potencias del problema, y a la mejor manera de combatirlo es esterilizando la sociedad que se genera, atreves de un sistema de mecanismos económicos e ideológicos diseñados por una ingeniería social de la que participan alegremente las izquierdas y las derechas. El primer objetivo evidente ese sistema procreativo qué es la familia tradicional, la cual es defendida más que por mandato divino, por sus propios interés como cantera de procreación de fieles por las diferentes religiones, de ahí la guerra sutil o abierta del estado secular contra las diferentes confesiones, una guerra que será más implacable cuanto más natalista sea dicha creencia, de ahí las diferencias en cuanto a aceptación en occidente del budismo o el luteranismo, en relación con el catolicismo, cada vez más degradado desde adentro por las tendencias modernizadores o del islamismo, todavía más difícil de trasformar dada la carencia de un centro regulador y su expansión por territorios poco industrializados, en continentes al sur y oriente de Europa.

El periodista se equivoca al igualar la capacidad actual de inhibir la reproducción humana con los métodos anticonceptivos de antaño, aparte del onanismo o yerbajos que pudieran usar los abueno, decir que querían tener muchos hijos, es ir un poco contra la realidad, era un proceso natural, no necesariamente buscado, lo mismo entre campesinos que entre reyes, cuyas mujeres murieron de parir sin que fuera ello el deseo de sus maridos. Lo voluntario y en buena medida antinatural es lo que ocurre con las nuevas tecnologías de reducción familiar que nacen como parte del recetario de está ingeniería que combina todos los recursos en función de disminuir la natalidad a los extremos que tanto preocupa al español corriente, incapaz de concientizar y atar los cabos sueltos de sus causas. No es fácil dado lo intrincado de las conexiones que se dan entre el aparato jurídico, mediático, educativo económico que trabajan en paralelo pero con el mismo objetivo que la gente termine siendo socialmente esterilizada, pero cuya lógica se descubre por ejemplo en el consenso social existente en cuanto la aceptación de modos de conductas y legislaciones encaminadas a la siembra de conflictos dentro de la pareja reproductiva que es la pareja heterosexual y como consecuencia de esto al aislamiento de individuos que al final optan por casarse consigo mismo, es decir la sologamia, por el momento es practicada fundamentalmente por mujeres y que se convierte en el non plus ultra de la tendencia antinatalista impuesta desde arriba en algunas de las sociedades con mayor la renta per cápita.

Se trata de una aberración jurídica que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo “desarrollado” de occidente a oriente. Los informes de personas que se casan consigo misma se remontan a 1993 y el fenómeno ha sido reflejado y por tanto promovidos a través de productos de la industria cultural, encaminado a reprogramar la mentalidad femenina como la serie Sexo en Nueva York.





En Japón, existe desde el 2014, una agencia de viajes que ofrece ofrece ceremonias nupciales para mujeres solteras , no es de extrañar que se le llame el “País sin sexo”.





Por su parte teneos en los EE. UU., un sitio web llamado “I Married Me” donde usted recibe los servicios de ofrecer servicios de auto-boda. En la hermana Canadá, no podía faltar otro tanto con la agencia llamada Marry Yourself, que lleva funcionando más de un año Vancouver.

España no podía dejar de recibir este invento, cada vez más abierta a todo lo que se inventa en los países anglosajones con tal de inhibir la procreación. Este tipo de matrimonio, sería el mejor consuelo (que no solución) para el número creciente de personas que allí viven solas, unos 4,6 millones, de los cuales 7 de cada diez son mujeres, según estadísticas aportadas en 2016, por la Encuesta Continua de Hogares 2016 difundida en abril pasado por el I Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos suponían que en ese año un 25,2% de los hogares del país ya unipersonales y por supuesto vacíos de hijos.



No es de extrañar que la gracia de darse el “me quiero” se repitiera por nueve en junio de 2016 mismo año por nueve mujeres se casaron en el Ayuntamiento de Sopela. Teniendo a Jone Aureko-extea, concejala de EH Bildu, por maestra de ceremonias. La oleada de “una gamia” había llegado antes a Andalucía. Cuando se organizó una boda -múltiple e unipersonal- en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz el 17 de octubre de 2015. Con Ana Camelo, concejala de Igualdad de Podemos, oficiándola. En ésta participaron una decena de mujeres. Todo sea por desacreditar en sistema matrimonial concebido en principio para amparar los derechos de los hijos.

Estas payasadas han de tener como complemento la inhibición de cualquier conciencia crítica sobre el fenómeno, nadie ha de ponerle freno. Al final, en última instancia cuando el sistema necesite de mano de obra o incluso de cerebros no esperar a que estos crezcan y nazcan, y mucho menos invertirá en ella en los países desarrollados, sino que las importará.

Sí bien es verdad que pueda resultar un tanto cruel la imagen de niños trabajaban desde temprana edad en épocas anteriores cuando había una mayor natalidad número, no menos denigrante es la imagen de hombres y mujeres convertido en eternos infantes, como consecuencia del retorcimiento del ciclo natural reproductivo y productivo de la sociedad, en el cual la urbanización juega papel fundamental, todo ello en función, no de los intereses o la elección de un individuo, que de hecho se ve cada vez más cada vez más aislados y más abandonados tanto sus padres como por sus hijos si es que alguna vez que venga tenerlos en contra de su voluntad, no gracias a ella como podría hacernos creer gente formadas dentro del sistema como el propio Díaz Villanueva.



