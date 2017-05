Así preparan a los suecos para la imposición de la eutanasia

Par conseguir este objetivo los van madurando poco apoco, el 8 de diciembre del año pasado tuvo lugar una jornada dedicada al Día Ética titulada: La autodeterminación, el suicidio asistido por un médico y una buena atención al final de la vida organiza Smer , que son las iniciales del Statens medicinsk-etiska råd (Consejo estatal de ética médica), un organismo designado por el gobierno de 1985 sueco con la tarea de ilustrar a la sociedad sobre los problemas médico-éticos desde una perspectiva global. El Consejo está integrado por el presidente, ocho representantes de los partidos políticos y diez expertos.

Se supone que tarea del Consejo sea proporcionar una guía para el gobierno y el parlamento sobre las consecuencias para la dignidad humana y la integridad humana de los avances en la investigación médica, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, la muerte, la integridad genética o la fecundación fuera del cuerpo, por ejemplo. Suecia fue el segundo país de Europa que estableció un órgano nacional de consulta. El primero fue Francia.

Pues bien, con el tema del día anual para la ética, con el cuento de contribuir al debate el consejo dio un paso más para la normalización en Suecia de la eutanasia, a diferencia de otras tantas charlas la conferencia fue gratuita mostrándose con ello la disposición de impactar sobre la sociedad y cambiar sui conciencia en relación a la llamada autodeterminación del final de la vida.

En la conferencia participaban entre otros los profesores entre otras cosas escuchar al profesor Wayne Sumner y el profesor Anthony Back, quienes ayudarían a los asistentes a dar seguimiento al asunto del llamado “final digno de la atención de la vida” en los países anglosajones de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.





No es la primera, ni será la última vez que los funcionarios de Smer se involucren en estas tratado estas cuestiones, hemos sido testigos de la más reciente al encender nuestro televisor en la mañana del domingo 28 de mayo de 2017 y ver el Canal de los Conocimientos reproducción de unos videos producidos por la sección de UR (Radio Educativa) contemporáneos dela la televisión pública varias de las charlas recogidas bajo el título “Noticias sobre el suicidio asistido por un médico” presentada nada más y nada menos por Kjell Asplund, presidente de ya mencionado Consejo Estatal de Ética Médica quien cuestionó aquí los principios morales que impiden poner fin de manera artificial a la vida de determinados pacientes.

Acto seguido escucharemos el macabro recorrido que hace el profesor Charles Sprung en la historia de la eutanasia, desde la época de los antiguos griegos hasta nuestros días. El debate va en olas, y los argumentos de ayer son muy similares a los argumentos que presentamos en el debate sobre la eutanasia hoy, dice Sprung, dando a entender el supuesto envejecimiento de tal discusión.

Luego vendrán las palabras de la Profesora Madeleine Leijonhufvud atacando las complicaciones legales y éticas que impiden el suicidio asistido por un médico en Suecia. La especialista se basa en el hecho de que quitarse la vida no es considerado un crimen bajo la ley sueca -y si lo fuera de qué manera castigarían al criminal-, así mismo agrega que colaborar en un intento de suicidio tampoco puede ser castigarse, evidentemente lo que queda por resolver son problemas burocráticos y de procedimiento para que la llamada muerte asistida, tenga carta blanca en el país escandinavo, desde el punto de vista legal el asesinato legal ya está servido. Afortunadamente para nosotros (no tanto para los puntos de vista de la conferencista) esta línea de razonamiento no se aplica a todos los países de la zona. En el caso de Noruega, un ejemplo que trae a colación Madeleine Leijonhufvud, todavía es un delito el ser cómplices de suicidio, ojalá que lo siga siendo, pues así nos quedará al menos en consuelo de exiliarnos en el país vecino, cuando la mente comience a fallarnos y alguien quiera convencernos de que lo mejor es poner fin a nuestra vida, algo que viene preparando como charlas como estas. Entre ellas la que no podía faltar la explicación detallada y límpida como trabajan los médicos, allí donde el suicidio asistido y es legal, impartida con la frialdad de que esperaríamos del doctor Josef Mengele, por Robert Preston, director “Living and dying well” (Vivir y morir bien) organización de Gran Bretaña, ¿de dónde si no?

A continuación, tuvimos Jeff Blackmer vicepresidente de la Asociación Médica de Canadá, quien vino a explotar la naturaleza iniciativa de los galenos suecos contándole que la cerca del 25 por ciento de sus colegas miembros de la organización que él representa están dispuesto a ayudar a los pacientes con enfermedades terminales que quieren acabar con sus vidas, dice el vicepresidente de la unión. De paso les dio la buena nueva de que, en Canadá, el suicidio asistido por un médico, tiene base legal bajo de ciertos criterios desde junio de 2016. Para el conferenciante canadiense resulta obvio que los médicos puedan asistir este tipo de suicidio.

La última charla que escuché, fue en sueco, la impartió Gunnar Eckerdal, consultor en cuidados paliativos quien reconoció como un problema que la mayoría de los médicos de su país que se dedican a los cuidados paliativos son adverso al suicidio asistido, por ahora, menos mal. Eckerdal atribuyó esta actitud negativa a problemas comunicativos con los pacientes y las dificultades a la hora de hacer un pronóstico exacto al final de la vida.

Al final vino un debate que solo sirivirían para ahondar en la tremenda confusión moral sobre el concepto de la eutanasia que debieron dejar en el televidente promedio sueco los bien seleccionados ponentes. En la polémica participaron Elin Karlsson, Presidenta del Consejo de ética y responsabilidad de Federación de Médicos suecos los parlamentarios Staffan Danielsson (Partido del Centro) y Anna-Lena Sorenson (Socialdemócrata), la Presidente de la Asociación Médica Heidi Stensmyren y el profesor emérito Staffan Bergström, todos ellos moderados por Pär Gunnarsson redactor jefe de la revista Läkartidningen, Y ya que sin venir al caso Staffan Danielsson arremetió contra el caracter sagrado que otorga a la vida la religión cristiana, bien debió haber asistido un político democristiano, o mejor aún, ya que para el caso sueco estos suelen ser muy tibios, una persona auténticamente comprometida en la lucha contra la eutanasia después de tanta retórica en su favor, por ejemplo algún profesor de ética de origen católico, que aunque pocos e influidos por el luteranismo al uso debería haberlos en el país y habría servido para balancear la polémica. Evidentemente ese no era el interés de sus organizadores, cuya agenda quedó manifestada en el discurso total del programa.

Estas apologías, sutiles o descaradas a la eutanasia han sido colgadas en el portal de UR y siendo en ingles pueden ser entendidas creídas o lo que sería mejor criticadas en sus falacia por un público digital más amplio. Las charlas tuvieron lugar originalmente el 29 de marzo de, 2017 en el Centro de Conferencia IVA en Estocolmo, bajo el auspicio nada más y nada menos de la Asociación de Médicos Suecos Sveriges läkarförbund y su revista Läkartidningen, algo que no me toma de sorpresa después de escuchar las terribles historias de fallecimientos por descuidos o mala organización que tienen lugar en el sistema sueco de salud, hechos cuyos culpable suelen quedar en total impunidad, incluso con el respaldo de los medios, más solidarios con el galeno procesado que con los familiares del fallecido. Lo que si me extraña es la ausencia del sindicato de enterradores entre los organizadores de la conferencia.

