Gloria Álvarez se equivoca en al legalización de las drogas

Los liberales imitando a los anarquistas se han cambiado de nombre llamándose a sí mismos libertarios, lo que crea con función en todo el mundo hispano, pero esta confusión no es menor que la que tienen en su cabezas, por un lado cuando desconociendo su propia historia política olvidan la fuerza que en sus momento imprimieron a un estado que borró las diferencias regionales, culturales y étnicas, creando así el instrumento ideal que usarían los socialistas del siglo XX y XXI para seguir la obra aplanadora. Y si aquellos, los socialistas creaban una imagen distorsionada del ser humano al reducirlo a colectividad, los liberales no se quedaban detrás inventándose una individualidad que más bien apunta a la atomización de la persona desapareciendo por arte de acrobatismo ideológico la naturaleza social, cuando no gregaria del ser humano.



Eso es lo que les hace creer en el dogma de la autonomía personal, en la idea de que nada mejor para una persona que dejarle hacer lo que se le antoje (mientras que no se meta con el antojo de los demás), porque ese es el camino a su felicidad, ese es el fundamento del alineamiento liberal-libertario con la legalización de las drogas y del que se ha hecho vocera Gloria Álvarez.

Acertada en otros aspectos, por ejemplo, cuando describe el populismo, creo que esta joven politóloga, no ha estudiado a profundidad los efectos de las drogas incluida la mariguana, sobre todo la irreversibilidad de los mismos en muchos casos, puedes abogar por una legalización que no impedirá su tráfico, pues una vez legalizada las mafias se las arreglarán una vez más para para burlar al estado, para producirla y venderla sin pagar impuestos. Entonces el mal será doble, facilidad de acceso a una juventud mal alertada o influida por los medios y el enriquecimiento de la industria subterránea. Por último, su utopía individualista le hace creer que sus hijos solo responderán a los que le inculcará ella, y no a la influencia social. Por último, llama la atención como esta joven, en el momento en que escribe el texto del primer video, está dejando pasar su edad de mayor fertilidad, lo cual, aunque conciba como decisión personal, conicide misteriosamente con misma la decisión de un amplio sector de su generación, que de manera colectiva, ha sido programado para lo no procreación, así mismo ocurre con la actitud colectiva, frívola e irresponsable de esa juventud frente a la drogas, duras o supuestamente suaves, legales o ilegales.

