Pasado, presente y futuro (incierto) de Juan Carlos Cremata

A la luz de otras “compañías”

El director de cine y teatro cubano Juan Carlos Cremata ha optado por exiliarse en Miami. Según sus propias declaraciones y como otros tantos cubanos, el artista había sido acorralado, en lo profesional, hasta verse obligado a dejar de manera definitiva la patria con la fe de que podrá hacer afuera el arte que quiere, no sé si lo logrará.

Por el momento Cremata parece ser un exiliado, condición que no necesariamente ha de ser eterna. Muchos exiliados, a fuerza de la incomprensión de los otros y batacazos profesionales propios de cualquier emigración a países donde el mercado laboral del nativo se haya protegido con leyes visibles o invisibles, esto por no hablar de indemostrables chantajes del país de donde emigraron, han terminado convertidos en algo más que emigrados nostálgicos, en colaboradores del régimen que un día repudiaron, y que en algún sentido de sus vidas les había dejado florecer. Veremos qué pasa este caso, sobre todo cuando el creador se percate y tiene inteligencia y formación para ello de que el que sale de Cuba deja de ser el proletario atemorizado de 1984, perno para alcanzar la libertad completa, sino para convertirse en alegre siervo de la gleba dentro de un “Bravo Mundo Feliz”, al que para colmo no le falta el ojo vigilante del gran hermano.

Esto lo sabe muy bien el régimen que desde hace años ha aprendido a dejarle una puerta abierta a los que le abandona y que al final terminan siéndole tanto o más útiles afuera que cuando estaban dentro, ahí tenemos la misteriosa evolución del filósofo Emilio Ichicawa quien se ha transformado, sabrá Dios cómo, del agudo comentarista sobre temas de su isla en el programa A mano Limpia, que conducía Oscar Haza en el Canal 41 de América TV, en astuto alabardero del régimen cubano dentro del partida de esa “Gran escena” de apología al raulismo, sembrada en el corazón del exilio, que es La tarde se mueve, dirigida Edmundo García, alguien que venía dando señales de la tenebrosas trasformación que se estaba operando en el filósofo cuando citaba como fuente su página: http://ei.eichikawa.com/ otorgándole la credibilidad que le restaba a cualquier intelectual critico del modelo cubano.

Ciertamente aquella página, que sin dudas era buena, ha desaparecido, hoy le queda a Emilio un Blog (http://eichikawa.blogspot.se/) que en nada se le parece, pero que en cambio compite en adocenamiento ya no con La Joven Cuba, que juega a la crítica desde adentro, sino con ese esperpento oficial que es la Pupila Insomne, la cual incluso usa como arma arrojadiza los ataques de Emilio contra a Cuba Posible.

Ante la evidencia de que cualquier intelectual exiliado puede pasarse al inmovilismo con el ” el fusil y la canana”, existen pues motivos para que rezar, pidiendo a Dios para que la tentación no empuje a Cremata al bando donde hoy se encuentra el autor del viejo artículo con título premonitorio OK, soy castrista.



Una muestra del cambio de estrategia del Gobierno frente a los que les dejan es que el no haya desaparecido (hasta el momento) la biografía artística de Juan Carlos Cremata del portal Cuba Cine(www.cubacine.cu) Según el sitio oficialista estamos hablando de un Director, actor y escritor nacido el 18 de noviembre de 1961. Se graduó en 1986 de Teatrología y Dramaturgia en el Instituto Superior de Arte. Ha dirigido y escrito programas para niños en el ICRT. Es miembro de la UNEAC. Cursó estudios en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en 1990. Ha sido invitado a numerosos festivales internacionales, entre los que se destacan: Oberhausen, Mannhein, Berlín, Londres, Leipzig, Hamburgo, Viña del Mar, Sao Paulo, etcétera. Ha impartido conferencias y charlas en universidades de Roma, Santiago de Chile, Panamá, EE.UU. Fue profesor de Montaje cinematográfico en la Universidad de Buenos Aires y profesor de Dirección Cinematográfica en la Escuela Panamericana de Diseño y Publicidad y en el Centro de Experimentación en Cine y Video de Buenos Aires, Argentina. En 1996, obtuvo una beca John Simon Guggenheim, Nueva York. En 1998, fue invitado al taller de guión, impartido por el Sundance Institute en México.

La filmografía del realizador cubano estaría conformada según la página por las siguientes obras:

1984

Cuando yo sea grande. (Serie infantil de 30 capítulos de 27´cada uno, para la TV Cubana. Desde 1984 a 1987)..

Y dice una mariposa…. (Serie infantil de 25 capítulos de 27´cada uno, para la TV Cubana. Desde 1984 a 1987)..

1988

Diana. (Doc. 16´).

1990

Oscuros rinocerontes enjaulados (muy a la moda). (16´).

1999

La Época, el Encanto y Fin de Siglo. (27´).

2001

Nada. (LM. Ficc.).

2005

Viva Cuba. (LM. Ficc.).

Aquí falta algo, por ejemplo las películas; El premio flaco (2009) – Ficción, 104 minutos, Chamaco (2010), Ficción, 90 minutos, Contigo pan y cebolla (2012)- Ficción Se ve que la página no ha sido actualizada desde hace tiempo, lo mismo ocurre, con los premios y reconocimientos, entre los que no aparecen por ejemplo el Gran Prix del Festival de Juniors. Festival de Mureaux, París. Francia, 2007. Y no es que sean pocos los que aquí tenemos, veamos:

Cuando yo sea grande

Premio ULCRA de la Unión Latinoamericana y el Caribe de Radio, TV y Cine.

Premio Caracol de la UNEAC por el conjunto de su obra para niños, La Habana, Cuba.

Diana

Premio El Chicuelo del II Festival de Cine Joven, La Habana, 1988.

Premio Especial del Jurado. XII Festival Internacional de Cine y Video de Bahía, Brasil, 1989.

La Época, el Encanto y Fin de Siglo

Considerado por la Asociación Nacional de la crítica cinematográfica cubana como uno de los tres mejores documentales nacionales exhibidos en el país, durante el año 2000.

Nada

Premio por mejor actriz en el 14 Cinemafest San Juan, Puerto Rico.

Premio de la Crítica Cinematográfica en el 14 Cinemafest San Juan, Puerto Rico.

Premio Caracol UNEAC por Mejor dirección, 2002.

Premio Caracol UNEAC por Mejor guión, 2002.

Premio Caracol UNEAC por Mejor fotografía, 2002.

Premio Caracol UNEAC por Mejor dirección de arte, 2002.

Selección anual de la crítica cubana, seleccionado entre los 10 mejores filmes proyectados en Cuba en el 2002.

Seleccionada para la Quincena de Realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, 2002.

Nominada al Premio Goya, 2003.

Nominada al Premio Ariel como mejor película extranjera de habla hispana. México, 2003.

Premio al Mejor Largometraje de Ficción, Festival Internacional de Miami, Estados Unidos, 2003.

Premio por mejor edición en el 14 Cinemafest San Juan, Puerto Rico.

Premio Mejor Opera prima en 14 Cinemafest San Juan, Puerto Rico.

Premio La Llave de la Prisión. 28 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Premio Tatú a la mejor Opera prima. IV Festival Iberoamericano de Santa Cruz, Bolivia.

Premio Coral de Opera prima en el 23 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 2001.

Premio de la Crítica Cinematográfica Cubana. 23 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 2001.

Premio del Círculo de Cultura de la Uniòn Nacional de Periodistas de Cuba (UPEC). La Habana, Cuba, 2001.

Premio Vesubio Awards. IV Festival de Nápoles, Italia.

Oscuros rinocerontes enjaulados (muy a la moda)

Gran Premio El Chicuelo. IV Festival de Cine Joven, La Habana, Cuba.

Archivado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), 1996.

Gran Premio Einsestein en el Festival Internacional de Cine de Wilhemshaven, Alemania, 1992.

Premio Yara. Centro Cinematográfico. La Habana, 1990.

Premio Saúl Yelín de la Federación Nacional de Cine Clubs de Cuba, 1990.

Viva Cuba

Nominada por Cuba para los premios Oscar de la Academia de Hollywood en Estados Unidos, 2005.

Premio Especial del Jurado y Premio a la Mejor Fotografía del Festival Internacional de Cine ÍCARO, Guatemala, 2006.

Premio al Mejor Filme de la 6ta. edición del Internacional Kinder Film Festival de Bremen y Hannover, Alemania, 2006.

Premio al Mejor Filme del Festival Internacional de Cine de Wurzburg, Alemania, 2006.

Premio al Mejor Filme Festival Internacional de Cine para Niños en L Aisne, Francia, 2006.

Premio a la mejor realización dramática. Festival Internacional de Cine y Televisión para niños. Taiwán, 2006.

Preseleccionada entre las 50 películas candidatas a la Nominación al Oscar de la Academia de Hollywood en Estados Unidos.

Nominada a los Premios Goya de la Academia Española de Cine, 2006.

Nominada al Premio Ariel de la Academia Mexicana de Cine, 2006.

Premio del público. Cyprus Film Days. Isla de Chipre, Grecia, 2006.

Premio Opera prima. Festival Internacional de Cine de Santo Domingo, República Dominicana, 2006.

Selección Oficial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina, 2006.

Primer Premio Voto del Público (Premio de la Popularidad). 13mo. Festival de Cine y Video CINESUL. Río de Janeiro, Brasil, 2006.

Premio de Oro al Largometraje. XVII Festival Internacional de Cine Infantil de El Cairo. Egipto, 2007

Premio de Oro del Jurado Infantil Internacional. XVII Festival Internacional de Cine Infantil de El Cairo. Egipto, 2007

Premio de la Familia Cubana, otorgado por la Emisora Radio Progreso. 27 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, Cuba, 2005.

Mención Especial del Premio Glauber Rocha que concede la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica (Filial de la FIPRESCI). Cuba, 2005.

Premio CINERGIA como ayuda a la postproducción del filme. Fondo al Fomento Audiovisual en Centroamérica y el Caribe.

Grand Prix Ecrans Juniors, Cannes, 2005.

Mención Especial del Premio PERCORSI CREATIVI, conferida por el Cinecircoli Giovanili Socioculturale. Festival Internacional de Giffoni, Italia, 2005.

Gran Premio de la ciudad de Chemnitz en el Festival Schlingel de cine para niños y jóvenes, otorgado por un jurado de niños de 10 nacionales diferentes. Alemania, 2006.

Premio Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Chemnitz, Alemania, 2006.

Mención en Mejor Actuación Masculina en el Festival de Chemnitz. Alemania, 2006.

Premio en las categorías de dirección, guión, dirección de fotografía y edición. Premio Caracol. UNEAC, 2005.

Premio especial otorgado por la Unión de Pioneros José Martí, UNEAC, 2005.

Premio Mariposa, auspiciado por el Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba, 2005.

Premio de ayuda a la distribución. XIII Festival de Cine de España y América Latina. Bruselas, Bélgica 2005.

Premio a la Mejor Edición. VIII Festival de Cine Infantil. Guayana, Venezuela, 2005.

Premio a la Mejor Película. VIII Festival de Cine Infantil. Guayana, Venezuela ,2005.

Gran Premio Tucán Guayanés, otorgado por un jurado de niños venezolanos en el Festival Internacional de Cine para Niños de Ciudad Bolivar. Guayana, Venezuela, 2005.

Reconocimiento Especial de la Agencia Internacional de Noticias Prensa Latina. 27 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, Cuba, 2005.

Y dice una mariposa…

Premio Caracol. Festival de la UNEAC, La Habana, Cuba, 1989.

A la larga lisya habría que agregar más premiaciones, por ejemplo las que aparecen en otro sitio oficialista: Ecured, en su entrada dedicada al Artista:

Premio del Círculo de Cultura de la Unión de Periodistas de Cuba. 31 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, 2009.

Premio del Centro de Cinematografía Educativa. 31 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, 2009.

Premio de la Federación Nacional de Cine Clubes. 31 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, 2009.

Premio Vigía. 31 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, 2009.

Premio del Público. 8vo. Festival Internacional del Cine Pobre Humberto Solás Borrego. Gibara, Holguín, 2010.

La noticia del exilio del galardonado escritor había sido difundida,entre otros medios por el Miami Herald, en una nota publicada el 4 de noviembre bajo el título de Acorralado por la censura, director cubano se queda en Miami. Aquí se informaba que Juan Carlos Cremata había asistido a la exhibición de ‘Chamaco’ en el XXVII Festival Internacional de Cine de Miami con el actor Alfredo Chang y que había decidido quedarse en Miami y convertirse en un exiliado más. Por una vez el intercambio cultural Cuba-Estados Unidos, tan denostado por la intransigencia del exilio jugaba en favor de este al facilitar la deserción de uno de los cineastas más galardonados de cuentos nacieron después de la Revolución.

Según el diario Miamense Los conflictos de Cremata se agudizaron tras la censura de ‘El rey se muere’, un montaje que presentó con su grupo El Ingenio, en el 2015.Cremata, de 54 años, había viajado a Estados Unidos en abril, invitado por el PEN Club de Nueva York, para participar en el World Voices Festival, donde habría hablado sobre su vida y su obra “en nombre de la libertad de expresión”. Salvo su madre, la directora de cine y televisión Iraida Malberti, y su hija de 14 años, en ese momento pocos sabían que no regresaría a la isla. Aseguró el diario floridano. Ante la pregunta sobre ¿Qué lo motivó a quedarse ahora cuando pudo hacerlo en sus viajes anteriores? Cremata respondió al Nuevo Herald: “Cuando sentí que en Cuba ya no me iban a permitir ni siquiera ‘disparar un chícharo’”, agregando entre otras cosas que le habían condenado a “no ser”. Se informa además que cuando alguien filtró la noticia a través de las redes sociales “de ipso facto” le suspendieron “el eximio salario” que recibía en Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos.

En el artículo se hace un recuento de los conflictos agudizados tras la censura de El rey se muere, el montaje que presentó con su grupo El Ingenio, en julio del 2015, que molestó a los funcionarios por sus supuestas alusiones a Fidel Castro y que fuera sucedido de la disolución de la compañía, la prohibición de hacer cine y teatro en Cuba, y la cancelación de la cuenta de internet que tenía con el ICAIC.

Radio Martí no se hizo esperar en sacarle lascas a la Noticia: en una entrevista de Yolanda Huerga al nuevo exiliado titulada Cremata escapa de la censura e impulsa nuevos proyectos en EEUU. Aquí se hace eco de las declaraciones del cineasta sobre que “los revolucionarios pusieron por la libreta la nacionalidad”, y ahora determinan quién es cubano y quién no; “Si la única consigna allá es “Patria o Muerte, yo prefiero buscar vida aunque sea en otro lado”, dijo el cineasta, quien se califica como ciudadano del mundo, en entrevista con la reportera Huerga.

La Emisora pública norteamericana también informa que el artista anda en busca financiamiento para darle continuidad un proyecto cinematográfico clandestino que comenzó en Cuba sobre la deconstrucción del hombre nuevo en la isla, el filme que tiene en mente es un estudio acerca de las realidades que viven y enfrentan los jóvenes en Cuba.

Aunque se lo deseo por ser un material imprescindible, creo que le será difícil a Cremata conseguir el dinero que pide en primer lugar porque de la formulación de la propuesta ya se desprende la existencia previa, aunque fuere a nivel conceptual de ese hombre nuevo en el que nadie cree en Miami, en segundo, porque a diferencia de Cuba, los exiliados no cuentan con una industria cultural interesada en la materialización de productos demasiado complicados desde el punto de vista estéticos e ideológicos como los que acostumbra a realizar el artista.

Algunos comentaristas de artículos en las redes le auguran de antemano un gran éxito a Cremata en la industria cinematográfica norteamericana, en este sentido tampoco soy tan optimista, la poética de este realizador poco o nada tiene que ver con los códigos del cine hollywoodense, y si Hollywood o peor aún las televisoras hispanas le contratan será al precio de adaptarse a sus demandas, o de terminar dirigiendo esos pésimo programas humorísticos que con raras excepciones le caracterices, quizás el artista gane mucho más dinero ahora, pero será al precio de dejará de ser el creador que fue en Cuba. A diferencia del árbol, no suele fructificar igual cuando le cambian de terreno. Las reglas y condiciones para la creación artística en Miami, son completamente diferentes a las de Cuba donde Cremata se convirtió en un auténtico sobreviviente. No es fácil enfrentar el cambio, sobre todo a determinada edad. El propio Edmundo García, con todo lo que concedió jamás tuvo a su disposición un programa como el de que tan famoso le hiciera, sin siquiera merecerlo. Y los mismo ocurre con Ichikawa, cuya disciplina, inteligencia y obras publicadas tampoco ha sido suficiente para darle en el exterior la cátedra que si tubo en Cuba y que de verdad se merecía.

Por algo decían los antiguos griegos que no había peor castigo que el destierro. Muchas de esas puertas que se le abrieron en el exterior a un artista integrado a un sistema como el cubano, aunque sea de manera crítica (y tal vez por eso), recordemos en caso de Reynaldo Arenas- se le cierran automáticamente una vez que se transforma en exiliad, como en todo hay excepciones, pero asegurarle el éxito desde ya a Cremata es demasiado aventurado, sobre todo si el artista se empecinara en ser fiel a sus declaraciones hechas hace algún tiempo en HavanaCultura de no interesarle hacer un cine que venda, incluso que gana premios, que lo suyo es crear por crear.

Sin embargo, Cremata cuenta con una carta que puede abrir las puertas que se un día se le cerraran al talento de tanto inmigrante llegado en condiciones como las suyas, la misma que de cierta manera funcionó a la larga con Arenas. Su “talismán” está en la película “Chamaco” que le acredita como un realizador, sin escrúpulos a la hora de hacer “Arte” homosexual duro y puro. Contando la agenda gay con tanto poder en Estados Unidos, no importa si está Obama o si viene Trump, Cremata encontrará en ella el hada madrina que le ayude a buscarse la jama*, hasta con cierta dignidad creativa, que le proteja los palos y tentaciones que hicieron retornar a la alborada a Emiclio Ichikawa y a Edmundo García

*jama, cubanismo utilizado para referirse a la comida.