Reprodución de la imagen de una mujer de la época vikinga en el Museo Escandinavo de Estocolmo.

Sabía hace tiempo que los vikingo fueron grandes tratantes de blancas, que importaban mujeres de los lugares colindantes, pero no de lo grave que era la situación de la falta de jevas y que fuera esta la causa de que gran cantidad de hombres jóvenes escandinavos se marcharan de correrías y causaran tantos estragos en el mundo. De esto me he enterado gracias al boletín digital de la revista “Historia del Mundo”, en uno de ellos aparece un enlaze al artículo Vikingarna åkte utomlands på damjakt (Los Vikings fueron al extranjero en cacería de damas) escrito por Emil Jensen Maischnack y publicado en el sitio digital de la revista, el 16 de de noviembre de, 2016.

Según este trabajo el investigador Mark Collard de la Universidad Simon Fraser, descartado otras explicaciones, como las basadas en el cambio climático o el aumento de la población, se ha centrado en la poligamia como causa esencial de las correrías vikingas.

El hecho de que en Escandinavia los hombres ricos y poderosos, podían tienen varias esposas y amantes, le quitaba la posibilidad a los hombres jóvenes y solteros de encontrar el amor en el frente interno. En lugar de ello, tenían quemarchar lejos para volver a casa con botines de guerra que incluían riquezas y mujeres.

La teoría está apoyada por los hallazgos arqueológicos que muestran que la mayoría de los que marchaban en las incursiones vikingas eran jóvenes casaderos. Esto se confirma con los testimonios de comienzo de la época de los vikingos escritos por el sacerdote e historiador Dudón de San Quintin.

En resumen la teoría de los investigadores es que la falta de mujeres creó grandes grupos de hombres jóvenes que estaban más que dispuestos a arriesgar la vida por la oportunidad de la riqueza y el matrimonio. Mientras tanto, los hombres más viejos y ricos financiaba las aventuras a cambio de una parte del botín y de consolidar la propia posición alcanzada en la comunidad. Supongo que de paso evitarían que los jóvenes en su desepero, hachazo mediente, les tumbaran sus mujeres, controbuyendo indirectamente a una suerte de recombinación genética y seleccion natural que podría explicar la belleza que se les atribuye tanto a las mujeres escandinavas como a las de Ucrania, país fundado por los vikingos.

* Vulgarismo utilizado en algunos países de américa latina para reverirse a mujeres relativamente jóvenes.