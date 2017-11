Volviendo al tema de la mariguana: el mercado ilegal continúa donde fue liberalizada

El joven filósofo uruguayo Pablo Romero muy amablemente me ha hecho llegar una nota con el enlace al video de arriba, se trata en realidad de una charla que sostuvo Romero con el periodista Nacho Álvarez, en su programa Las cosas en su sitio (radio Sarandí, 690 AM), respecto de la legalización de la marihuana -particularmente sobre la incidencia simbólica en el campo adolescente y la cuestión educativa que compete a la cuestión-, abordando en el tramo final lo referido a los talleres sobre cultura que vengo realizando por el litoral noroeste en el marco del sistema de Circulación Cultural del MEC. Pablo invita a comentar la entrevista en su blog.

Naturalmente he dejado una nota en la que resumo mis opiniones sobre un tema del que tengo unas ideas muy “claras y distintas” como pediría descartes. Considero que basta estudiar con profundidad los efectos reales de la mariguana en la salud mental, física y moral del consumidor para reconocer que su propaganda indirecta a través de las industrias culturales y luego su legalización han sido un auténtico crimen del estado contra la población uruguaya, en particular su juventud. Campañas tardías de ilustración sobre este mal ente potenciales compradores de la droga no atenuará la gravedad del crimen.

Pablo me ha respondido que comparte mi opinión y lo ha hecho mandando un enlace al artículo aparecido el 6 de octubre en el periódico uruguayo el Observador titulado: En Uruguay aumentó el consumo de cannabis, afirma estudio internacional. La noticia era de esperar, según la nota Uruguay, que en julio se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana a nivel nacional, ha observado que “todos los indicadores de consumo (de cannabis) han aumentado”, incluso entre los adolescentes. El observador aporta además datos de sumo interés sobre las ganancias que genera el mercado legal de la droga y las nuevas formas de delincuencias que este genera, así en los estados de Colorado y en Washington, la facturación de la industria del cannabis recreativo alcanza los US$ 1.000 millones por año repectivamente. El sector creó miles de empleos y sus ingresos fiscales superan ya al monto de los impuestos correspondientes al tabaco. Pero la legalización no impide que perduren los circuitos ilegales, para el caso uruguayo esto se intenta explicar con el argumento de que la producción lícita no satisface la demanda (entre 10% y 20% del consumo, según las estimaciones). En Estados Unidos, la producción lícita satisface la demanda, pero la diferencia de precio con el mercado ilegal hace que éste perdure informan los redactores del periódico. La investigación señala además la aparición de una nueva forma de delincuencia alimentada por “el tráfico a pequeña y gran escala hacia los Estados fronterizos en donde sigue la prohibición”. Mas abajo retomaremos el tema de esta neodelincuencia mariguanera.

Situación en Europa, el caso de Suecia

Es de la planta de cáñamo conocida técnicamente como “Cannabis Sativa”, de donde se obtiene la marihuana y otros preparados como el aceite de hachís. Variados son pues los usos de una planta que antiguamente se cultivaba para fabricar de ella cuerdas, velas, papel y así como sustancias que aliviasen los dolores. Todo este uso se ha reducido en favor de convertir a cáñamo en la fuente de droga ilegal más utilizada en el mundo. Para el mercado europeo, el cannabis se cultivaba principalmente en Marruecos, pero ya se siembra cada vez más en invernaderos y hogares en la UE. En Afganistán, el cultivo de cannabis también ha aumentado rápidamente.

En Suecia han sido descubiertas varias redes dedicadas al cultivo y venta de marihuana que sigue representando buena parte de la droga que se contrabandea en el país nórdico, los esfuerzos contra ella no han impedido el incremento de su uso sobre todo en los adolescentes. Un estudio de 2014 reveló que aproximadamente 225,000 personas, habían usado drogas en los últimos doce meses. La cifra para los hombres era dos veces mayor que la de las mujeres. Aquí se reconocía al cannabis como la forma más común de droga la cual había sido usada en los últimos 30 días por alrededor de 60,000 personas.

El elemento embriagador del Cannabis Sativaes es el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) y su contenido en la planta ha aumentado en las últimas décadas gracias a la selección hecha por sus cultivadores. En el caso de la mariguana esto proboca enfectos muy peligrosos.

El cannabis provoca en primer lugar la distorsión de la mente y puede dar una sensación de calma, emoción y coexistencia en profundidad con el entorno. Los pensamientos fluyen irregularmente y dan sentido al flujo de ideas ricas. Pero los efectos de la planta no quedan en el mundo de fantasía y poco se habla de la intoxicación que le sucede, cuando se pasa en pocas horas de la conducta extrovertida, habladora y risueña, a una actitu introvertida, al dolor de espalda o lo que es peor al aumentó de riesgo de morir en una sobredosis de otras drogas para las cuales la mariguana funciona como puerta. Por otra parte, en la medida en que la THC es soluble y se puede almacenar durante mucho tiempo en las células grasas del cerebro que también se produce una intoxicación crónica que afecta a la vida cotidiana y la realidad de del fumador cannabis.

Propiedades médicas como justificación

Unos de los argumentos que más se utilizan para justificar la liberalización y por tanto el uso indiscriminado de la mariguana es la presunta capacidad que tienen algunas sustancias de la misma para combatir enfermedades, o aliviar sus síntomas. Lo que no se dice es que como el resto de los medicamentos que consumimos, la mariguana también ha sido procesada por la industria farmacéutica la cual ha desarrollado varios fármacos que contienen o contienen sustancias químicas extraídas de la planta o similares a las que están en el cannabis. En este sentido podemos complacernos por el hecho de que algunos investigadores han utilizado su comprensión de cómo el cerebro procesa los cannabinoides para desarrollar medicamentos que siguen las mismas vías, pero funcionan de manera diferente que la marihuana. Veamos algunos ejemplos:

Sativex, se trata de un espray bucal cuyo compuesto químico se deriva de extractos naturales de la planta de cannabis. Sativex contiene dos cannabinoides: THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) y CBD (cannabidiol). Se usa para el Tratamiento del dolor neuropático y la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple (EM); Tratamiento analgésico en pacientes adultos con cáncer avanzado que experimentan dolor moderado a intenso. Aprobado y lanzado en el Reino Unido el 21 de junio de 2010

Marinol, cuyos activos los toma directamente de plantas tan peligrosas como el Cannabis, la coca y la amapola. Se indica para el tratamiento de náuseas y vómitos para pacientes en tratamiento de cáncer; estimulante del apetito para pacientes con SIDA; analgésico para aliviar el dolor neuropático en pacientes con esclerosis múltiple. Aprobado por la FDA en los Estados Unidos como medicamento de la Lista I para la estimulación del apetito (1992) y para las náuseas (1985); movido a la Lista III a partir del 2 de julio de 1999.Aprobado en Dinamarca para la esclerosis múltiple (septiembre de 2003). Aprobado en Canadá para la anorexia relacionada con el SIDA (abril de 2000) y para las náuseas y los vómitos asociados con la quimioterapia contra el

El Nabilone / Cesamet, fabricado por Valeant Pharmaceuticals International (VRX en NASDAQ), emplea un cannabinoide sintético similar al THC del cannabis y sugiere para el tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes sometidos a tratamiento contra el cáncer. Originalmente aprobado por la FDA para su uso en los EE. UU. En 1985, pero retirado del mercado hasta su aprobación por la FDA el 15 de mayo de 2006 y puesto a disposición en las farmacias de los EE. UU. El 17 de agosto de 2006. También aprobado en el Reino Unido y Australia (1982), Canadá (1981) y México (2007). El 15 de mayo de 2006, la FDA aprobó revisiones de etiquetado de seguridad para nabilona (cápsulas de 1 mg de Cesamet) para advertir advertencias y precauciones relacionadas con su uso, como su potencial para afectar el estado mental de un paciente. El 22 de febrero de 2007, Valeant anunció la presentación de una solicitud de investigación de Nuevo fármaco para probar Cesamet como un tratamiento para el dolor neuropático inducido por la quimioterapia. La lista es mucho mayor pero basta con ella para desacreditar a quienes recomiendan con fines medicinales que la gente fume porros, sin advertir de sus efectos secundario o de las alternativas médicas para acceder con mejor control a sus elementos activos.

Mariguana; la enemiga jurada del estudiante

Lo más triste ocurre cuando el que la recomienda esta u otras drogas, lo hace desde la pantalla, presentando héroes como el maestro como drogata protagonista de la película Half Nelson, de 2006, antítesis del educador que sabe que la droga, en particular la mariguana degrada la memoria, la capacidad lógica y lingüística, es decir, se hace más difícil de aprender cosas nuevas en la escuela y mantenerse al día con las lecciones.

Definitivamente el cannabis daña el cerebro. Los trastornos de pánico, la ansiedad y la persecución pueden afectar incluso a los que se inician en el consumo de una droga que interfiere con la madurez mental, la vida emocional y el proceso de liberación del joven. Ella es capaz de transformar a una persona feliz y abierta en un ser pasivo e indiferente con la función cerebral disminuida y un menor coeficiente intelectual. La mala salud sexual y psicológica puede ser espeluznante. Se producen psicosis y violencia inesperada. Varios fumadores de cannabis buscan ayuda para la depresión, pensamientos suicidas y otros problemas psicológicos. Los estudios demuestran que el cannabis puede desencadenar la esquizofrenia.

Por desgracia la cosa no queda en el plano mental, sino que afecta el aspecto físico desde el momento en que se deteriora el sistema inmunológico, se altera el equilibrio hormonal (perturbándose la menstruación y disminuyéndose la producción de espermatozoides), aumentos del riesgo de defectos de nacimiento y problemas respiratorios.

Nadie aprende por cabeza ajena

Por todo ello creo que facilitando el acceso a la droga se cometió un terrible delito contra la salud de Uruguay, cuando el Parlamento aprobó la propuesta presidencial sobre las tiendas estatales de cannabis en abril de 2014. Se dice formalmente que es para tratar de romperle las patas al crimen organizado, para Yo diría mas bien, visto lo visto, que para arrebatarle una fuente de dinero que hora incrementará las arcas de un estado, tan irresponsable que no tiene reparos en jugarse la salud física y mental de su juventud.

A los políticos uruguayos convendría poner como tarea obligatoria leer el artículo titulado ”Legalizing marijuana is a deal with the devil”, por Robert L. DuPont, presidente, Instituto de Conducta y Salud, Inc. Profesor de Psiquiatría; Primer Director del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA).

Bajo esta incuestionable afirmación de que “Legalizar la marihuana es un trato con el diablo” se demuestra lo que los medios no nos dicen, que al igual que lo que ya vimos para el caso de Uruguay, en Estados Unidos la legalización de la mariguano se ha frenado el mercado ilegal continúa. Lo que sin seha conseguido con la legalización es reducir la desaprobación social de las drogas, escribe el ex zar antidrogas de los EE. UU.

El profesor asegura que si bien el índice de adicción a la mariguana se mantiene estable los trastornos por uso de la misma han aumentado significativamente. Es particularmente preocupante el hecho, afirma, de que, de todos los estadounidenses con trastornos por uso de sustancias debido a las drogas aparte del alcohol, casi el 60 por ciento se deben a la marihuana. Eso significa que son más los estadounidenses adictos a la marihuana que a cualquier otra droga, incluida la heroína, cocaína, metanfetamina, y el uso con fines no medicinales de medicamentos recetados.

Las tiendas en Colorado y Washington con marihuana comercializada venden productos innovadores de marihuana que ofrecen a los usuarios niveles récord de potencia de THC. Las formas persuasivas de la marihuana, incluyendo el aceite de hash utilizado en vaporizadores y comestibles como galletas, dulces y refrescos lo cual resulta muy atractivo para los usuarios de todas las edades, en particular los menores.

El caso es que, a pesar de la expansión de los mercados legales de marihuana, el mercado ilícito de la yerba, el cual continuará explotando el deseo de los consumidores de marihuana de consumir productos más potentes y atractivos. Este mercado nos explica el especialista prospera en competencia con el mercado legal, ofreciendo productos a precios considerablemente más bajos ya que no tiene que someterse a reglamentos sobre su crecimiento y la venta, ni pagar impuestos sobre las ventas o de sus beneficios. Como era de esperar, la mayor parte de la marihuana ilegal en los estados con la marihuana legalizada se desvía desde el suministro de marihuana legal local.

Aqui tambien se genera problemas tras las froteras ahora, resulta que, en respuesta a la disminución de la demanda de marihuana mexicana, los carteles mexicanos estén aumentando la producción de una droga más lucrativa; heroína.

Para terminar DuPont asegura con la mariguana no pasará lo misma que cuando en 1933 terminó la prohibición del el alcohol y su contrabando desapareció gradualmente el considera que la legalización de ahora no funcionará para la marihuana como lo hizo para la del alcohol hace 80 años. La razón más obvia es la poca similitud entre la industria de la producción de alcohol de contrabando y la forma en que operan las organizaciones de tráfico de drogas contemporáneas, y afirma que el sistema actual de producción y distribución de drogas ilegales está profundamente arraigado, es altamente sofisticado y poderosamente globalizado, además los traficantes son ingeniosos y capaces de para adaptarse mas rápidamente a los cambios en el mercado, incluyendo competir con las drogas legales.

Como bien dice el profesor todas las drogas de abuso, tanto legales como ilegales, incluyendo marihuana, producen una tremenda necesidad de recompensa del cerebro lo que predispone al comprador a pagar los precios más altos y sufrir graves consecuencias negativas para su uso. El cerebro de los usuarios de marihuana no sabe la diferencia entre la marihuana legal e ilegal, pero, al igual que con otras drogas, prefiere productos de mayor potencia. Y por otra parte están los proveedores, legales e ilegales, siempre ansiosos por proporcionar las drogas que prefieren los usuarios. En esta situación de dependencia justificar la liberación de la mariguana en nombre de la libertad de elección no pasa de ser una infantilidad del pensamiento liberal.

Anuncios