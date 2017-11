Sobre la comparación entre la revolución francesa y la soviética

El periodista liberal español Fernando Díaz Villanueva le ha dedicado un par de comentarios a la llamada Revolución de Octubre a propósito del hecho de que se acaban de cumplir cien años de la Revolución de Octubre que alumbró el régimen soviético. En el segundo de ellos, el cual recomiendo al lector, lo en colgado al inicio de esta entrada, he dejado algunas pequeña precisiones que deseo compartir con usted.



La palabra bolchevique (mayoritario) no tiene mucho que ver con la Duma rusa, se originó en realidad como expresión de la votación conseguida por Lenin en el seno del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1903, cuando se llevó a cabo el segundo congreso del partido, en ese momento las propuestas radicales de Lenin alcanzaron la mayoría en oposición a las ideas del moderado Yuli Mártov, quien desde entonces va a liderar la fracción menchevique (minoritario) que terminará como movimiento independiente y perseguido por sus antiguos compañeros y rivales dentro del partido.



Por otra parte no me parece apropiado en comparar el momento puntual de la revolución de Octubre con el prolongado proceso histórico que llamamos revolución francesa.



Si entiendes por revolución de octubre La caída del Gobierno Provisional tras el “Asalto al Palacio de Invierno” en San Petersburgo el 25 de octubre de 1917 entonces la comparación más pertinente sería comparar el golpe de Estado contra Kerensky con la toma de la Bastilla el martes 14 de julio de 1789 y que supuso simbólicamente el fin del Antiguo Régimen y el punto inicial de la Revolución francesa.



Si se prefiere también podríase comparar la toma del asalto al Palacio de Invierno, con la de las Tullerías el 10 de agosto de 1792, asalto el que se inicia la muerte de la monarquía (en el caso Ruso ya estaba liquidada desde Febrero, antes del advenimiento bolchevique) y el camino al establecimiento de la República en Francia.



Tanto la revolución Francesa iniciada en 1789 como la rusa que comienzan los bolcheviques en 1917, resultaron en procesos de años, preñados de guerras civiles, enfrentamiento contra ejércitos extranjeros y donde el genocidio de civiles estuvo al orden del día. En este sentido aquellos liberales que se sientan heredero de la revolución francesa, deberían cuestionar hasta qué punto se asemejan sus orígenes con los de los comunistas que tanto detestan.



