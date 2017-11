Un paseo visual por el Museo Etnográfico de Estocolmo

El martes pasado, por razones de trabajo hube de visitar uno de mis museos favoritos: El Museo de Etnografía de Estocolmo, el mismo forma parte de la agencia gubernamental sueca de Museos de Culturas del Mundo, Allí se conservan y exhiben vastas colecciones internacionales, principalmente de Norte, Centro y Sudamérica, Asia y África, pero también de las regiones árticas y Oceanía, existen ademas talleres, salones de conferencia y una tienda de artesanías.

Gracias a ello y de un santiamén me topé, por obra y gracia de las imágenes, objetos de uso común y las reproducciones, brujos africanos, con los aborígenes australianos, los indígenas de sur y Norteamérica, y como no, los chamanes inuit que habitan en el Ártico. No podían faltar por supuesto la cultura del samurai representada por las maquetas de sus edificios, teteras, ropas, corazas y espadas de origen japonés.

Al terminar el largo recorrido pude recuperar fuerzas en el exótico café atendido por personal asiático que alberga tan apasionante lugar.

De aquí se sale a un bello jardín que no pude dejar de retratar. Me quedaría allí toda la vida, incluso bajo la llovizna otoñal que caía en ese momento.

La institución existe desde 1900, en que se crea el departamento etnográfico del Museo de Historia Natural de y la Real Academia de Ciencias. Knut Hjalmar Stolpe será su primer director. Stolpe, nacido el 23 de abril de 1841 en Gävle , muerto en el 27 de enero de 1905, fue un entomólogo, arqueólogo y etnógrafo sueco que trabajó en el Museo de Historia durante los años 1874-1900, durante muchos años realizó extensas excavaciones en Björkö y en Vendel. Su gran interés en la vida era estudiar las culturas tradicionales de todo el mundo y la arqueología le sirvió de medio para financiar estos estudios.

En 1966 el museo se separa de los dos centros mencionados convirtiéndose en Ciencias y se convirtió en un museo estatal independiente. Un nuevo edificio con el propósito específico de albergarlo es erigido entre 1976-1978, fue diseñado por los arquitectos Jan Gezelius y Gunnar Mattsson. Esa es la casa que hoy alberga al museo. El nuevo local se abrió al público en 1980. La obra arquitectónica fue galardonada con el Premio Kasper Salin de 1981 . La construcción se ubica o en Djurgårdsbrunnsvägen 34, en Gärdet, rodeada de un entorno verde, donde tiene por por vecinos más cercanos, al Museo Técnico, el Marítimo, el de deportes y el de la Policía.

Aquí podemos disfrutar de ricas colecciones de artículos que permiten desarrollar importantes actividades ya sean investigativas o educativas, relacionadas con la religión, la cultura e historia de ultramar, así como el colonialismo y el racismo. El 97 por ciento del inventario total del museo, que abarca aproximadamente 460,000 objetos, se encuentran en sus almacenes y salones, mientras que el 3 por ciento restante está expuesto en exhibiciones itinerantes y préstamos.

Como detalle curioso me llama la atención la adición a los temas mencionados de cuestiones ambientales y la presencia de una exposición organizada desde una perspectiva de género donde se abordan entre otros temas el asunto del amor dentro de un mismo sexo, y las relaciones sentimentales interraciales o con personas hándicap. Algo que encaja perfectamente en la orientación normativa y de valores subyacente a la actual educación sueca.

Invito a mi lector a visitar el museo a través de las numerosas imágenes que hube de recoger ese día pinchando aquí.

