El siempre apasionante tema de los pueblos fuera de lugar

Foto publicada por Ilustrerad Historia, con el siguiente pie de foto: “Los ojos verdes es una señal de que este hombre puede ser descendientes de los romanos, que sufrieron una derrota en Carrhae en el 53 aC”.

El tema de los pueblos que no encajan étnica o genéticamente con las comunidades de su entorno, siempre me ha fascinado, lamentablemente en asunto suele ser abordado por publicaciones especializadas en misterios que por lo general resultan dudosas en cuanto a la cientificidad de lo que afirman. Por eso me ha alegrado ver el asunto tratado en la ya tantas veces mencionada en este blog Illustrerad Vetenskap (Conocimiento Ilustrado), una revista sueca que, si bien trata de popularizar los conocimientos sobre la naturaleza y el hombre, parece bastante respetable en cuanto a las fuentes que utiliza. El artículo se titula, Pueblos misteriosos: ¿Qué están haciendo ahí?, lo escribe Jeppe Nybye y me llega en el boletín electrónico sobre historia de dicha publicación (Illustrerad Historia) correspondiente al 30 de abril de 2016.

Unos “portugueses” que llegaron de África



Para comenzar tenemos el caso de los Para comenzar tenemos el caso de los llamados Melungeones. De acuerdo a la wikipedia Melungeon es un término aplicado tradicionalmente a uno de varios grupos de “tri-raciales aislados del sudeste de Estados Unidos y que parecen ser mezcla de europeos, africanos subsaharianos y de ascendencia amerindia. Pues bien, según la publicación de Suecia, estos afirmaban que eran descendientes de inmigrantes portugueses – hasta que un análisis de ADN en 2012 mostró que tenían ascendencia africana. Ahora la pregunta es ¿por qué los melungeones creyeron que eran portugueses? El escenario más probable es que sus antepasados inventaron la historia con el fin de evitar algún tipo de persecución.

Monjes budistas que descubrieron América





Luego tenemos los Indios Zuni que son marcadamente diferente del resto de las poblaciones indígenas de América del Norte. La principal diferencia es el lenguaje que no es similar a cualquier otro idioma en la zona. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que esto se debe a que la tribu vivía aislada. Pero la profesora Nancy Davis, de la Universidad de Chicago, tiene otra teoría. Ella dice que el idioma, la religión y el tipo de sangre dominante indican ascendencia japonesa de los indios Zuni. Según Davis son el resultado de la emigración de un grupo de monjes budistas desde Japón en torno al año 1350 en la búsqueda del centro del universo. La búsqueda terminó en Nuevo México, donde se asimilaron con los nativos y crearon toda una nueva cultura. Lamentablemente la teoría que carece entre otras evidencias de las arqueológicas.

¿Blancos precolombinos en América?

https://www.youtube.com/watch?v=endv3PVpXFg

En el artículo se recuerda que cuando los españoles en el año llegan en 1500 a Perú se encontraron para su sorpresa una tribu de indios blancos y altos. Esta tribu desapareció más tarde a causa de las enfermedades y su origen es incierto, pero los arqueólogos han encontrado pinturas murales de grandes buques en sus ruinas, y algunos científicos creen que es suficiente prueba de que han navegado allí desde Europa. A mí la noticia no me toma de sorpresa es lo que venía diciendo el antropólogo Jacques Marie de Mahieu (Marsella, Francia; 31 de octubre de 1915 – Buenos Aires, Argentina; 4 de octubre de 1990) hasta que murió; que los blancos habían llegado a América y creado auténticos estados y factorías en ella, y hacía referencia a la presencia de troyanos, vikingos y templario, estos últimos para mí lo de mayores posibilidades de haber realizado la hazaña que les atriuye Mahieu.









Los Japoneses originarios eran barbudos

El oro caso que es bien conocido es el de los Ainu, habitantes de la isla de Hokkaido, al norte de Japón, quienes fueron expuestos durante gran parte de la década de 1900 a la discriminación racial masiva en su país ya que ni hablaban, ni se veían como los japoneses en general. El Aino tiene la piel más clara y más vello corporal que el japonés típico. Nadie podía entender como los ainus había llegado a la región, hasta se descubrió que los otros eran los “aterrizados”, el análisis de ADN muestra que su ascendencia se remonta a la primera civilización de Japón, es decir la población epijomon. En otras palabras, la población original de Japón la conforma los ainos y no aquellos que les discriminaban por no ser japoneses, algo que nos recuerda el destino del indígena americano tras lo que parece haber sido la segunda colonización europea, la primera sería aquella de las que nos habla Mahieu en sus videos.

Al parecer con el tiempo, las personas Ainu, fueron expulsadas hacia esas islas del norte. En la actualidad sólo quedan unos 25.000 representantes de ese pueblo originario de los cuales menos de un centenar de habla el idioma ainu con fluidez.



¿Hijos de Alejandro Magno?





En el este de Afganistán, no es raro encontrar niños rubios, de ojos azules. Se cree que la explicación de esto podría encontrarse en el hecho de que Alejandro Magno, unos 300 antes de Cristo del siglo conquistara la zona. La teoría no se ha confirmado mediante análisis de ADN, ni tampoco me convencería mucho, no creo que los griegos de antaño fueran muchos más rubios que sus descendientes actuales, que son bastante morenos como el resto de los pueblos mediterráneos. El origen es incierto, pero no me extrañaría que tuviera algo que ver con la leyenda del pueblo ario es decir con la teoría de la existencia de un pueblo pueblos indoeuropeos en la zona de lo que hoy es Persia, Afganistán, Kurdistán que terminaría llegando a Europa para preformar sobre todo a nivel lingüístico, y sabra Dios si hasta en el color de los ojos, a la mayorías de sus pueblos (no únicamente los grupos germánicos como creía los nazis), por cierto he comprobado que muchos kurdos provenientes de esa zona tienen también los ojos verdes. Esta no sería la única explicación, otra es que el padre fuese el famoso Genghis Khan, en cuyo imperio entraban pueblos rubios cuyos geners pudieron llegar a Afganistán.



Legionarios que escaparon a China

Por el mismo lugar pero en el borde del desierto de Gobi en China vive una tribu que ha atraído mucho la curiosidad de los investigadores ya que a diferencia de los chinos en general, tienen los ojos azules o verdes, y muchos también son rubios.



En 2010, una prueba de ADN puso de manifiesto por qué: estas personas tenían ascendencia caucásica. Por lo tanto, muchos investigadores creen que los chinos blancos son descendientes de legionarios romanos que se asentaron en la zona antes del nacimiento de Cristo. Sus ancestros deben haber participado en la derrota romana en Carrhae en el 53 a Cristo, el articulista se refiere en sí a La batalla de la ciudad de Carras (también conocida como batalla de Carrhae) que tuvo lugar en ese territorio entonces perteneciente entonces a la Gran Armenia (actualmente pertenece a Turquía) en la que participa un ejército bajo el mando del general Marco Licinio Craso, el mismo que derrotó a Espartaco como puede verse al final de la serie Sarticas y en el filme más ficcional de El hijo de Espartaco (Il Figlio di Spartacus) película italiana de 1963.





Para ese entonces Craso era el gobernador de Siria , y será vencido en la batalla por el ejército parto al mando de Spahbod Surena.



Los sustentadores de esta teoría creen que tras la derrota, una de las más severas sufridas por la República romana, los sobrevivientes se habría vistos obligados a escapar del vencedor hacia el este convirtiéndose a así en los antecesores de estos chinos rubios. Según Saber Ilustrado, además de los estudios de ADN, las teorías encontraron el apoyo de las fuentes chinas. Cronistas chinos en el año 36 antes de Cristo, parecen describir lo que sería una la falange romana.

He hojeado el libro de una novela basada en la presunta historia de romanos en China, incluso he visto películas sobre el asunto. Podría ser cierto, que los antepasados de Marco Polo, representantes de un imperio tan bien organizado como el chino de entonces, chocaran de algún modo.



Pero también se me ocurre otra explicación para la presencia de caucásicos en el corazón de China, sobre todo pensando en que los legionarios romanos, como los griegos que siguieron a Alejandro, tampoco serían demasiado rubios, a no ser algún que otro mercenario germano que ya habría en sus filas. Creo que este fenómeno tiene fácil explicación, como en el caso de los afganos de ojos claros, con el nacimiento posterior de un imperio como el mongol que se llegó a extender desde las costas china frente al océano pacifico hasta grandes territorios de Europa Oriental sobre todo en la zona rusa, es muy probable que se dieran migraciones dentro de ese enorme imperio de pueblos y genes (a través de harenes) dentro de ese mismo imperio lo que explicaría las mezclas a la que se hace referencia sin necesidad de involucrar al Imperio Romano. ¿Quién no ha visto rusos rubios, de ojos más o menos almendrados, por no decir rasgados, como los del famoso Lenin? No hay que extrañarse entonces cuando vemos la misma combinación del otro lado de Eurasia.



Anuncios