Las trampas del sexo grupal: el paralelo español de los voleibolistas cubanos

Nunca él comprendió cómo es posible que haya hombres qué gusten del sexo compartido con una mujer sea este consentido o no y más en tiempos donde al peligro del contagio venéreo se suma la trampa judicial como aquella en que cayeron en Finlandia los cinco baloncestistas que fueron a por carne y terminaron como cerdos en la parrilla de un tribunal de género.

Quizás desde el punto de vista de la mujer que se presta voluntariamente a este tipo de juego, además de interés pecuniario, pueda existir alguna suerte de fantasía erótica como podría también haberla en el hombre que desea tener sexo con varias mujeres a un tiempo, algo que parece más aceptado incluso desde el punto de vista de las artes, pinturas, películas y animados. Pero lo otro, el deseo de varios hombres de estar con una sola mujer, lo concibo sino como la influencia nefasta de la mala pornografía, como de algún tipo de atavismo sembrado en el subconsciente de estos cerdos, por épocas de falta de mujer, como las que dieron lugar a la poliandria o de necesidades de venganzas y humillación propias de la guerra. Se trata pues para mí de una aberración sexual, termino cada vez más restringidos en tiempos de habla políticamente correcta.

El problema que ese hábito repelente ya parece cada vez más aceptado por unas generaciones, he conocido personas que se vanaglorias de practicarlo, eso sí, sin violentar al otro sexo. No es nada anormal en una tiempo en el que los escrúpulos morales son sistemáticamente destruidos por los medios en contubernio con el sistema escolar tan abierto a la difusión de nuevas forma formas de orientación sexual, aunque alguna de ellas, como la existencia de mujeres con varias relaciones masculinas paralelas, parecen ya haber sido común entre artistas de vanguardia del principios del siglo XX, lo mismo en Moscú que en Paris, lo que no dejaba de ser una suerte de promiscuidad aceptadas en nombre del amor libre que hoy se intenta volver a poner en escena con el eufemístico nombre de poliamor, como una suerte de redescubrimiento del agua fría.



Por supuesto todo tiene su límite, incluso en tiempos de experimentación y rescate de formas primitivas de sexualidad, en las que abusando de nuestra incultura antropológica si nos hacen pasar por novedosa, pero hay del mormón o un musulmán que se presenta en una notaría diciendo que quiere formalizar legalmente su matrimonio con cuatro mujeres que lo aceptan y le aman, será echado a cajas destemplada de la institución si no es acusado de intento de poligamia y es que la tolerancia se detiene allí donde comienza el paradigma maltusiano, una un hombre casado con 4 mujeres multiplica por 4 sus posibilidades reproductivas, en el caso contrario, cuatro hombres casados un una sola mujer reducen considerablemente las potencialidades reproductivas de los cuatro por separados.

Por eso no es de extrañar que nadie se atreva a defender la poligamia que se practicaba en los tiempos de Abraham, desde un puesto académico cuando si se puede hacer los mismo con otras propuestas sobre la familia como la que realizara en Tiina Maria Pursiainen Rosenberg. Se trata de una ideóloga feminista nacida el 7 de julio de 1958 en Helsinki, quien en 2005 se convirtió en miembro de la Junta en la iniciativa Feminista y desde cuya posición abogó por remodelar e Código matrimonial sueco o para dar lugar a nuevas relaciones legales de pareja en las que no importe el número, ni el género de los contrayentes. La orientación lésbica de estos nuevos matrimonios se descubre en las afirmaciones de esta esta activista, neo marxista, feminista y gay calificando de traidoras sexuales a las mujeres que mantenían relaciones con hombres. Tan escandalosa afirmación no impidió a la especialista llegar a ocupar el puesto de rectora de la Universidad de Helsinki desde el 1 de enero de 2013 hasta el 1 de junio de 2015.

Pero volviendo al tema del sexo de varios hombres con una mujer, ya vimos con el conocido caso de los voleibolistas cubanos condenados, no por gusto en la patria donde triunfan las ideas de Pursiainen Rosenberg, como tales experimentos funcionan a la perfección como trampa para incautos.



Eso se ve en una historia similar, con el mismo fatídico número de cinco, que tuvo lugar al otro lado del continente en el mismo año y que todavía da que hablar; se trata de la “cama” que evidentemente le armaron (nunca mejor dicho) al Prenda y su ‘Manada’ cuyo intercambio de fluidos con cierta dama se ha convertido como era de esperar una desgracia colectiva para la pandilla de chancho como lo fue no en menor medida la de los cubanos, que no nos acusen de chovinismo. Desgraciadamente correr frente a un toro o detrás de una pelota, no sólo lo estimula las hormonas, sino que baja las defensas frente al timo sexual donde quiera que impere un sistema judicial sometido a la ideología de género.



Veamos la historia 6 y que se nos cuenta, con evidente parcialidad en el artículo JOSÉ ÁNGEL PRENDA MARTÍNEZ (EL PRENDA) VIOLACIONES SAN FERMÍN PAMPLONA, publicado por Alejandro Requeijo y Daniel Montero. En el Español.

Para comenzar se describen unos videos que no se nos muestran, salvo en alguna imagen fija que nada dice. Se trata de imágenes sobre una presunta violación que tuvo lugar durante la celebración de San Fermín (de 2016), en Pamplona, en total se trataría de 96 segundos repartidos en siete vídeos. En ellos según los periodistas se aprecia a los cinco jóvenes sevillanos rodeando en todo momento a la joven madrileña de 18 años en el rellano de un portal en Pamplona. Ellos sonríen, miran a la cámara, llevan ya muchas horas de fiesta como demuestran sus camisetas manchadas de vino. Hasta ahí nada demuestra que ser trate de sexo no compartido, luego se les inculpa con la información de que” La joven, a la que agarran en varias ocasiones del pelo, del cuello y de las caderas para dirigirla, permanece en todo momento con los ojos cerrados, sin hablar, “adoptando un rol pasivo sin tomar iniciativa”, según recoge el informe pericial que obra en el sumario del caso.

Por lo visto lo que esperaba el informe policial es que la joven no contenta con asumir una pose pasiva actuara como verdadera tigresa sexual demostrando con cada gesto su ninfomanía. Otro elemento inculpador son las instrucciones que perfectamente se escucharían en una relación consentida como “No chille, no chille”, “todos, todos”, “turno ahora, déjame” “espérate, no la levantes tanto” o “un poquito más flojito, tú”, son solo algunos de los comentarios que contiene la grabación que realizaron con sus móviles los propios miembros de La Manada (así se autodenominan).

El caso es que como se reconoce en la nota no hay en los siete vídeos una sola palabra de la joven denunciante a ninguno de los acusados. Ni una sola. Lo que sí reflejan los agentes son gemidos de mujer, no explicitando si son de queja o complacencia. Si se hubiera escuchado una protesta entonces si servirían los videos como muestra de violación. Pero en el estado de degeneración en el que ha caído la justicia actual, basta el silencio de la presunta víctima para encausar al cualquiera; incluso cuando se detentan movimientos ambiguos de gozadera por su parte:



“A nivel de interacción corporal/física con los investigados, se observa que la denunciante adopta un rol pasivo y neutro con respecto a los actos y juegos de naturaleza sexual de los investigados. Solamente en una escena se ha detectado cierta iniciativa, no pudiendo precisar si obedece más bien a una reacción instintiva u automática que a un acto consciente y deliberado”

Por lo menos en el caso de los españoles hemos podido escuchar de inmediato sus alegatos en contra de la acusadora, lo que no ocurrió con los desgraciados cubanos, ni siquiera en la prensa cubana. El Español se hace eco por ejemplo de las declaraciones de José Ángel Prenda, quien negó que la chica fuese forzada: “En ningún momento ella dijo no, en ningún momento se negó, en ningún momento ella se sintió incómoda… Nunca, nunca ha pasado nada de eso. Al revés, se mostró cómoda con nosotros. No sé el motivo que le ha llevado a denunciarnos ni con qué intención lo ha hecho”.

Además de su guarrería el tal Prenda demuestra sus pocas luces al no comprender lo que gana por cuenta de indemnización una mujer que logre inculpar, ya no solo a uno, sino a cuatro hombres por agresión sexual. Lo mismo le ocurre a otro de los implicados,Jesús Escudero, ‘Escu’, quien entre lágrimas y tras manifestar su rechazo a los violadores dio su versión del hecho; que también reconoce el periódico, “Nosotros nos lo estábamos pasando bien todos. Ella estaba disfrutando, estaba gimiendo y hacía comentarios como: ‘métemela’, ‘me encantas tú’. En ningún momento, en ningún momento ella se sintió a disgusto o nosotros la tratamos mal”, sostuvo. El error de la manada es que no grabaron esta parte que les habría salvado en tiempos en que la palabra de una sola mujer que acusa pesa más que la de cinco acusados si estos son hombres, que sirva de empleo a todos los cerdos del mundo si quieren sexo en grupo con una mujer deberéis gravar primero su declaración de consentimiento y por si fuera poco todo el acto para que los tribunales no tengan resquicios donde inculparlos. Todo ello frente a una acusadora que no es capaz de contar su historia sin leer un texto de manera poco convincente, sin embargo el aplauso de la sala, predispuesta por los medios si está asegurado.

Según antena tres, el juicio a ‘la manada’ por la presunta agresión sexual en Pamplona comienza este lunes. No se dice nada de la ¨posible indemnización que recibirá la perjudicada pero sí que los cinco jóvenes se enfrentan a penas de hasta 22 años y diez meses de cárcel por lo sucedido la madrugada del 7 de julio de 2016, cuando la Policía Local de Pamplona recibió un aviso que informaba de que muchacha había sufrido una agresión sexual por parte de cuatro chicos en el portal de una casa situada en la calle Paulino Caballero de la capital navarra. Horas después los presuntos agresores fueron localizados y detenidos. Los cinco integrantes de ‘la manada’ pasaron a disposición judicial. Desde entonces duermen en prisión.



Como en el caso de los cubanos juzgados en Tampere, el juicio de los implicados en Pamplona será a puertas cerradas, de modo tal que el sistema podrá operar a sus anchas, mas cuando para desgracias delos acusados ante la Audiencia Provincial de Navarra, Cuatro ellos ya tenían abierta otra causa, también por agresión sexual a una joven, en esta ocasión en la localidad cordobesa de Pozoblanco, evidentemente estaban en la mirilla y todavía se la jugaban.

Parece que esta corredera frente a los toros, además de calentar la sangre hace aflorar los instintos más bajos de los participantes, exponiéndolos a las guarras de cualquier esquilador, un caso curioso es el de la pareja que presuntamente fue obligada a tener sexo por un tercero del que lograron extraer buenos dividendos, en este caso era la palabra de dos contra uno y se justifica el engaño del tribunal. Me refiero al caso extraño caso de un hombre condenado, a 10 años y 6 meses de prisión por violar a la joven, a 4 años por agredir sexualmente a su novio, y a 5 años por un robo con intimidación. Según las versiones aceptadas por los tribunales, un tal S.A.A., de 51 años, nacido en Higuera de Vargas (Badajoz) y residente en Vitoria, sobre las 00:10 horas del 10 de julio de 2010, en las proximidades de la zona de los fosos de la Vuelta del Castillo, se había acercado a una pareja de jóvenes y sacando un cuchillo de unos 20 centímetros y les obligó a tumbarse en la hierba y darle el dinero que llevaran encima, luego los condujo a otra zona de los fosos, donde ató las manos del joven con su pañuelo de San Fermín y las piernas, con un cinturón. Entonces obligó a la joven a desnudarse y a realizar tocamientos y felaciones a su novio y a él mismo en varias ocasiones, lo que sería una forma de sexo colectivo.

Me niego a creer que un a pareja joven no sea capaz de neutralizar a un hombre de mediana edad por muy armado de cuchillo que estuviera, o en su defecto poner los pies en polvorosa antes que este consumara sus extraños juegos. Pero así no pensaron los magistrados que se tragaron la historia de los dos jovencuelos y el viejo verde, eso sí considerando no obstante que se trata de un sólo delito de agresión sexual con acceso carnal (violación), aunque con pluralidad de actos. En total, se condeno al acusado a 19 años y medio de prisión y a pagar a la joven una indemnización de 18.000 euros y mas 12.000 euros a su novio. Si los tribunales españoles son capaces de indemnizar a un novio violado por su propia novia, que no hará con una mujer que dice haber sido forzada por los cinco guarros que para colmo de desgracia se hacen llamar a sí mismos La Manada.



Anuncios