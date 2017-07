Rebajan penas a voleibolistas cubanos acusados de violación en en Finlandia

La noticia apareció el 01/07/2017 en Cubaencuentro: según la publicación digital el viernes pasado la corte de apelaciones en la ciudad finlandesa de Turku acortó las penas de cinco años que habían sido asignadas a cuatro de los acusados. El que peor salió fue Osmany Uriarte Mestre, condenado a cuatro años. Ricardo Calvo Manzano cumplirá una pena de tres años y medio, el capitán del equipo, Rolando Cepeda Abreu, dos años y medio y Alfonso Gavilán un año y tres meses. El que mejor libró fue Luis Sosa Sierra quien terminó absuelto. Un poco de benevolencia nunca viene mal a la hora de justificar un proceso injusto, como el que ha tenido en Finlandia con el silencio cómplice de una Habana que solo protesta cuando le atrapan espías, no cuando le “preparan la cama”, nunca mejor dicho, a sus deportistas.

Resumiendo lo acontecido Encuentro recuerda a sus lectores que los atletas habían sido detenidos en Tampere el 2 de julio del año pasado luego de que una mujer los acusara de haberla violado en un hotel. Los hombres negaron la acusación, pero de nada les valió.

Las autoridades arrestaron a ocho deportistas inicialmente, pero dos fueron liberados enseguida. El pasado septiembre una corte en Tampere escuchó que dos de los jugadores cubanos habían conocido a la mujer en una discoteca en el sótano del hotel. Esta luego subió a la habitación de Uriarte Mestre y ambos consintieron tener sexo.

Según la versión de la supuesta víctima, Mestre envió mensajes de texto a otros de sus compañeros sin el conocimiento de la mujer. Estos entraron al dormitorio, abusaron sexualmente de ella sujetándola del cabello para que no se escapara.

Cuando finalmente le permitieron salir del cuarto, la supuesta víctima denunció lo ocurrido en la recepción, donde llamaron a la policía.

Los atletas cubanos fueron encontrados culpables de violación agravada y el tribunal les ordenó pagar $27.383 para compensar a la víctima. Tras el arresto, la Federación Cubana de Voleibol (FCV) apartó del equipo a los jugadores implicados y después despidió a dos entrenadores. Cuba logró armar un equipo alternativo para participar en la Olimpiadas, pero perdió todos sus partidos en Río de Janeiro.

La reacción de muchos lectores es la de aprobar la condena, incluso considerarla demasiado suave olvidando que cualquiera puede ser victima de una falsa acusación de violación, ni la policía de La Florida se escapa, suerte que ella lo filma todo, no como los pobres deportistas estos.



Aquí no se trata de una pobre víctima atacada en un callejón oscuro por una pandilla de depredadores sexuales, la historia es otra y ha quedado clara para cualquiera con dos dedos de frente; se trata de una mujer se mete en la cama con 5 hombres y luego los acusa de violación sin mas huellas de violencia que una presunta e indemostrable tirada de cabello, reclamando una indemnización milenaria ( que es la nueva forma de prostitución velada en los países nórdicos) y su palabra vale más que la de resto de su compañeros de sexo, no importa que ella es una y los otros cinco. Al final se sale con la suya. Esto es lo que ocurre cuando la ideología de género se apodera del sistema judicial, los jueces son nativos blancos y los acusados negros extranjeros, para colmo ciudadanos de un Estado que no se preocupa de verdad por defenderlos.

Una comentarista del artículo asegura haber vivido en Finlandia y que allí existe la menor discriminación racial, yo diría que no solo lo hay un gran racismo en relación al resto de los países de la zona, (que no son muy amigables que digamos con los inmigrantes) sino que existe algo aún mas abarcador que el miedo a al color de piel diferente) la xenofobia, la misma que sufríeron hasta no hace mucho los propios finlandeses que emiraba a Suecia, donde eran visto con el mismo resquemor con que se emigraban a los negros en el Sur de los Estados Unidos hace pocas décadas. Lo del rechazo generalizado al forastero en Finlandia es solo una opinión que circula entre los extranjeros de los países escandinavos, sino que es reconocida por los propios fineses. Según un sondeo encargado por Helsingin Sanomat y realizado por TNS Gallup en el 2011,la mayoría de los Finlandeses ven a su nación como racista. Dos tercios del País siente que hay gran cantidad de racismo en Finlandia, aunque naturalmente pocos admiten ser ellos mismos los racistas solo dos por ciento, racista siempre es el otro. Entre las minorías que mas atraen las actitudes negativas se encuentra, en primer lugar la los somalíes, cuyo biotipo, por cierto, recuerda mucho al de nuestros voleibolistas caídos en desgracia.

Otro de los foristas, de los muchos que comentan la noticia en el tablón de Encuentro, alega que Finlandia legalizó la prostitución, pero el 69% de las prostitutas finlandesas no nacieron en Finlandia. A esto convendría agregar que, a diferencia de Suecia, donde todo cliente es castigado, en Finlandia se persigue al que compra servicios sexuales, si la prostituta es víctima de las redes de trata. De hecho se convierte en una defensa de la prostitución nacional contra la extranjera, la cual al necesitar de cierta infraestructura se vera privada de ella bajo el cargo de “trata”. Así, si una finesa ejerce la prostitución por su cuenta, en su casa (sin chulo de por medio que la defienda) tendrá garantizada la clientela, pero si se trata de una extranjera, como sería quizás la Kurda que jodió (nunca mejor dicho) a los deportistas, necesitaría además de redes que le consigan alojamiento, le busquen el cliente y le den protección de ser necesario en un país extraño, o donde por haber nacido en familia musulmana se encuentra entre los sectores más marginados y discriminados según se afirma en la encuesta mencionada. Debe aclararse que en estos países los hijos de extranjeros aunque formalmente compartan la ciudadanía de los que pertenecen a las etnias más antigua, resultan discriminados en la práctica por un racismo estructural que rara vez se descubre en las encuestas.

En tales condiciones de acoso legal a la clientela pues llevarse una victima (si pueden ser varias mejor) a la cama de gratis y luego demandarlas para salir ganando.

En realidad, salvo por placer o por drogas pocas finlandesas se ven abocadas a prostituirse otro caso es el de las inmigrantes que llegan,sin papeles, con una mano delante y otra detrás y sin los beneficios del llamado estado de bienestar, y que ven en la prostitución el empleo mas fácil. En resumen que ante la reducida oferta nacional la mayoría de los clientes de este inmoral servicio tiene sobre sí una espada de Damocles, la de las leyes que regulan el comercio sexual. A esto había que sumar el truco de la indemnización que convierte en cliente forzado a cualquiera que se crea que ha ligado por su cara linda, frente a un tribunal, la voz de la mujer siempre vale más que la del hombre ademas de que no se requieren pruebas de violencia, si la mujer afirma que nunca dijo que quería sexo ( no tiene que demostrar haberse resistido) será suficiente para embarcar al tipo, ademas de poderle demandar por daños lo cual significaría un monto de dinero que nunca se le pagaría a una prostituta callejera por sus servicios. En resumen que no se te ocurra ligar en Finlandia con una desconocida, porque puedes terminar como los cinco deportistas.

El mismo comentarista de la noticia aporta lo siguiente

Como dije el año pasado cuando fueron condenados los voleibolistas cubanos:

“No es justo culpar a estos jóvenes que son dos veces víctimas: primero, del sistema abajo cual se criaron; y segundo, de una sociedad extraña (para ellos como el planeta Marte) cuyas costumbres sexuales desconocen. Y no se imaginen que por rubios y fríos los finlandeses son paragones de la castidad. Todo lo contrario — no existe país en el mundo donde la sexualidad es más libre, para no decir libertina:

Y agrega una información en inglés que traducida al esapañol diría lo siguiente:

De acuerdo con una investigación internacional, Finlandia ocupa el primer lugar en la promiscuidad entre 48 países. Los hombres y mujeres finlandeses son los más promiscuos en el mundo occidental. Esta investigación global – dirigida por el profesor David Schmitt en Bradley University, Illinois y Director Fundador del Poyecto iternaciona de descripción de la Sexualidad, Finlandia está en la cima de esta investigación internacional por delante de otras naciones progresistas como los Países Bajos y algunos infames “omo los griegos, los italianos y los franceses”.No estoy seguro de que este es un logro de estar orgulloso, similar a Finlandia que se clasifica como el mejor lugar para vivir, pero definitivamente habla mucho sobre la etiqueta de citas y La duración del cortejo en el juego de citas en Finlandia Contrariamente a la imagen de los finlandeses que son callados y tímidos, los finlandeses parecen ser bastante amorosos. ¿De la amoralidad?

El estudio citado pasa por alto un factor que explicaría esta aparente contradicción entre timidez y desenfreno sexual; el alto nivel de alcoholismo que sufre el pueblo finlandés.

Es en este contexto, en el que el sexo en grupo no es mal visto, donde se dieron las condiciones para que un acto promiscua e inmoral desde mi particular pudira terminar en los tribunales, a pesar de no ser ilegal, ni en Cuba, ni en Finlandia.

Ocurre que cuanto más desarrollado desde el punto de vista capitalista liberal es un país, como ocurre con finlandia, mayor es su inmoralidad sexual, la única nación que se salta esa regla es Cuba, que alcanzó la meta de relajo tomando por su atajo particular de capitalismo de estado.

Es esta normativa sexual impuesta a los pueblos contra sus valores tradicionales sean escandinavos o tropicales la que debería ser condenada, no los infelices que por seguirla se convirten en presa fácil de ninfómanas y depredadora legales de ingenuos

