Político hindú denuncia al imperio británico y su “Licencia para matar”

En una de las ediciones de El Nuevo Mundo, el programa bajo mi dirección que transmite Power Hause Latina, en La Florida, presenté una corta biografía de Winston Churchill; allí declaré que el político inglés bien debió ocupar un puesto entre los acusados en los tribunales de Núremberg.

Nuestra idea parece confirmarse por el periódico The Guardian; allí, en la edición online correspondiente al pasado 21 de marzo, apareció un artículo de la periodista Maya Oppenheim titulado: “Winston Churchill is no better than Adolf Hitler,’ says Indian politician Dr Shashi Tharoor.”( Winston Churchill no es mejor que Adolf Hitler “, dice el político indio Dr. Shashi Tharoor”.)



El dueño de la cita, que da nombre al trabajo, Shashi Tharoor, es una político y ex funcionario internacional Hindú, que actualmente preside el Comité Permanente Parlamentario de Asuntos Exteriores de su país. Anteriormente había sido Ministro de Estado para el Desarrollo de Recursos Humanos y Ministro de Estado de Relaciones Exteriores en el Gobierno de la India. Durante sus casi tres décadas de carrera en las Naciones Unidas, sirvió como guardián de la paz, trabajador con refugiados y administrador en los niveles más altos, sirviendo como Subsecretario General durante el liderazgo de Kofi Annan en la organización. El Dr. Tharoor es también un autor galardonado de obras tanto de ficción como de no ficción,

Nacido en Londres en 1956, el Dr. Tharoor fue educado en la India y los Estados Unidos, completando un doctorado en 1978 en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia. Mientras estaba allí, recibió el Premio Robert B. Stewart de Mejor Estudiante y también ayudó a fundar y sirvió como el primer Editor del Foro Fletcher de Asuntos Internacionales, una revista que ahora tiene 39 años. El Dr. Tharoor recibió también un honorario D.Litt por la Universidad de Puget Sound y un Doctorado Honoris Causa en Historia por la Universidad de Bucarest. En 1998, el Foro Económico Mundial de Davos lo nombró líder mundial del mañana. También es un recipiente de varios premios que incluyen un premio de los escritores de la Commonwealth y el Pravasi Bharatiya Samman, el honor más alto de la India para los ciudadanos de ultramar. En 2012 el Rey de España le otorgó la Encomienda de la Real Orden Española de Carlos III. Entre otros muchos premios se encuentran uno de “New Age Politician of the Year” de NDTV, el Premio Hakim Khan Sur por la Integración Nacional y el Premio Priyadarshini a la Excelencia en Diplomacia.

Su primer libro de no ficción, Razones of State (1981) es un estudio de la política exterior de la India, mientras que su India: De la medianoche al milenio (1997) es un aclamado análisis de la India contemporánea, citado por el presidente Clinton en su discurso Al Parlamento indio. Kerala: God’s Own Country (2002) fue una colaboración con el artista MF Hussain, dedicado a su estado natal, mientras que Nehru: The Invention of India (2003) es una biografía de Pandit Nehru, el primer primer ministro de la India y una exposición sobre su l Perspectiva intelectual y visión. Bookless in Bagdad (2005) es una colección de ensayos literarios, mientras que El Elefante, el Tigre y el Celular (2007) compila ensayos sobre la política, la sociedad y la cultura indias contemporáneas. Es coautor con Shaharyar Khan, Sombras a través del campo de juego (2009). Pax Indica (2012) donde estudia las relaciones exteriores de la India y la estrategia global. India: El Futuro es Ahora (2013) es una recopilación de ensayos de jóvenes parlamentarios en el país editado y con un ensayo introductorio del Dr. Tharoor. India Shastra (2015) es una colección de sus abundantes ensayos sobre la India publicada en enero de 2015. The Long Darkness (2016), es un relato histórico de las depredaciones británicas en la India. El clásico La gran novela india (1989), que se estudia en varios cursos sobre literatura postcolonial y cuya Edición Silver Jubilee, después de 43 reimpresiones en la India, está en septiembre de 2014; Riot (2001) un examen abrasador de la violencia hindú-musulmana en la India contemporánea; Y Show Business (1992), que recibió un reconocimiento de primera plana en la New York Times Book Review y desde entonces se ha convertido en una película, Bollywood. También es autor de una colección de cuentos, The Five Dollar Smile (1990) y el texto de un libro de mesa con el fotógrafo Ferrante Ferranti, India (2008).

En marzo de este año apareció su obra Inglorious Empire: What the British Did to India donde recuerda que en el siglo XVIII, la participación de la India en la economía mundial era tan grande como la de Europa. En 1947, después de dos siglos de dominio británico, había disminuido seis veces. Más allá de la conquista y el engaño, el libro relata como Los británicos masacraron a manifestantes desarmados, arraigaron el racismo institucionalizado y causaron que millones de personas murieran de hambre. El imperialismo británico se justificó como un despotismo ilustrado en beneficio de los gobernados, pero Shashi Tharoor asume y demuele esta posición, demostrando en su obra cómo todo presunto «regalo» imperial – de los ferrocarriles al estado de derecho – fue diseñado únicamente en interés de Gran Bretaña asegurando que la Revolución Industrial de Gran Bretaña fue fundada sobre la desindustrialización de la India, y la destrucción de su industria textil.

Los libros del Dr. Tharoor también han sido traducidos al francés, al alemán, al italiano, al polaco, al rumano, al ruso, al español, al bengalí, al malayalam y al marathi.



Según The Independent, para el investigador hindú, las manos de Churchill están tan manchadas de sangre como las de Hitler en particular en lo relacionado con las decisiones personales que tomo durante la hambruna en Bengala donde murieron 4.3 millones de personas. De acuerdo a las afirmaciones del Doctor Shashi Tharor, Inglaterra fue culpable por no ayudar a las víctimas del hambre creada por su propia política, mientras se enviaba el grano para alimentar a los soldados que se aprestaban a invadir a Grecia.

Los barcos que venían llenos de alimentos desde Australia y hacían escala en Calcuta, recibieron instrucciones de Churchill de no desembarcar su carga hasta llegar a Europa. Algunos oficiales coloniales, conscientes de la tragedia, le escribieron al Primer Ministro en explicando que había sido la propia política inglesa la causante de estas necesidades, la respuesta de Churchill, cargada de humor negro, fue “y todavía no se ha muerto Gandhi”. Al referirse a los hindúes el Primer ministro declaró que los odiaba, “son un pueblo bestia con una religió bestial” y aseguraba que eran culpables del hambre por “reproducirse como conejos”.



En la misma publicación, haciéndose gala de una autocrítica poco usual en los medios ingleses, no solo de prensa, sino también educativos y culturales: se informa con ilustraciones de algunas de las mayores atrocidades cometidas por el imperio británico,

La primera ya la habíamos comentado en el mencionado programa radial; Se trata de los campos de concentración Bóer Usados durante la Segunda Guerra anglo Bóer 1899- 1902 Durante la cual una sexta parte de la población fue encerrada en los mencionados Campos de los 107000 internados 27927 murieron junto a un gran número de personas negras africanas.

El segundo gran crimen que se menciona en el artículo se relaciona con la India se trató de la masacre de Amritsar ella tuvo lugar durante las protestas pacíficas que acontecieron en ese lugar el 13 de abril de 1919. Las personas que protestaban fueron arrinconadas por soldados gurkhas y baleadas hasta que se agotó la munición se cree que fueron asesinadas entre 379 y mil manifestantes mientras que 1100 resultaron heridas.



La tercera catástrofe humana también se vincula con la India, ella se refiere la partición del país que dio lugar a la creación de los Estados Pakistán (que más tarde se dividió en Pakistán y Bangladesh) y la Unión de la India (más tarde República de la India) el 15 de agosto 1947, lo que provocó grandes enfrentamientos religiosos en toda la zona se cree que cerca de dos millones de personas perdieron la vida en medio de estos asesinatos sectarios.



La cuarta atrocidad se vincula también con África y se refiere a la sublevación Mau Mau Entre los años 1951 y 1960 en Kenia. Se dice que miles de miembros de la tribu kikuyu fueron encerrados en los gulags británicos donde sufrieron sistemáticamente torturas y ASAC asaltos sexuales se cree que hubo entre 20000 y si es 121000 muertos como resultado de esta represión.¨





Durante décadas los medios anglosajones los Mau-Mau se les atribuyeron a los Mau Mau una “barbarie asesina” propia de “primitivos” africanos pero en los últimos años la apertura de archivos británicos, sin negar la violencia de los Mau-Mau, deja en evidencia la Brutalidad de Londres.





Por último se presenta el dato de los entre 12 y 29 millones de Hinduea que murieron de hambre en bajo el control del Imperio Británico, ya que millones de toneladas de trigo fueron exportados a Gran Bretaña mientras el hambre hacía estragos en la India.

Curiosamente no se pone como ejemplo el crimen cometido bajo el mandato de Churchill en la Europa liberada por sus tropas aliadas de la Unión Soviética y de Estados Unidos al parecer se prefieren no herir la sensibilidad del europeo inglés comentando los sufrimientos que este infligió a sus primos continentales. En todo casos sus líderes (y Churchill entre ellos) al veredicto de la historia y ella como a Hitler tampoco los absuelve.

