La de los vikingos: ¿una religión sincrética?

Ya saben mis lectores que el tema de los Vikingos es una de mis pasiones, por eso quiero comentar con ustedes un artículo de la sección de Historia de la revista sueca Saber Ilustrado, publicado el pasado 31 de marzo (2017); se titula “Los Vikingos lo apostaban todo en el camino al Walhalla” y está escrito por Per O. Jørgensen. Lo hago porque en él se aborda un asunto sobre el que siempre he sospechado, el de la posible influencia externa en las creencias vikingas.

Aquí se nos cuenta que solo los más poderosos guerreros vikingos conseguían un lugar en el paraíso de los nórdicos -el célebre Walhalla, cuyo camino estaba empedrado de muerte y los rituales sangrientos. Pero si llegabas a la casa de Odín entonces eras un completo afortunado, que podía sumergirse en la guerra todos los días, nada como una buena pelea en la poderosa morada de Walhalla, para elevar los ánimos en el guerrero muerto con honor en la batalla elegido por el propio Odín. Esto de las luchas en la casa del Dios no era un ejercicio baladí, no señor, los Guerreros de Odín se pasaban el día preparándose para el Ragnarok es decir la destrucción del mundo. Todas las mañanas se ponen sus cascos, cota de malla y armas, en se entrega a la batalla en la bella llanura de Idavallen junto los altos muros de Walhalla y si un guerrero vuelve a morir en las batallas no hay problemas, enseguida será reanimado por las famosas guerreras de Odín ; las valquirias.

Cuando se pone el sol, nos cuenta Per O. Jørgensen, vuelven los exhaustos vikingos a al Walhalla donde consiguen una cantidad infinita de cerdo y aguamiel provenientes de dos animales mágicos, el cerdo Särimner y la cabra Heidrun. La fiesta continua en la medida que avanza la noche, mientras que los cantos de algunos guerreros se convierten en ronquidos, otros vikingos juegan en las largas mesas de una de las 540 habitaciones del Walhalla. El amanecer encontrará a la mayoría rendidos sobre las tablas. Pero al canto del gallo son todos estarán ya listos para otro día de guerra y celebración.

Asatru como religión sincrética

El artículo explica como estos nórdicos habían creado un panteón mitológico que se adaptaba a su cultura guerrera. Asatru, que es como se denomina esta religión era en realidad una mezcla de dioses germanos, mitos griegos y la historia del fin del mundo cristiano. Me alegra leer esto pues hace tiempo sospechaba de las similitudes entre el politeísmo de los sureños griego y el de estos guerreros del norte de Europa.

En el centro estaba el poderoso Walhalla, donde Odín vivía con sus guerreros. Para los Vikingos, el paraíso era tan real como la realidad en que vivían. Aunque las historias de esos dioses y la mitología que les envuelve sobrevivirán al fin de la Era vikinga entre 200 y 300 años después de la era vikinga haya terminado, permitiéndose así las crónicas de las mismas hechas por autores cristianos que encontraron sus fuentes en las narrativas orales de su localidad. Asi mucho de lo que hoy sabemos, sobre aquella religión se lo debemos a personas que no creían en los dioses nórdicos, pero que supieron transmitirnos en sus escritos viejas leyendas populares contadas de generación en generación ante el fuego en las noches frías de invierno.

Esto hace probable que dichas historias cambiaran a lo largo de los siglos y que los dioses nórdicos que ahora conocemos pueden ser bastante diferentes de los que los vikingos una vez adoraron.

Los científicos no están de acuerdo acerca de cuándo comenzó el Asatru. Algunos han argumentado que las creencias en los dioses nórdicos se remontan al año 100 después de Cristo. Esto se basa en las fuentes de Europa central y occidental que muestran que las fes en estos dioses nórdicos existían en ese momento. Según ellos, el Asatru es originalmente una mezcla de todo, desde deidades indias (otros en los que también sospechaba como fuentes de aquella religión) y sirias hasta de fenómenos naturales e historia de mitológicas de sus vecinos germanos. De los alemanes, por ejemplo, habríaN tomado los escandinavos, el concepto de “doncella escudo” – una mujer guerrera que luchó al lado de los hombres. Lo más probable es la evolución de las Amazonas hasta convertirse en las valquirias de Odín. Es sólo en runas provenientes de los años 700 (no anteriores) que los científicos han encontrado inscripciones que muestran claramente la adoración de estos dioses en la región nórdica.

El Reino de la muerte esperaba a los caídos

De acuerdo al artículo de la secciónde historia de Conocimiento Ilustrado, durante la época de los vikingos de Escandinavia se juntaron diferentes piezas para formar la nueva religión que ahora llamamos Asatru. De acuerdo con ella, había nueve reinos – dos de los cuales eran el destino final de las almas muertas de los nórdicos.

El primero de estos reinos de la muerte era el Hel (palabra se usa como sinónimo de infierno actualmente en Suecia). Allí iban todo el que moría de muerte natural. Desde el principio fue el único lugar de descanso para las almas, pero esto cambió con el tiempo. Según el Edda, un manual de poética islandés que también contiene historias mitológicas, escrito por el erudito islandés Snorri Sturluson cerca del año 1220, la función del Hel era la misma que la del infierno cristiano y se lee describe como un lugar oscuro e incómodo en el que nadie quería venir.

El Hell no estaba inspirado sólo el cristianismo, pues también tenía similitudes con su homólogo en mitología griega, protegido por el perro Kerberos. En el caso de los países nórdicos hay también un guardián, pero aquí se llama Garm, se trata de una especie de perro o lobo que aúlla ruidosamente cada vez que una nueva alma que viene al Hel. Pero si un guerrero sin murió en la batalla que terminará en el llamado Asgard, el jardín de Odín, viviendo en el impresionante Walhalla o “Salón” de los guerreros caídos.

La mención al Walhalla es encontrada por primera vez en la poesía islandesa de los años 800, aunque algunos investigadores han argumentado que la creencia en esta sala se remonta a alrededor de los años 500 después de cristo. Algunos investigadores creen que el Walhalla viene inspirado en las antiguas ideas indoeuropeas sobre un reino celestial de la muerte. Otros han sugerido que el origen está en el cielo cristiano a partir de que de los escandinavos entran en contacto con el cristianismo. Pero la mayoría de los investigadores, sin embargo, están de acuerdo en que el Walhalla es una idea propia de los nórdicos sobre el paraíso, asegura el articulista.



El Walhalla como el paraíso

La versión del vikingo del paraíso, como vemos era diferente, en gran parte de la concepción cristiana. En lugar de una vida futura tranquila y apacible lo que tenía estos guerreros norteños frente así era un “paraíso” de guerras y batallas día a día. Después de los combates venían los atracones pasatiempo favorito de los vikingos. En este punto me permito una anotación personal y es la posible influencia del paraíso musulmán (surgido más o menos por esa época) donde la comida también es un ingrediente, y del mismo modo que era un experto en la ley islámica como Ahmad Ibn Fadlan (cuya imagen se reproduce en el artículo), entre los años 921-922 pudo ver y describir un funeral vikingo, así mismo los vikingos pudieron haber entrado en contacto con la religión musulmana, durante sus ataques al Ándalus, por ejemplo, copiando y adaptando parte de ella a sus creencias, imponiendo su sus costumbes por ejemplo en lo que se refiere, por ejemplo en lo que se refiere al cerdo Särimner, que cada día era sacrificados y descuartizado por el chef andhrimnir, para ser comido por los elegidos de Odín, algo que jamás haría un musulmán que se respete.





Por otra parte parece que hubo vikingos que no tuvieron reparos en renunciar al cerdo y convertirse en musulmanes, según un artículo publicado en la página Religionsvetenskapliga kommentarer (Comentarios sobre Ciencias de las religiones, de Simon Sorgenfrei, doctorante en la Universidad de Gotemburgo: “ Var vikingarna muslimer eller zoroastrier? Rapport från Birka II (¿Eran los Vikingos musulmanes o zoroastrianos? Informe de Birka II). El autor recuerda que Ahmad Ibn Fadlan aparece en la película El Decimotercer Guerrero, interpretado por Antonio Banderas y que vivió en los 900 siendo el más famoso de los cronistas árabes que han contado encuentros con vikingos,, En este caso se trata de testimonios sobre los nóridcos queque viajaron al oriente conocidos como Rus posiblemente por provenir de Roslagen y presuntos fundadores de Rusia.



El cronista árabe narra en sus manuscritos del 922, el caso grupo de unas 5000 personas de ese origen, hombres y mujeres convertidos al Islam y habían construido una mezquita a los que ayudó con los textos y oraciones coránicas claro cabe la posibilidad de que Fadlan – se describa a sí mismo como un misionero musulmán – exagerado su papel del Islam, y hace así hacer que su viaje a aparecer más éxito.

En cualquier caso, lo que sí es verdad es que la idea del fin del mundo entre los vikingos es similar a la del cristianismo, afirma el artículo y yo agregaría a la del islam. En estas religiones el fin del mundo es precedido de grandes catástrofes naturales que en última instancia conduce al hundimiento y resucitación del mundo, lo que los vikingos han llamado el Ragnarok.

Odín decidía el destino

Lo mismo fueran ricos o pobres era en el Walhalla, donde el vikingo esperaba a vivir después de la muerte y así tener la oportunidad de luchar en el Ragnarok, pero esta dignidad solo podría ser determinada por Odín fue hasta el nodo para determinar si un guerrero era digno. Como líder del resto de las deidades Asar y Dios de la muerte de los vikingos era el quien gobernaba el Walhalla. Esta figura proviene del antiguo dios germánico Wotan y reaparece en una serie de religiones del norte de Europa. Los Vikingos estaban convencidos de que aquel Dios de un solo ojo- había sacrificado su ojo izquierdo en el pozo de Mimir, para de este conocerlo todo menos el futuro) con su barba gris estaba siempre en el campo de batalla, aunque oculto y por eso rugían: “Odín los posee a todos ustedes”, antes de que lanzarse espadas al aire a las entrañas del enemigo; estaban seguros de que el resultado de la batalla, ya Odín lo había decidido antes de que cayera la primera gota de sangre cayó al suelo. Así, para el guerrero, lo importante para el guerrero no era ganar o sobrevivir sin mostrar valentía cuando se enfrentaba cara a cara con la muerte, lo cual era el camino a Walhalla., en caso de caer en la batalla.

Lo que si aterraba al vikingo lleno de testosterona llenos era ver pasar los años y todavía no ha muerto en la batalla, pues nadie que muriera en un un cuerpo viejo y flácido tendría la podría oportunidad de encontrar un lugar junto al Odín en el Walhalla. Aquí se me antoja otra similitud entre con el islam, cuyos mártires en la batalla tienen entrada asegurada en un paraíso donde le esperan un buen comer y bellas doncellas como en el de los vikingos.

En el texto se señala que, para los Vikingos, no era suficiente con morir de forma honorable en batalla, estaban seguros de que un largo viaje les esperaba tras la muerte y que necesitarían de algunos suministros. Por eso llenar las tumbas con comida y bebida era un ritual regular para garantizar que los muertos tuvieran algo de comer en su trayectoria. Si el fallecido era lo suficientemente rico si incluiría incluso un caballo de monta en el enterramiento. Los vikingos conquistaron grandes territorios y las tumbas encontradas en los mismos son muy muy diferentes, por ejemplo, en la de un granjero sin dinero no se halló mucho más que el cuchillo favorito del fallecido y un poco de comida, mientras que las de los vikingos famosos y ricos hechas tras grandes funeral aparecen gran cantidad de armas y otros suministros. Los pobres, por supuesto, soñaba con ser enterrado en un barco que era el tipo principal del funeral, según los hallazgos el problema se resolvía a veces reuniendo piedras y colocándolas en forma de un barco, así que los muertos al menos de forma simbólica eran enviados en esta “nave”. Pero esto no le bastaba los ricos, cuyas ceremonias más espectaculares a menudo terminaban con la nave de con el o los muertos a bordo empujada hacia el mar o los fiordos, mientras las llamas lamían el casco. Poco después de que el barco se hundió con una carga de alimentos, armas, joyas, vasijas y monedas. ‘

Algunas veces quemaron el barco estando en tierra, pero con el arco en dirección al agua. Hallazgos de la época vikinga muestran que el entierro de la nave con la cremación estaba lejos de ser el único método utilizado norteños. Especialmente en Dinamarca se hacían enterramientos comunes donde una pareja fue – el uno con sus armas, y la mujer con sus joyas.

‘En algunas áreas escandinavas los jefes eran enterrados en cámaras mortuorias bajo tierra, donde el cuerpo reposaría junto con antiguas pertenencias. Cuanto más poderoso era el fallecido era, cuanto mayor era su tumba. Grandes y costosos funerales eran de prestigio para la familia muerta. Los que tenían dinero construían pilas gigantes sobre familiares muertos. Lo más probable era que las servidumbres del muerto cavaran enormes agujeros en el suelo y luego pusiera la tierra sobre el sitio de la tumba, tarde adornaban las pilas con grandes piedras. Si él hombre era particularmente poderoso tendría consigo la compañía de un esclavo en la tumba.

Mujer usada antes de la muerte

El artículo de Saber Ilustrado también alude a los textos de Ahmad Ibn Fadlan a quien fascinaba todo el ritual funerario – sobre todo cuando vio que un esclavo acompañaría al amo al infierno:

“¿Quién quiere morir con él” exclamaba un miembro de la familia del difunto – dirigiéndose a los a los siervos que habían servido al amo muerto? “yo”, respondió a una esclava inmediatamente después de lo cual otros dos esclavos se les dio la tarea de prepararla para el viaje en barco. La esclava tenía sus pies lavados por sus ayudantes, que también le proporcionan la cerveza para levantarle el ánimo. Fadlan cuenta que la sierva, a pesar de saber de su muerte inminente, “cantó en con una alegría que parecía que indicar la felicidad pendiente”. El sentimiento de felicidad no era quizás tan intenso cuando la esclava durante sus últimos días tuvo que ir de tienda en tienda en el campamento donde los hombres la estaban esperando. “Di a tu amo: Este Sólo lo he hecho por amor a ti,” era el ritual de cada hombre antes de quitarle la ropa de la criada y tener relaciones sexuales con ella. Este acto sexual se hacía con el objetivo que la vida, a través de la simiente se pasaran al líder muerto.

Dado que muchos vikingos murieron en el mar existía la concepción de un reino alternativa de la muerte debajo de la superficie del agua. Ran diosa de las profundidades era la esposa del dios del mar Ægir. Ella era quien llamaba a los Vikingos ahogados y los traía en su red al reino en el fondo del mar.

Sacrificios humanos; ¿costumbre heradada de otros peublos?

De acuerdo al articulista no era muy común que los vikingos sacrificaran personas del modo en que lo cuenta Ahmad Ibn Fadlan. Por lo general, se contentaban con sacrificar animales como caballos, vacas y cerdos. A veces ponían joyas, cuencos y vasos en la tumba. Los arqueólogos, sin embargo, ha hecho varios hallazgos que muestran la perdida de la vida por parte de los esclavos como la mejor de las ofrendas.

Las excavaciones también indican que algunos vikingos decapitados los siervos o esclavos o los obligaban a estar en la tumba atándolos a las manos y los pies. Las fuentes escritas mencionan que Odín – dios de la muerte – exigió el sacrificio humano. Por tanto, es probable que haya sido el sueño con el Walhalla que dio origen a las víctimas humanas. Tan morboso sacrificio no era necesario cuando los vikingos morían de vejez o enfermedad, ya que no tendrían la oportunidad de ser llevados al Walhalla por las valquirias.

Los sacrificios humanos en la era de los vikingos son una reminiscencias en zonas perifericas de la Europa cristianizada de lo que había sido una práctica común entre griegos, romanos y cartagineses. Opino que aldría la pena investigar si de alguna manera estos pueblos estuvieron en contacto con los habitantes nórdicos que siglos más tarde iniciarían las incursiones vikingas y por tanto podría tratarse también de un prestamo “cultural”.

Esto por no hablar de las practicas que tenían lugar al mismo tiempo en el Norte, centro y sur América, territorios que según alguno aventurados historiadores también fueron visitados por los Vikingos. Con esta especulación vamos a dejar la reseña de este amplio artículo aquí con la seguridad de que, al margen de sus particularidades, la religión de los vikingos como tantas otras ha sido el resultado del sincretismo, nada difícil de creer en un pueblo capaz de viajar, guerrear y comerciar en territorios tan lejanos entre sí como son las que de las costas atlánticas de América, las que bordean el Mar Báltico, el Mediterráneo y el Mar Negro.





