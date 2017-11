Un general mulato de Napoleón inspiró el Conde de Montecristo

Un caribeño al servicio del Rey, la revolución y del Emperador

Si alguna vez leí sobre personaje – y tuve que haberlo hecho dado lo famosos que fueron sus descendientes en el capo de la literatura- ya lo había olvidado, es por ello que ha despertado sumo interés la parte de su historia que me llega me llega dentro en el boletín digital de Världens Historia, en un artículo publicado el 13 de octubre de 2017 por Anders Fager bajo el título de El General negro de Napoleón, en realidad se trataba de un mulato, pero ya sabemos que los europeos no suelen diferenciar estos matices, para ellos el mestizo de Barack Obama es tan negro como su padre de pura cepa africana. En el mismo boletín se dice que anteriormente el artículo había aparecido en Military History 2/2016.

Aquí estamos hablando de Thomas-Alexandre Dumas. quien asumió su puesto como un dragón en 1786. Siete años más tarde ya sería general, al que se llamó “el diablo negro”. Toda una lección para esos flemáticos y democráticos británicos que si usaban hombres de color solo era, que yo sepa como simples soldados, pura carne de cañón.

Thomas Alexandre había nacido el 25 de marzo de 1762 en lo que hoy es Haití y luego en la entonces conocida como colonia francesa Saint-Domingue. Su padre, era el Marqués Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie quien había comprado a la su madre, la esclava Marie-Cessette Dumas, Con ella tuvo tres hijos. Thomas Alexandre era el mayor y, aunque nació fuera de matrimonio, heredó tanto el título como el patrimonio de su padre en Normandía. Cuando el padre regresa a Francia en 1776 se trae a este hijo del que cuidará bien y al que dará buena educación. Entonces Thomas Alexandre tenía catorce años, y como en la Francia a la que llega estaba prohibida la esclavitud siempre se le consideró un hombre libre dice la nota, lo que no se dice es que como tanto otro hijo de amo blanco ya habría llegado emancipado. No es que la cosa fuera ten simple; Como Alexandre Antoine había sido dado por muerto debido a su prolongada ausencia, tuvo que regresar a Francia para recuperar su fortuna antes se vio obligado a vender a Thomas-Alexandre como esclavo para poder obtener el dinero necesario para al viaje. Afortunadamente una vez recupera su herencia, liberó a su hijo y es en ese estado que se lo lleva a la metrópoli. Allí Thomas-Alexandre recibe entrenamiento en la academia de esgrima de Versalles, convirtiéndose rápidamente en uno de los mejores esgrimistas del país.

Al principio el padre derrochó mucho dinero en su hijo, pero esta suerte cambió cuando el Marqués se casó con otra mujer negra y comienza el distanciamiento de su hijo.

En junio de 1786, como Thomas Alexandre Dumas, se incorpora al regimiento de dragones de la reina. Luego se casará con la hija de un posadero.

La Revolución Francesa acelera la promoción del joven mulato del mismo modo que lo haría como muchos soldados de origen plebeyo, quienes aprovecharán las vacantes de oficiales dejadas por los nobles ejecutados o exiliados. En el caso de nuestro joven mestizo haitiano, este servirá en la caballería, luchó en los Países Bajos siendo asignado en octubre de 1792 a una unidad de voluntario voluntarios caribeños conocida como ‘Legión Negra’. Gracias a su buena educación pronto alcanzará los grados de Teniente Coronel. Esta Legión se distinguirá en el verano de 1793 en la defensa de Lille contra el ataque realista.

Dumas se convirtió rápidamente en general de división, y en septiembre de 1793, con treinta y un años, ya era el jefe del ejército de los Pirineos Occidentales. Según el articulista esta era la primera vez que un hombre negro dirigía un ejército en el mundo occidental. Algo que no se repetiría hasta 200 años después por Colin Powell. Yo no estaría tan seguro, no me dudo que Aníbal, procedente del norte de África tuviera generales negros estado mayor, tampoco que los hubiera en las huestes musulmanas que combatieron en la Batalla de Poitiers que tuvo lugar el 10 de octubre de 732 entre las fuerzas comandadas por el líder franco Carlos Martel y un ejército a las órdenes del valí (gobernador) de Al-Ándalus al-Gafiqí (cerca de la ciudad de Tours, en la actual Francia. En todo caso podemos asegurar que fue un afro francés el comandante del ejército alpino el que en la primavera de 1794 derrotó al enemigo en St. Bernhard Pass.

Como acto meritorio debe destacarse su desacuerdo con el comportamiento del ejercito del Oeste durante la época del gran terror, algo que disgustó mucho a Robespierre, afortunadamente para el militar, el líder revolucionario fue ejecutado, de lo contrario Dumas también habría perdido su cabeza en la guillotina. En noviembre de 1796, Dumas se subordina a Napoleón Bonaparte en Milán. comandando la caballería del ejército italiano. Tras la batalla en Arcola lideró la persecución de los austriacos, quienes según la nota de Världens Historia le habrían apodado el “diablo negro”, ya veremos que no existe unanimidad con respecto al sobrenombre.

Trabajará bien como gerente de división, pero tendrá problemas con Napoleón a quien no gustaba los gerentes que pensaban de forma independiente y cuestionaron sus decisiones. Eso no quita que el 23 de marzo de 1797, Dumas se inscribirá dentro de la mitología napoleónica cuando tras defender un puente sobre el río Eisack. Napoleón lo compara con el héroe romano Horacio y le obsequia un par de armas preciosas como agradecimiento.

LEEMAGE / UNIVERSAL IMAGES GROUP / GETTY IMAGES El general Thomas-Alexandre Dumas, que lucha contra el ejército austriaco, en el puente de Clausen, en Tirol, el 17 de enero de 1797.

En marzo de 1798, Dumas acompañó a Napoleón a Egipto como jefe de caballería. Según el articulista una vez en Alejandría los jefes locales, según el articulista, sacaron de sus cabales al pequeño corzo Napoleón cuando tomaron al “mulatón” y no a él por el líder real del ejército francés.

Durante el retorno a casa desde Egipto en 1799, el barco de Dumas se tuvo que refugiar en Taranto, en el sur de Italia. Es en ese momento que la insurgencia anti-francesa, hace prisionero a Dumas quien no será liberado hasta marzo de 1801. El antiguo “Horatius” saldrá de la cárcel como un hombre quebrado, ya no recibirá nuevas misiones y para colmo se le negará su pensión. No me extraña que la familia y sus amigos cambiaran de afectos políticos, como he leído en otros sitios el matrimonio cambiara sus afectos políticos en favor de los Borbones.

Thomas-Alexandre Dumas murió de cáncer de estómago el 26 de febrero de 1806 en Villers-Cotterêts, la ciudad natal de su esposa. Él tenía solo 43 años.

En el artículo de marras no se dicen ciertas cosas que vale la pena agregar. Por ejemplo, que el olvidado héroe de la revolución será reivindicado con el tiempo, al punto que cuando los nazis entran en París a se ven obligados a derribar la estatua que allí se le había erigido en al mulato general. De todos modos, su nombre sigue grabado en la columna 23 del Arco de Triunfo, junto a los de otros héroes reconocidos por la república francesa.

El verdadero “Edmundo Dantes” era de piel morena

Otro detalle curioso y del que seguramente ya habrá sospechado algún que otro lector es que estamos hablando del padre y abuelo de los dos famosos escritores de mismo nombre os como Alexander Dumas. El primero de ellos había nacido el 24 de julio de 1802 en la misma Villers-Cotterêts, a poco más de un año de la liberación de su progenitor, evidentemente la cárcel italiana no logró romper todas las funciones fisiológicas del prisionero de color oscuro. Pero la cosa no termina ahí. Dumas, a la edad de 4 años verá morir a su padre, esto lo marcará para toda su vida y como veremos más adelante se convertirá en fuente importante de creación.

Según afirma el escritor y periodista neoyorquino Tom Reiss, en su The Black Count : glory, revolution, betrayal, and the real Count of Monte Cristo / son las experiencias vividas por, el general Thomas Alexandre Dumas, las que inspiraron buena parte del libro El Conde de Montecristo (1844) e incluso, aunque en menor medida de la primera parte de Los Tres Mosqueteros, supongo que la experiencia del padre como espadachín daría materia para esta obra publicada inicialmente en folletines por el periódico Le Siècle, entre marzo y julio de 1844 aunque también esté basada en Memorias de D´Artagnan, obra de Gatien Courtilz de y sobre en la novela George. La última ha sido poco divulgada a pesar, adelantando ideas y recursos narrativos que será reproducidos más tarde y con todo éxito en la trama de El Conde de Montecristo y de y ser considerada la primera obra maestra en el género novelesco de Dumas. Es en este último libro donde mejor se reconoce la inspiración del padre de Dumas, afirma el periodista norteamericano, recordándonos que se trata de una historia en ambientada en la isla Mauricio entre los años, de 1810 a 1824 en la que un joven mestizo, nacido en la colonia azucarera francesa, llega a París, se convierte en un gran espadachín y regresa a su isla para vengarse de un insulto racial, Según el investigador se trata de la narración casi exacta de un incidente parecido que sufrido en su juventud por Thomas-Alexandre Dumas.

Al final de la novela, Georges se casó con la mujer de sus sueños, demuestra ser superior a los blancos en valentía y habilidad, lucha en duelos, rescata damiselas y lidera un levantamiento fallido de esclavos, que lo envía al cadalso. Afortunadamente es salvado en el último minuto por su hermano, un capitán mulato de barcos de esclavos.

Georges tiene muchos aspectos en común con otro carácter nacido, aparentemente, de la pura imaginación de Alexander Dumas: Edmond (Edmundo en español) Dantés, el Conde de Montecristo, de la obra del mismo nombre que seguiría a George en la impresión unos meses más tarde.

Como Dantés, Georges recuerda todo con una obsesión enciclopédica. Cuando regresa para enfrentarse a los blancos que han perjudicado a su familia, se beneficia en todo momento del hecho de que viven solo en el presente. El pasado no está vivo para ellos, como no lo está para los “malos” de El Conde de Montecristo, por eso no reconocen a George; a pesar de su color en el hombre noble mejor educado, más talentoso y poderoso que los propietarios de plantaciones que ha retornado para hacer justicia. Algo parecido, ocurre con El Conde de Montecristo, sin embargo, es este y no el carácter que le precedió el que permanece en el imaginario del lector mundial. Quizás no estaba preparado para tener como protagonista positivo (Otra cosa sería El Mercader de Venecia) un hombre de piel oscura. Alexander tendrá que decolorar al personaje que representa a su padre para poder universalizar, aunque sea de manera alegórica su desgracia.Veámoslo e continuación.



Tom Reiss nos ofrece en su libro otra versión del apodo que le daban los austriacos a nuestro héroe real, según la nota del boletín que comentábamos al inicio. En lugar de Diablo, según Anders Fager, como lo llamaban los germanos del este, aquellos le habían bautizado como el Conde Negro, a pesar de que éste nunca pudo reclamar el título de su padre. Reiss asegura, no sé si haciendo gala de esa animadversión que suelen sentir muchos anglosajones por Napoleón (comprensible en los británicos, pero injustificada en los norteamericanos) que al ser el emperador de gestos delicados, de baja estatura veía un rival en su moreno oficial, imponente por su estatura, musculosidad y voz. Este hecho hace pensar (aunque no estoy muy seguro) que fueran cuestiones de celo las que impidieran al emperador no mover un dedo, canjeando al cautivo por ejemplo por algún peje gordo enemigo de los que tenía en su poder.



Mientras tanto colmo el prisionero sospechaba que el médico de la prisión de Taranto lo estaba envenenando. Si en realidad la cosa fue así y Napoléon participó conscientemente del olvido, hay que reconocer que la vida es justa, pues se cree que fue una maniobra similar la que llevó a Napoleón a la muerte el 5 de mayo de 1821 cuando se hallaba desterrado por los ingleses en la isla de Santa Elena. Recientes investigaciones han encontrado en los cabellos del famoso estratega una concentración de arsénico suficiente para haberlo matado durante su exilio.

Para el caso del Conde de Montecristo, Reiss asegura que los capítulos referidos al general Dumas tienen como fuentes recuerdos de la madre del escritor, de los amigos de su padre, así de documentos oficiales y cartas que obtuvo de su madre y del Ministerio de Guerra francés. Se trataría entonces, a decir del investigador, de un intento crudo y conmovedor de biografía, por supuesto, lleno de lagunas, omisiones y recreaciones de escenas y diálogos.

También se harían presentes, de acuerdo con el estudio, las reminiscencias del niño Dumas, las cuales son expresadas claramente como evocaciones a través de los labios del personaje Haydée, una esclava blanca, cuyo padre muere precisamente cuando ella tenía cuatro años, traicionado y asesinado por uno de los principales villanos de la novela. Después de hablar conmovedoramente de su padre, ella le cuenta al conde: “Tenía cuatro años, pero como los eventos tuvieron una importancia suprema para mí, no se me ha perdido ningún detalle, ni una característica se ha escapado de mi memoria”; lo mismo debió ocurrir con el futuro escritor a la muerte de su padre caído en la desdicha.

Otro paralelismo importante de los que sirven de base al periodista para sustentar sus tesis es el hecho de que los villanos del Conde de Montecristo no asesinan al héroe, Edmond Dantés, como ocurre con Thomas-Alexandre, Dantés es arrojado a un calabozo donde el mundo lo olvida. Como ya vimos con George, al contrario de los villanos, los héroes de Dumas nunca olvidan nada ni a nadie: Dantés, por ejemplo, tiene una memoria perfecta para los detalles de cada campo del conocimiento humano, de la historia del mundo y de todos los que ha conocido en su vida. Cuando confronta uno por uno delos asesinos de su identidad, descubre que aquellos se han olvidado el hecho de que él existía, y por lo tanto el hecho del crimen que habían cometido, quizás algo similar, supongo ocurriese en la realidad con Thomas-Alexandre Duma, de ahí que su hijo repita la situación en dos novelas diferentes, El Conde y George.

Hay más elementos de la historia familiar que se que se incluyen en la novela, por ejemplo, el nombre con el que Dantes, completa su título de Conde, y que es el mismo de una isla caribeña llamada “Monte Cristo. Ella había sido usada por un tío de Alexander de dudosa moralidad llamado Charles, para contrabandear azúcar y esclavos.

Otro elemento biográfico convertido en ficción es la desagraciada historia del sabio “Deodato Dolomieu”, miembro de casi todas las Academias Europeas y Profesor de Historia Natural en París” a quién lo culparon por colaborar en el doble trato de Napoleón por un tiempo fue mantenido prisionero en la misma fortaleza de Taranto, es de este sabio de donde nace el personaje del Abate Faria, el genio de todos los oficios que hace un túnel para escapar y llega a la celda de Edmundo Dantes por error. Una vez hecho amigos, el Abate le enseña a Edmundo los secretos de la ciencia, la filosofía, la religión y la esgrima, y le da el mapa del tesoro que será su fortuna. Naturalmente la historia de Dolomieu no es exactamente igual a la de Farías, el destino de Dolomieu no fue las de morir en la misma prisión que Dumas, será traslado de Taranto a una mazmorra en Messina, Sicilia, donde fue cruelmente mantenido en confinamiento solitario durante casi dos años. Durante su encarcelamiento, se inventó una especia de bolígrafo de madera blanquecina que empapaba en una tinta hecha del humo de las lámparas, y se pasó todo el tiempo escribiendo un tratado sobre geología en los márgenes y las entre líneas de los pocos libros que sus carceleros le permitieron. Lo publicó como Filosofía Mineralógica después de su lanzamiento, y se recuerda en los anales de la ciencia como un trabajo histórico de geología. Dolomieu murió pocos meses después de su publicación. De todos modos no es dificil reconocer al famoso Abate de El Conde en este cientifico. Como indica Reis, al igual que Dolomieu, Faria mantiene su espíritu al componer su obra maestra académica en carbón sobre objetos encontrados. “Cuando visitas mi celda, mi joven amigo”, le dice Faria a Datés, “te mostraré todo un trabajo, los frutos de los pensamientos y reflexiones de toda mi vida … Poco imaginaba en ese momento que se arreglarían en orden dentro de los muros del castillo de If. “Escribe parte de su tratado en una de sus camisas, y para un lápiz usa una pieza de madera cubierta de hollín que ha sido” disuelta con una porción del vino traído a yo todos los domingos; y te aseguro que no se puede desear una tinta mejor. Para notas muy importantes, para las cuales se requiere una mayor atención, pinché uno de mis dedos y escribí los hechos que se anuncian con sangre “, cita el investigador.

Ya no puede cabernos dudas de que el encarcelamiento del general Dumas en la fortaleza de Taranto sería, utilizado por su hijo como la base de las experiencias de su héroe encarcelado a bases de falsedades en El Conde de Montecristo. Al igual que Dumas, Dantés desembarcaría de un barco esperando continuar con su vida solo para encontrarse atrapado en por maquinaciones ajenas y planes que no tenían nada que ver con él, en una fortaleza donde no tenía modo de comunicar su destino al mundo exterior.

Pero el investigador descubres otras elementos de intertextualidad realidad-ficción; la trama principal de la novela en su relación con la realidad, va más allá de una simple vindicación del padre que hace Dumas en el terreno de la literatura sirve para recoger otras experiencias de su autor, por ejemplo lo que había prendido escribiendo un trabajo basado en los archivos de la policía de París se trataba del caso de un hombre que sufrió prisión política falsa después de haber sido traicionado por un grupo de amigos celosos. Después de cumplir siete años tras las rejas, el individuo fue liberado bajo un cambio de gobierno (también en el Conde asistimos al cambio de gobernantes). En el caso de este excarcelado, él se entregará a la persecución y asesinato a sangre fría, de los que se habían conjurado en su contra. Hay muchos detalles de esta cuenta que Dumas usó, pero el personaje principal no podría estar más lejos del recuento mortal, pero en última instancia humano. Al terminar el ensayo Dumas escribió: “Y ahora, todos son libres de encontrar otra fuente para El Conde de Montecristo que la que doy aquí, pero solo una un hombre muy inteligente lo encontrará. ” La cita se recoge en el libro de Reiss, quien parece ser el hombre que en el desafío del autor de El Conde de Montecristo ” estaba predestinado a encontrar en el desafortunado mulato el origen del héroe agraviado.

No puedo terminar esta nota sin exponer mis dudas acerca de Napoleón como responsable directo de las desgracia del General Dumas, esa imagen de acomplejado que se reproducen en las dos fuentes que me sirven de base a este libro, no encajan con el hecho de que aquel hombre extraordinario, al margen de su corta estatura, llegara a donde llegó, no es el físico sino la inteligencia lo que determina el éxito del estratega y estadista que fue Napoleón para su época, de esta cualidad se andaba sobrado y por tanto podía sentirse superior a todos cuanto de rodearon y a quienes podía destituir sin muchos miramientos. Por ello no creo que fuera Napoleón personalmente, sino los propios compañeros de armas, de Thomas-Alexandre Dumas, más algún otro personaje corrupto los que conspiraron para quitarlo de en medio, del mismo modo que hacen en El Conde de Montecristo. Habrá que investigar más para conocer cómo se llamaban en realidad aquellos personajes tan finamente dibujados en la novela, para saber quiénes fueron los Villefort, Danglars, Fernando y Noirtier que hundieron para siempre la vertiginosa carrera militar del general moreno de Napoleón; Thomas-Alexandre Dumas.



