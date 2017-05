Alcohol como barómetro del sexismo

Para una sinopsis de esta edición diremos que María -ex aspirante a monja convertida en empresaria y modelo “liberada” y a la que anteriormente dos homosexuales, uno por carrerismo otro por vocación, le han roto el corazón- y Fiona -pesonaje proveniente del mundo anglosajón que no pierde oportunidad de emputecer y abortizar a cuanta amiga se le pone por el medio- arengadas por Fuen (la tía coservadora que acaba de entrar por el aro de la modernidad sexual, se empeñan en sacar a Henar, pero el plan se les va de las manos y Henar se desmadra. María descubre el pasaporte falso de Alonso en la caja fuerte de su socio y se lo entrega al detective que investiga la muerte de Alonso.



El sexismo anti masculino de la serie es evidenciado en este capítulo: cuando Maroto medio borracho quería darle un beso a la secretaria. éste recibió un puñetazo como castigo del joven Novoa quedando el capataz como un canalla “acosador” ante los ojos de otros personajes durante toda la serie. Ahora cuando Henar intenta hacer lo mismo, para colmo a dos personas del sexo opuesto en una misma noche, su acoso hay que justificarlo por estar borracha en la mente de los mismos personajes (y en última instancia de los guionistas y seguramente de muchos receptores. Es como si el alcohol fuera atenuante para a un sexo y no para otro lo que contradice el concepto de la igualdad de géneros que se enarbola de vez en cuando en la misma serie a la hora de reclamar derechos para la mujer.



Así funciona la retórica audiovisual en cualquier sociedad cegada por la ideología feminista y que se reafirma en la manera casi caricaturesca como se nos fue demonizando poco a poco el personaje de Alonso (ícono del “maltratador), en un ejercicio puro de misandria, despojándole del menor rasgo de humanidad, al estilo de lo que hacían los nazis con los judíos antes de justificar su exterminio, que es lo que ocurre como era de esperar con este marido, que sirve para sembrar la desconfianza en la institución matrimonial, desde el momento en que cualquier exabrupto de un esposo (que no se diferencia mucho del de una esposa o de dos personas que conviven en una familia, hermanos, padres, abuelos e hijos, tíos, primos e incluso matrimonios del mismo sexo) podría ser interpretado, como el principio del destape de un monstruo.

Esto traerá por consecuencia la reacción desproporcionada de la parte femenina, ya de palabra ya de acción (la violencia también existe desde esa dirección) que en muchos casos provocará la materialización de la profecía de la agresión gracias a ella misma y es que el miedo a la violencia, suele generar una violencia. Que será respondida con la violencia que se temía en un principio y que no hubiera existido sin el pánico inducido desde otra instancia, en este caso los medios.



Por cierto no pasemos por alto la delación que representa el colaboracionismo de María con la policía entregando un pasaporte falso a costa de implicar a su socio, es lo que hace el ciudadano promedio acobardado bajo un régimen totalitario, aunque ya no nos acordemos, esto justificaría perfectamente que anteriormente la mantuvieran al margen de los tejemanejes políticos del piloto, en tales sociedades no se puede confiar en nadie, cualquiera es un chivato como lo ha sido María en relación a las mismas autoridades (no importa que fueran dos secciones diferentes, una político social y otra criminal), que le mataron a un sobrino en el vientre de su hermana.

De lo que se trata es de enseñar a todo española a colaborar con El Estado (el gran patriarca al que las feministas jamás se atreven a criticar) dibujado como un ente supra temporal y bueno al que siempre hay que respetar, lo mismo bajo el franquismo que bajo el borbonismo.

Anuncios