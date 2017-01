El día que supe de la muerte de Fidel

Es sábado 26 de noviembre del año 2016, me despierto sin haber dormido bien, nada extraño entre los adultos residentes en Suecia. Algo aturdido por el poco descansar enciendo la televisión y lo primero que veo es un documental sobre la Revolución Cubana, “uno más me” digo, pero lo sigo, aunque no me está diciendo nada nuevo, lo hago por la costumbre de captar todo lo que tenga que ver con mi país y como se enfoca en la media para un cubano extranjera. De pronto; la gran sorpresa, cuando dice el locutor: “el hombre que hizo todo esto ha muerto”.

Es la primera vez que me cuesta creer la muerte de un anciano de 90 años. No se trata de cualquiera, sino de Fidel Castro, él mismo de las veces que salió airoso de muertes planeadas, anunciadas o soñadas, es que desde que nací ha estado colgado sobre mi cabeza, formando parte de mi paisaje, como lo es la Luna vista desde la Tierra, y que me perdone por la comparación el satélite de nuestro planeta. Esto por no hablar de la incertidumbre que lo que ocurre con el referente real de ese símbolo llamado Fidel Castro, cuando los que lo enarbolan disponen de la tecnología necesaria, lo mismo para matarlo que para mantenerlo “vivo” iconológicamente mientras les sea necesario, me refiero a la capacidad editar de imágenes, publicar apócrifos con su nombre y hasta de usar actores que confundirían estadista más despierto al entrevistarse con personaje muerto desde hace tiempo, como ocurre con esas estrellas apagadas cuyos destellos seguimos viendo en el firmamento, y que se me perdone otra vez por tan luciferina equiparación

Agrega el locutor del canal sueco que habrá información actualizada sobre el fallecimiento, ocurrido en la noche aterior, en la página del canal, SVT, enciendo la computadora y apenas doy con el sitio digital, entra por mi teléfono una llamada, es un periodista de la agencia sueca informativa TT, qué quieres saber mi opinión sobre lo que acaba de acontecer en Cuba. Le pregunto cómo ha salido de mi persona y me responde que “gogleando”, bendita se la red. Intento organizar mis ideas medio del mareo que me ha dejado la suma de la mala noche pasada y el “tanganazo” de la muerte de Castro acontecido durante mis horas de sueño.

Le digo al reportero, mientras que le escucho teclear (yo hubiera gravado en su lugar) que no creo que vaya pasar nada especial en Cuba, que el sistema se viene estabilizando y preparando para la noticia desde que una década atrás, cuando “El Comandante”, se retiró por enfermedad, que los cubanos están amaestrados y saben que tras una revolución puede venir una dictadura peor, además de que en el exterior a nadie le interesa la caída un castrismo que venden barato en el mercado internacional, que permiten que sus obreros pueden ser explotados y por último han cumplido con la receta maltusiana promovida por esos que el propio Trump llama “mundialistas”, reduciendo y envejeciendo la población al nivel de lo que pasa en Suecia pero con la de con la desventaja de ser Cuba un país subdesarrollado. De todos modos no le resto espacio a la sospecha que despierta el que se nos diga que murió Fidel, y agrego que me llama la atención precisamente ahora cuando este nuevo presiente llega al poder, sería una cosa una forma de soltar las manos al “raulismo” para una mejor maniobra frente a un adversario tan impredecible, pero aclaro, es sólo una especulación.



Me pregunta el periodista qué voy a hacer en este día y sospechando la respuesta esperada de alguien que practica la disidencia lamento anticiparle que no voy festejar, pues no es lo que se deber hacer cuando alguien muere, aunque nos consideremos su oponente, que voy a recopilar información para escribir sobre el tema. Ahí terminó nuestra conversación.