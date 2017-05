Festival de cultura china al sur de Estocolmo

Hace unos años estuve muy activo en la asociación de corresponsales extranjeros PROFOCA, no había actividad de la misma en la que no participara y de la que no me hiciese eco en los medios de los que disponía, sin embargo, con el tiempo y por motivos que no vienen al caso me alejé de la organización. Esto no impidió que le siguiera siguiendo los pasos a través de su lista de correos. Hace unos pocos días me llegó una invitación para asistir a un festival de Cultura de China que tendía lugar en las afueras de Estocolmo, el sábado 29. Por un lado me interesaba la actividad ya que esa civilización milenaria siempre ha sido tema de interés para mí, por otro lado chocaba con el único día que me tengo designado para preparar entre otras cosas mi programa La Tertulia de Estocolmo, en Radio Botkyrka, además de que el trayecto era largo, al final el hecho de que el lunes fuera primero de mayo y por tanto día festivo en Suecia conspiró en favor de mi asistencia al evento, pues ganaba un día para hacer lo que no alcanzara ese sábado.

Sin quiero aclarar que mi asistencia a esta actividad no significa compromiso político alguno con el gobierno de China, hace años que aprendía a desligar el arte del uso con fines ideológicos que pueda hacerse de ella, no me dueles prendas en disfrutar lo mismo de las obras de vanguardias creadas bajo el auspicio de las democracias liberales (en las que ya no creo) y durante los primeros años del bolchevismo y luego del fascismo, que en las ajustadas a los cánones creativos más tradicionales, propias del nazismo o el estalinismo.

Y que si nos ponemos pesados tendríamos que echar a la basura lo mismo las pirámides egipcias, levantadas con el sudor de la comunidad esclava, que las esculturas grecolatinas, cuyos artistas formaban parte de entramado social que tenía como base la conquista de otros pueblos y la esclavitud individual. En lo que se refiere a China no solo soy capaz de disfrutar del arte nacido durante su etapa imperial, sino del elaborado en los tiempos duros e implacables de la revolución cultural.





Por supuesto también me interesa como se refleja en esa parte de la superestructura, en particular en su cinematografía (la continental) el experimento de mezclar economía de mercado propia de los llamados países capitalistas con organización política similar a la que tenían los llamados países socialistas europeos del siglo pasado. Por supuesto además, de obras de crítica social puedo disfrutar de algunas (no todas) de sus películas sobre temas históricos, de artes marciales e incluso policíacas.

Dicho esto, declaro, sin cargos de conciencia que disfrute del espectáculo tremendamente al tiempo que lo retrataba y filmaba con autorización de quienes me invitaban, lo que agradezco. Es un tipo diferente de hacer arte, donde se mezcla lo folclórico y lo moderno de una manera muy especial, al estilo de lo que podíamos ver en los escenarios de la antigua Unión Soviética, pero con un grado de profesionalidad difícil de encontrar bajo otros sistemas, además los mensajes ideológicos que se transmitieron no pasaban de llamamientos a la paz mundial con los que cualquiera estaría de acuerdo. Si algo habría que criticar es que tamaño espectáculo merecía un mejor salón, y el desentono de la participación de unas chichas suecas, las del grupo Natali, que, si bien no bailaban mal (para ser aficionadas), lo hacían al ritmo de canciones en inglés, mejor habría sido establecer un diálogo entre la cultura tradicional China y la tradicional sueca, invitando algún grupo de danzas tradicionales del país escandinavo. Por lo demás la actividad merece todo mi aplauso.

Para describir el evento diré que se inició a partir de las 15:00 horas de Estocolmo, se inició en las afueras de la capital sueca, en La Casa de las Asociaciones, Hurtigstorg 2, en el pequeño poblado de Jordbro.

En la invitación ya se nos explicaba que el propósito del concierto era el de promover la paz y los intercambios culturales, así como el de enriquecer en general la vida de las personas. La actividad nacía de la de la cooperación entre la Asociación Multicultural Nypånet, la Asociación de Maestros Chinos, la Asociación Cultural Suecia-China y la asociación de danza y gimnástica conocida como Grupo Natali, la Asociación Cultural China-Europa, la ya mencionada asociación de corresponsales extranjeros en Suecia PROFOCA, y Green Post. Entre los artistas participantes se encontraban el conocido flautista chino Wu Wu Jing, músico y periodista de origen americano, Li Jia, soprano chino cuyo maestro es el famoso artista chino Guo Lanying, la famosa bailarina Chen Pengpeng acompañada de sus encantadoras niñas danzantes. El programa incluyó un tenor, una soprano, demostraciones rítmicas de yoga (a pesar de que este proviene de la India), Taichí, danzas folclóricas y modernas, así como la interpretación con instrumentos europeos y asiáticos tales como el violín, a flauta travesera, el erhu (una especie de violín chino), flautas tradicionales Hulusi y Guzheng instrumento tradicional de cuerdas que me parece haber visto en diferentes películas sobre la historia de China, Japón y Korea.

El programa de original del evento sería más o menos el siguiente, hubo ligeros cambios en el orden:

1. Apertura del evento a cargo de Huang Bingwang.



2. Ejecución de Yoga, por Li Xinrui y Su Menghan.



3. Canto femenino de una ópera de Yueju, por Yan Hongmei



4.Interpretación con Violín de la canción de la cosecha de los pescadores, por Luan Dehan.



5. Ejecución de Taichí a cargo de Chen Xuefei y Huang Yuye.



6.Interpretación con Hulusi del “juramento de la boda,” por Dong Jiajun

7.La canción “Profundamente en el Bosque de Bambú” tambien interpretada con otro tipo de flauta china de Dong Jiajun.

8. “Danza Navideña” por el grupo danzario juvenil de la organización Grupo Natali.



9. Interpretación con Guzheng de “Mañana de la primavera en la montaña de la nieve”, por Jin Xinrui

10. Canciones para Soprano, “Tianlu” y ” Camino al Cielo”, por Li Jia



11. Interpretación de “Lago Duo Beijiaer”, por Li jia acompañanda de Tang Hao.

12. Danza clásica china “Belleza suave”, interpretada por el equipo de baile de CECA dirigido por Yang Hongyu y Huang Yuye.



13. Lectura en chino y canto a capela en inglés del texto de la canción de Bob Dylan “La respuesta está en el viento”, por Chen Xuefei.



14. Danza de los Niños, “Little Pine” por Sociedad Cultural Suecia-China.



15. Interpretación con Erhu de “Pájaros que cantan en la montaña”, por Zhai Yijia.



16. Danza juvenil a cargo nuevamente del Grupo Natali.



17. Danza tibetana “Meseta azul de Chen”, coreografía interpretada por Pengpeng y el equipo Sociedad Cultural Suecia-China.



18.”Llega la primavera al río Xiangjiang”, interpretada con flauta por Wu Jing



19. Pieza folclórica sueca “Eklundapolskan”, interpretada con la flauta travesera por Wu Jing, quien por cierto necesitaba ayuda para moverse en el escenario, presumiblemente por problemas de visión, lo que hace aún más grande su talento.



20. Canción “Cuando echo de menos mi casa”, por Li Zhanchun.



21. Interpretación de la canción “Cantando a mi patria”, dirigida por Li Jia, en la que participaron todos los artistas.



22. Foto de familia con los artistas, invitados de honor y representantes de la Embajada en el escenario.



Si le interesa disfrutar de más de las fotos de que tomé en el concierto solo tiene que pinchar aquí. De paso le dejo abajo buena parte del video que hice en la ocasión y en el que se recoge casi la totalidad del espectáculo.

No quiero cerras esta nota sin desear como agradecimiento lo mejor del mundo al pueblo chino, capaz de sobrevivir a tantos malos gobiernos y a tantas desgracias importadas desde el exterior, desde la invasión mongola a la imposición del opio, lo mismo en forma material que ideológica, durante su historia milenaria, a una comunidad multinacional capaz realzarse de sus cenizas como un ave fénix, con la pureza, la nobleza, la inocencia y sobre todo la curiosidad por el mundo que le rodea, que reflejan los rostros de las tres bellas niñas cuya imagen ecabeza esta entrada.



Anuncios