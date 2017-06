¿Hispanidad como causa de pobreza? El caso italiano

Tanto entre los hispanos de la península como entre los del nuevo mundo se ha creado la falsa idea según la cual los índices actuales de pobreza que sufren algunas ex colonias hispanas, obedecen a la dominación de España y que si estas hubiesen tenido otros amos, por ejemplo Inglaterra otro gallo cantaría, como si no existiera como mentís la miseree infamante que, con todo su crecimiento sigue sufriendo la India, colonia inglesa por excelencia, cuya etapa postcolonial que ha dejado muy mal parado a ese Marx que tanto de bueno le auguraba, a la doble misión )destructora por un lado y regeneradora por otro que se supone jugaría Inglaterra al sentar las bases materiales de la sociedad occidental en Asia*.

He compartido e youtube el enlace de un video que me envía un amigo, un documental del año 1992 y que conocía desde hace años, recordándolo por ser el primer material audiovisual realizado con participación del Estado Cubano que en el que se le reconocía cuotas de coraje a los soldados españoles durante la guerra de Cuba, una tendencia que encontrará su paroxismo en las últimas entregas de las historias de Elpidio Valdés, algo que desgraciadamente, mas que responder a una revaluación científica de la historia contada por estos animados, respondía a una coyuntura especial de intereses económicos compartidos por La Habana y Madrid. Al compartirlo he colocado la siguiente nota:

LA TÍPICA VISIÓN SESGADA DE LA HISTORIA DEL DESASTRE DEL 98, LO MISMO SI LA HACEN LOS CUBANOS QUE LOS ESPAÑOLES COMO EN ESTE CASO: FÍJENSE COMO TRATAN DE EXCULPAR A LOS MASONES DICIENDO QUE NO ERA LA INSTITUCIÓN SINO SUS AFILIADOS ( SI FUERA LA IGLESIA LE ACHACAN COMO INSTITUCIÓN LAS PERVERSIONES DE UN CURA PERDIDO). LOS RESPONSABLES DEL DESASTRE, POR CIERTO EL OTRO DÍA SE LE ESCAPO A UN PERSONAJE AUTISTA DE LA SERIE CUÉNTAME COMO PASO QUE LOS MEJORES BUQUES DE GUERRA ESPAÑOLES NO PARTICIPARON EN ESA GUERRA, EL REALIZADOR DEL VÍDEO ES NIETO DEL ALMIRANTE CERVERA CUYA FLOTA HACEN MIERDA EN SANTIAGO DE CUBA, OTRA COSA HABRÍA OCURRIDO SI CERVERA HUBIESE RECIBIDO EL APOYO NECESARIO, EL CASO ES QUE ESPAÑA SE DEJÓ DERROTAR POR ESTADOS UNIDOS, EN CUBA NUNCA FUE VENCIDA POR LOS NORTEAMERICANOS, SINO TRAICIONADA POR LOS POLITIQUEROS MASONES DE MADRID



No pasó mucho tiempos sin que un forista, aparentemente radicado en La Habana, pero con ciertos conocimientos de Historia europea, poco común entre cubanos (tal vez no lo sea)por ejemplo, por que hubo una Italia española, que de hecho constituyo un subsistema con entidad propia, en el «sistema imperial español» como lo serían en el momento de su mayor extensión, Portugal con sus inmensas colonias. Los territorios españoles en Italia variarion con el tiempo, de ellos particparon el Ducado de Milán, los Predios de Toscana el Marquesado de Finale y los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, los que podría sumarse breve ocupación militares de los Estados Pontificios en 1527; y el control de la Valtelina entre 1620 y 1639). Parte de estos territorios ingresarán en el llamado Reino Unido de las Dos Sicilias dominado una rama de los Borbones españoles desde el año 1816 a 1860 Su territorios comprendían l la Italia meridional (Nápoles) y la isla de Sicilia, los mismos que tantas veces hemos vistos en el cine asociados con la pobreza rural, la emigración, o la mafia reducida esta última a su dimensión delictiva y no como órgano de resistencia local a la nueva forma de dominación establecida tras la derrota de Francisco II y la incorporación de su Reino en 1860 al estado unificado bajo la cornona Víctor Manuel II de Saboya, fin del Reino de las Dos Sicilias como estado independiente. Por cierto soldados de ese reino participaron antes de su desaparición como combatientes del lado de los estados del sur durante la guerra civil norteamericana, un paralelo sobre el que valdría la pena reflexionar en otro momento.

El forista se llama Aidel Araque y esto fue lo que me escribió en la página de Facebook donde publique e video.

“… Lo peor que le pudo pasar a Cuba: la llegada de España. No sólo a Cuba, a todos los países donde estuvieron los españoles. Un buen ejemplo es Italia, donde hay un grande contraste en lo que fue el Reino de las Dos Sicilias y el resto del país. Y para que hablar de la América española…”

He respondido dicho comentario subrayando que esta idea que relaciona la miseria con lo español nos la han sembrado entre nosotros los protestantes como parte de su leyenda negra. Lo cierto es que allí donde llegaron los españoles estos lograron integrar millones de hombres en una misma cultura, mientras que lo protestantes los exterminaban en masa mientras poblaban las nuevas tierras con inmigrantes.

En cuanto al caso italiano le he pedido que no se deje engañar por el cuento establecido a partir de la unificación de la península por los mercenarios británicos del masón Giuseppe Maria Garibaldi . El famoso miembro de la secta liberal Joven Italia y luego de Joven Europa, las dos creadas por un agente británico: Giuseppe Mazzini, en la misma líneas de otras organizaciones “Jovenes” siempre vinculadas a la masonería como la Joven Alemania, La Joven Francia, La Joven Polonia y un poco mas tarde la de los Jóvenes Turcos con una ideología nacionalista similar al resto de las organizciones occidentales. Fueron estos los que derrocaron al sultán Abdul Hamid II en 1909 y mas tarde perpetraron el famoso genocidio de armenios y sirios entre 1915 y 1923. Quienes hoy piden que Turquía pida perdón por aquellos crímenes olvidan que fue gracias a las ideas del estado nación ensayadas durante la revolución francesa y adaptadas a un medio multiétnico como el turco que esas muertes tuvieron lugar.

Volviendo a Garibaldi, presentado por la historia oficial italiana como una suerte de Che Guevara del siglo XIX, diremos que obedeciendo a sus amos ingleses luchó por una Italia unificada a sangre y fuego bajo el Rey Víctor Manuel II, masón como su hijo Amadeo, el famoso y breve Rey “demócrata” importado a España bajo el título de Amadeo I. Asi de confiable tenían que ser estos Saboyas para los liberales españoles que entonces gobernaban su país.

El mismo condotiero que unía a Italia ya había hecho lo suyo en el Nuevo Mundo participando en la maayor fragmentación y por tanto debilitamiento de las flamantes naciones iberoaméricanas, frente a las amenazas británicas.

Fue después (no antes) de la unificación a sangre y fuego impuesta por los garibaldinos a los diferentes reinos de la península italiana que los italianos del sur comenzaron a sobrar en su propia tierra empobrecida por la política de, el nuevo Estado italiano, éste declaró bienes nacionales al oro estatal depositado en las Dos Sicilias, las 2/3 partes de la reserva áurea total de Italia. A esto se le suma la nueva política fiscal unitaria, que favorecía los intereses del norte ante los del sur: tras la unificación surgieron nuevos impuestos, sobre la agricultura, la industria, la edificación, el consumo que eran mayores en el sur que en el norte.60 El Estado distribuía desigualmente los subsidios a las provincias en feneficio de las norteñas. También la industria sufrió un grave revés: muchas fábricas meridionales fueron cerradas, en el 1861, en el sur estaba el 51% de las industrias italianas, mientras que 1951, el porcentaje se redujo a 12,8%.62 Esto provocó desempleo en el sur lo que empobreció aún más esta población.

Como se ve esto no tiene nada que ver con el período español en Italia. La desgracia comenzó a partir del momento en que Garibaldi se proclamó dictador de las Dos Sicilia, fueron nacionalizados, no precisamente en beneficio de las tierras del sur, el oro de la Tesorería del Estado ( unos 1.670 millones de euros actuales) junto con los bienes personales del rey (equivalentes a 150 millones de euros), como parte de la política unificación impulsada desde el Reino Unido por sus primer Ministro Lord Palmerston como forma de debilitar tanto las posiciones austriacas y coo las del Papado (eterno rival del credo anglicano) en la penísula.





Se trataba en Italia de la típica política centralistas y aplastante fueros regionales que por esa época y para nuestras desgracias veremos aplicar por los militarotes liberales, en medios de pronunciamientos y guerras civiles lo mismo en España que en es ex posesiones americanas . El problema es que los liberales fueron al imperio británico lo que los comunistas fueron al soviético, y ambos a sus países, instrumento de intereses extranjeros. Allí donde se impusieron dejaron un terrible costo humano y un legado de pobreza y dependencia de economías ajenas del cual aún no nos hemos repuesto, no importa que sus herederos ideológicos y políticos se nieguen a reconocerlo.

*Para detectar la anglofilia colonialista de Marx lease su artículo del 22 de julio de 1855 https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/1853-india.htm Futuros resultados de la dominación británica en la India

