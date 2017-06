¿Quiénes deben pedir perdón?

El editor del canal Marginal Opinión ha subido un video con el siguiente título12 de octubre. ¿Debe España pedir perdón?, fue publicado el publicado el 11 oct. 2016, con la siguiente explicación: El 12 de octubre es el aniversario del descubrimiento de América. Es también una fecha que ha dejado huella en las comunidades latinoamericanas de muy distintas maneras. Este vídeo propone un debate que los hispanohablantes tenemos pendiente.

Pienso como aporte a la poemica que antes que los españoles, deberían pedirnos perdón los británicos, primeros por descuartizar el imperio Iberoamericano y reimponer el borbonato en la península, casta cuya política maltusiana va reduciendo la población española a una nada física y moral, segundo por haber sido los promotores de la leyenda negra que tanto se enarbola para crear resentimientos entre los hispanohablantes de un lado y del otro del Atlántico, pasando por alto las traiciones y manipulaciones sufridas por los iberoamericanos a manos de estos primero de sus mercenarios después, los norteamericanos una vez recolonizados, a pocos años de su independencia ganada con la ayuda de las armas hispano francesas, por la banca anglo-holandesa en manos hebreas. Sin embargo, para el hispanoamericano promedio cegado por la infiltración masónica en sus medios y centros escolares, Inglaterra es la eterna amiga de la libertad y la democracia. Que poco conocen su historia y la de los ingleses. En particular el modo en que estos se las ingeneiaron para fragmentar la América Hispana en pequeños estaditos, sin otro proposito de hacerse la guerra entre sí o a los pueblos de sus territorios, desencadenando un genocidio aún mayor del que se pueda atribuir al proceso colonizador incluidas en este las enfermedades traídas desde Europa para las que la población nativa no tenía defensas, algo que ciertamente también ocurrió en sentido contrario recordar por ejemplo la guerra de 1895 en Cuba (también en las anteriores), en la que según los los informes de sanidad españoles sus soldados no sólo estaban sujetos a las heridas sufridas en combate, sino también a numerosas enfermedades propias del trópico



Ciertamente los colonizadores no casi tienen nada que ver con los españoles actuales, en su mayoría ellos son los antecesores de los blancos y mestizo latinoamericanos que hoy son millones, y que nada habrían podido hacer para conquistar lo que les tocó en el Continente Americano sin la colaboración de los líderes indígenas y de tribus enteras quienes salieron ganando al participar activamente y no si ver premiados sus esfuerzos de la dominación de millones de aborígenes, con nuevas técnicas de poder, de producción y con una lengua común que permitía al mapuche del sur comunicarse con el mexica del norte. Estos son los que deberían pedir perdón no los borbones en Nombre de España a nosotros cuando son ellos quienes que tienen que ser perdonados por la propia madre patria por todo lo que ya les he comentado.

