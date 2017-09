 La independencia catalana. Visión desde la experiencia cubana

¡Viva España!

Alzad la frente

hijos del pueblo español

que vuelve a resurgir.

Gloria a la Patria

que supo seguir

sobre el azul del mar

el caminar del sol.

¡Triunfa, España!

Los yunques y las ruedas

cantan al compás

del himno de la fe.

Juntos con ellos

cantemos de pie

la vida nueva y fuerte

de trabajo y paz.

Letra escrita por José María Pemán para acompañar el el himno nacional de España

El valor de una letra

En la noche del 22 de septiembre de 2017 tenido lugar en Barcelona una gran manifestación integrista. A sido un acto desesperado, consecuencia de la impasibilidad del actual régimen español y que mucho recuerda la situación desesperada en la que los patriotas hispano cubanos, traicionados desde la metrópolis, tuvieron que enfrentarse en desigual batalla al coloso yanqui, respaldado desde adentro por su quinta-columna criolla.

En reciente manifestación de la capital catalana fue cantada aquella célebre Marcha de Granaderos devenida himno nacional y que apenas se entona en la España de hoy. La pieza ha tenido varias letras en su mayoría desconocidas por muchos españoles. En este caso y por primera en 40 años, se cantó el texto confeccionado en 1928 por el poeta gaditano José María Pemán y Pemartín (Cádiz, 8 de mayo de 1897 – ibídem, 19 de julio de 1981), había sido redactado por encargo de Miguel Primo de Rivera, cuya dictadura Penan defendió desde el coservadurismo al mismo tiempo que ella eran respaldada por la izquierda representada en el Partido Socialista Obrero Español de entonces, es decir marxista. Pero no solo se entonó esta pieza, en el evento como si los españolistas intuyeran la influencia extranjera en brete catalán, también han cantado el himno legionario: “El novio de la muerte”. Fue con estas letras con las se puso de manifiesto el rechazo de los auténticos españoles a lo que al parecer sólo dentro de España es considerado un golpe de Estado perpetrado con el fin de secesionar, de manera ilegal la zona catalana de su territorio.

Hagamos historia para entender de que se trata

Primero fue Portugal luego, el Peñón´, mas tarde toda la parte del imperio en tierra firme americana, más tarde Cuba, Puerto Rico, Filipinas e islas Guam, ahora le toca a Cataluña y tras ellas vendrá Vizcaya, y el resto de las autonomía hasta dejar sola y rodeada de enemigos a Castilla, como siempre gracias a un gobierno de cobardes y traidores.

El hecho de que sean precisamente las autonomías basca y catalana las que estén desarmando las regulaciones que protegen a los jóvenes de drogas como la mariguana, demuestra el origen externo de los “nacionalistas” que se han adueñado de las mismas, ningún patriota o identitario como se les llama ahora abogaría por la exposición de su propio pueblo a algo tan dañino, de paso llama la atención el lavado de cerebro sufrido por los separatistas con respecto a tales lacras que ha hecho suya la causa mariguana, sin informarse antes del terrible daño que esta hace en aquellos que la consumen.

Pero no basta con que lo españoles canten en Barcelona su himno con letra y contra el desguace de su patria. Es necesario hacer algo más contra los mercenarios anglosajones que por la vía “política” (de los dineros recibidos desde afuera y adentro) están tratando de romper lo poco que les queda desde la verdadera catástrofe, que no fue la del 1898 (eso fue solo el postre) sino la hecatombe del 1810, siempre gracias a los mismos enemigos internos y externos, veremos más adelante que pueden hacer.

El rol de la prensa

Por supuesto de nada de esto se percatan los analistas internacionales. Ocurre que visto es conflicto desde afuera y mediatizado por la prensa, tal parece que el mundo se alegrara con la independencia de Cataluña. Los periódicos internacionales están siguiendo con el caso catalán la misma táctica, tendenciosa y no pocas veces amarillista, que siguieron el el siglo XIX con la provincia de Cuba, tomando partido por aquello que fragmenta a España, hasta las Antonio García Trevijano que se creen que todo se solucionaría convocando a una rueda en Brusela para tirar de las orejas a unos periodistas que al parecer no saber hacer su trabajo. Por cierto en el video de Youtube donde García Trevijano condena la visión europea del tema catalán se confunde el origen del término totalitario, empleado primeramente en 1923 por Giovanni Amendola, para criticar el fascismo italiano, luego cargado de connotación positiva en los escritos de Giovanni Gentile,y por último usado con ese mismo sentido por el propio Mussolini.



Sin embargo el problema no es ni de ”Le Monde” ni de “Le Mundo,” ni siquiera esos comisarios políticos en lo que han devenido los journalistas de la Europa neo colonizada, tras la ocupación angloestalinista perpetrada al finalizar las segunda guerra mundial, el problema está en las élites que controlan la prensa del llamado mundo desarrollado y que de paso es la que financiera y auspicia lo mismo revoluciones como separatismos, como los sufridos por España desde hace dos siglos. Para colmo y por si fuera poco es la misma que controla del juego de la partidocracia instaurado para el caso de España con el Borbonismo como fue en su momento el Gaullismo para Francia. Puede que dentro de la política Europea hayan voces discordantes, sobre este asunto, pero son pocas, por ejemplo la de Merkel, la canciller alemana, advirtió de manera vaga que no se debe poner a prueba la “integridad territorial” de los Estados de la UE, precisamente ella, acusada de visión imperial en los medios españoles por exiger que en España se desligue la subida de los salarios de la inflación, no hablemos ya de quienes en redes sociales la acusan de ser hija de Hitler.





Según esa agencia de propaganda británica que es la BBC; . La Unión Europea estaría dispuesta a reconocer el resultado de un referendo sobre la independencia si éste cumple con la legalidad, Evidentemente no es el caso del convocado el 6 de septiembre por presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y denunciado por el gobierno de Mariano Rajo, quien recibió la razón por parte de los tribunales España. Pero todo es cuestión de tiempo y si bien ningún país apoyó directamente la consulta, excepto Venezuela, ya están los medios extranjeros, según la misma BBC a instando al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas. Ningún país apoyó directamente la consulta, excepto Venezuela, aunque no solo ellos algunos medios en el extranjero han instado al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas.

Todavía más cruel puede resultar la labor de socavamiento de su propia soberanía que hacen algunos medios de España. Con el chiste, y la ironía se pueden decir muchas cosas en serio, y sobre todo muy dañinas, según el momento; es lo que pasa con el artículo publicado por el 25 de septiembre por El País bajo el título de Una modesta propuesta, en el que aparentemente en broma, John Carlin (Londres, 1956) es un periodista y escritor británico que publica habitualmente es ese periódico, propone Incorporar Cataluña al Reino Unido lo que según el significaría matar dos pájaros de un tiro, el ‘Brexit’ y el ‘Catexit’ , la sola comparación de la salida de los ingleses de la Unión Europea con las propuestas catalanistas ofendería a cualquier español. Ni Cataluña es un estado, ni España ese un objeto político no identificado o pseudo federación que es la UE. El problema es que lo que se dice broma resulta no serlo cuando, no se entiende de dobles sentidos y se sopesa la capacidad de convencimiento en un público no lo suficientemente alertado que tendrían los argumentos que aquí se utilizan. Según el británico a las ventajas de esta anexión para los catalanes serían incluso mayores que para los ingleses, podrían comerciar sin tarifas o impuestos con un mercado de 66 millones de personas, trabajar en Reino Unido sin competencia francesa, italiana o polaca, lo que significaría decir Adiós al paro en Cataluña y por ultimo quedará el enorme plus para Cataluña, de que la las Fuerzas Armadas británicas defenderían sus fronteras gratis, como en Gibraltar o las Malvinas, recuerda sin mucho rubor Carlin desde un periódico que todavía se considera español. Se podrá decir mas alto pero no más claro, como si no le faltaran zanahorias al catalanismo, ahora se le regala con el chiste y la sorna la de la integración a la Mancomunidad Británica, y esto desde el diario de mayor difusión de España, nacido no por casualidad con una transición que, ahora se ve, no fue a la democracia, sino al poder de los vendepatrias.

Cuidado cantos de sirenas como estos, que con cosas parecidas se quizs entregar Cuba y se ayudó a perder medio México a manos de los anglosajones del Nuevo Mundo. Mientras tanto ese mismo “El País” nos desvía la atención de los verdaderos intervensionistas acusando a la maquinaria de injerencia rusa en Internet de trabajar a pleno rendimiento para elevar la crisis en Cataluña al nivel de otros conflictos con los que busca dividir la Unión Europea.

Pero fuera verdad o no lo de los rusos debemos aceptar que injerencia abierta en asuntos españoles no viene solo desde las páginas de los periodicos; una serie de ”personalidades” internacionales están respaldando la campaña de apoyo al referendo lanzada por la organización separatista catalana Òmnium Cultural, bajo el título en inglés de “Let catalans vote” (“Dejen votar a los catalanes”). Entre los involucrados en esta maniobra se encuentran el ”premios nobel de la paz” argentino Adolfo Pérez Esquivel, la desintegradora de los Beatles Yoko Ono, el búlgaro Hristo Stoichkov exjugador del Barcelona y como no el opinólogo de todo Noam Chomsky, ese “anarquista”antibolchevique que tanto ha defendido al neoestalinismo cubano. Ojalá viva lo suficiente para revisar estos planteamientos como ya hizo con su famosa su famosa Gramática generativa transformacional, convertida casi desde su nacimiento en 1957, por los lingüistas occidentales. Me gustaría ver cuanto duraría en el estrellato mediático si le diese por apoyar del mismo modo que a los catalanes, a los sudistas norteamericanos que aún siguen dando guerra después de haber sido derrotados militarmente en el siglo antespasado.

Mientras tanto esa honra para Cataluña y su cultura que es Joan Manuel Serrat ha tenido el coraje de criticar tanto el referendo convocado por los independentistas y la manera en que se han excluido de la doscusión a las demás fuerzas políticas, incluidas las de izquiera, como la falta de previsión en cuanto a de dónde sacaran, en caso de la separación, los fondos, necesarios para las prestaciones sociales que la población catalana necesita.



Soluciones; un poco en broma un poco en serio

La primera solución que tomaría un gobierno medianamente responsable, aplicar la receta usada por el sacramentalizado Abraham Lincoln cuando los Estados del Sur, con muchas mas justificaciones históricas y jurídicas que las de los catalanes quisieron separase la Unión. Y, ya que los secesionista de Cataluña se consideran extranjeros con respecto al resto de los españoles ya que no existen los famosos tercios habría que , es meterle a los legionarios, como hacían ellos con sus voluntarios cuando se enriquecían en la portentosa ex provincia de Cuba y meterlos en cintura de una vez y por todas. Esa por supuesto sería la solución mas drástica aunque quedaría pendiente, una todavía más cultural en incruenta residenciar un millón de mulatos cubanos a Cataluña quienes tocando salsa y arrollando en congas apagarían, de manera mas alegre y mejor que con marchas militares, el bullicio separatista, es lo que hacen, con muy buenos resultados contra sus disidentes, los castristas, también llevados con los borbonistas, la amista a la que bien podría acudir los visires del rey español, para que les manden desde cuba unos cuantos batallones de comparsas, en caso de no alcanzarles la cantidad de cubanos inmigrado en la península para lanzar la marcha rumbera contra Barcelona.

Responsabilidad de los gestores culturales

Broma aparte hay que reconocer que hoy en España como ayer en el imperio hispanoamericano las causas de la perdición está en el gobiernos de la península. Mientras los hispanoamericanos enseñamos a amar el castellano a miles de pueblos nativos y millones de seres humanos llegados de todos los continente al Nuevo Mundo, convirtiendo así esa idioma en la segunda lengua más hablada del mundo, mandamases peninsulares lo único que ha conseguido es que se odie la segunda lengua en el entorno de su nacimiento, unas veces por imponerla de manera bruta, olvidando la gran sabiduría con la que durante siglos los misioneros supieron hacerla amar y convertirla en parte del alma de unos unos nativos que nada tenían que ver con ella, otras veces yéndose al otro extremo, y lo han hecho dándole dinero para fomentar dialectos como el catalán o el gallego (este por lo menos suena bien a los oídos), malgastando el dinero público en películas ”autonómicas” en las que primero se escucha una canción en inglés antes que dar entrada a una palabra en Español. Triste tarea a la que se han sumado instituciones que en teoría estaban llamadas a expandir el castellano como el propio Instituto Cervantes. Al final lo que se ha conseguido es hacer de los catalanes unas suerte de aborigen resentido y financiados por los mismos anglosajones a quienes nos entregaron hace dos siglos, el catalanismo es a España, lo que el mal llamado y fabricado movimiento mapuche, con base a en la ciudad de Bristol, Inglaterra es a la Argentina y Chile, si existe alguna diferencia es la violencia que e los supuestos indigenas parecen haber tomado prestada de ETA. Pero el objetivo de unos y otros es el mismo. Tanto los ” catalanistas” sudamericanos, como los” mapuchistas” nordestes de España sueñan con arrancarle a naciones multilaterales un pedazo de tierra para edificar edificar allí un estado sobre base étnica, y ya sabemos por la experiencia nazi del pasado o el Israel del presente (del que los catalanistas son grandes amigos) en lo que esto termina.





Carta desde Cuba a Cataluña

Es bueno apuntar que del mismo modo que existen catalanes integristas hay residentes en Cataluña, que no son catalanes pero se suman al carro independentistas, lo hacen comprando la razonable contra la manera en que se ejerce el poder toda España, pero pierde de vista que para mejorar eso no hay que descuartizar al país.

En cuanto a que ese territorio catalán hoy por hoy está mejor que el resto (en parte gracias a lo que le tocó en tiempos del imperio) no nos dice nada, Cuba también lo era cuando era provincia de ultramar y mira como nos a ido a partir de la Independencia, por cierto no faltó aquel que sin haber nacido en la isla, siendo español y o extranjeros se sumara a las filas separatistas ya por oportunismo política ya intereses económicos o quizás por convicción. De algún modo ellos también son responsables de las barbaridades de la guerra independentistas y de todo lo que vino después a la isla en su condición neo colonial.

Me gustaría saber que dirán estos críticos catalanes o no pero residenciados en Cataluña cuando sus “libertadores” de hoy se entronen y manifiesten como los Borbones y Rajoys de mañana. Será al estilo de lo que nos pasó con los generales y doctores que parieron la Cuba republicana, es decir cuando en lugar de sumarse a la voluntad de todos los españoles por democratizar realmente su país, cambien a unos los parásitos que por lo menos tienen en mérito de unirlos en el rechazo común por otros parásitos propios, por muy republicanos que hoy se nos pinten convertirán al nuevo estado en hacienda privada,

El futuro del liderazgo catalanista ya se avizoró con la corruptela de ese patriarca del nacionalismo catalán que era Jordi Pujol i Soley denunciad junto a su esposa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. Toda una joyita que ha sido obligada a renunciar al trato honorífico de Molt Honorable Senyor y a la medalla de oro de la Generalidad.​ ​

Lo que no saben los separatistas catalanes es que una pierna puede ser mas fuerte que un brazo, pero cercenada del cuerpo donde creció al poco tiempo se convierte en nada.

Ahí tienen el caso de esa misma Cuba cuya han copiado, quizás desconociendo su origen anexionista a los Estados Unidos. Si por fin logran salirse con la suya, lo mas probable que todo cambie, como ha cambiado la importancia económica de los Estados Bálticos, desprendidos de la URSS e integrados en la Unión Europea, cuyas industrias se desmantelaron para reducirse a proveedores de unos servicios mal pagados entre los que destacan los de las prostitutas. En tal sentido ”Cataluña libre” estará destinada a convertirse en la Cuba de Europa, del mismo modo en que en el siglo XIX Cuba fue, por todo el bienestar y riqueza que aportaba a todos los españoles, incluidos los de habla catalana, la ”Cataluña de América”, esperemos que los catalanes en generan no se dejen influir por los cantos de sirena de sus nacionalistas, de hacerlo tendrán también que hacer suyo aquel “Miré los muros de la patria mía” el famoso soneto de Francisco Quevedo con el que, por desgracia, hoy nos vemos dibujados los cubanos:

Miré los muros de la patria mía,

si un tiempo fuertes ya desmoronados

de la carrera de la edad cansados

por quien caduca ya su valentía.

Salime al campo: vi que el sol bebía

los arroyos del hielo desatados,

y del monte quejosos los ganados

que con sombras hurtó su luz al día.

Entré en mi casa: vi que amancillada

de anciana habitación era despojos,

mi báculo más corvo y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada,

y no hallé cosa en que poner los ojos

que no fuese recuerdo de la muerte.

ó

