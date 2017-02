Embajada cubana en Suecia es informada sobre las negativas de asilo

El periódico conservador sueco Svenska Dagbladet ha publicado un artículo titulado “Sverige upplyser Kuba om flyktingar”, lo que significa Suecia informa a Cuba (entiéndase el régimen de la isla) sobre los refugiados.

Según la nota escrita por Erik Paulsson Rönnbäck, las autoridades suecas han informado ya a la dictadura cubana sobre los cubanos que se les negó el derecho a permanecer en Suecia. La Junta de Inmigración, más interesada en frenar la inmigración que en otra cosa, cree que esta practica podría dar lugar a que los cubanos regresen voluntariamente a su patria. Al mismo tiempo el periódico se hace eco de la preocupación que tiene estos de ser castigado por su gobierno, si se ven obligados a regresar a Cuba.

En lo que va del año, 52 cubanos solicitaron asilo en Suecia, de ellos 21 han sido rechazadas, mientras que a seis personas les fue concedida la residencia permanente.

De acuerdo a lo que declara al Svenska Dagbladet, Maria Persson, director de la Unidad de Apoyo a las Operaciones de la Junta de Inmigración, los funcionarios migratorios suecos no hacen diferenciación entre la Embajada Cubana y cualquier otra, cuando le informan sobre una persona que ha solicitado un permiso de residencia en Suecia, pero que ha sido rechazada y por lo tanto no tienen derecho a estar en este país.

El Matutino revela además que la Junta de Inmigración de Suecia envió cartas a 40 cubanos recomendándoles que entraran en contacto con la Embajada de Cuba. Todo esto tiene lugar a pesar de la posición oficial de Suecia sobre la isla caribeña, a la que considera como una dictadura.

El Departamento de Exteriores del Estado Suecia, escribió en su sitio web que Cuba es un Estado de partido único comunista que reprime, sistemáticamente a su propio pueblo la libertad de expresión, y que además no tiene un poder judicial independiente.

Según Thomas Hammarberg, Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos durante el período 2006-2012, citado por el periódico; la Junta de Inmigración de Suecia ha violado un principio importante, al pasar por alto que cualquier persona que reciba una negativa, y luego se informe sobre ella a la embajada, que podría ser considerada identificó como opositor al régimen, lo cual a su vez puede conducir a que la persona o la su familia sufra represalias. No hay que hacerlo, dice.

Dirección General de Migraciones se jusitifica diciendo que si creyeran que los rechazados- se iban a meter en problemas , nunca haríamos eso, además informa que el gobierno cubano a los cubanos que han abandonado el país y no han vuelto en el período de once meses. Así mismo Maria Persson destaca que Cuba no acepta que los ciudadanos que no quieren regresar voluntariamente.

Al final del artículo que en 2008, la Junta de Inmigración de Suecia estableció un acuerdo con el Servicio de Seguridad, SAPO , para fortalecer la protección de las personas que huyeron a Suecia y de paso la lucha contra el espionaje de los refugiados. Pero, sin embargo, cuando Marcos Vadaz , Responsable de Comunicaciones de SAPO fue interrogado por los periodistas sobre las información que ofrece la Junta de Inmigración a la Embajada de Cuba, dijo no tener “puntos de vista”.

Lo que queda claro, una vez mas, es la tendencia que tienen los estados a colaborar entre sí, mas allá de sus declaraciones y criticas ideológicas formales. En el caso de Suecia, si bien por un lado existen muchos cubanos que deben agradecer al país el haber escapo de un régimen cubano donde el autoritarismo propio de todo estado, adquiere dimensiones caricaturescas, existen otros muchos que se vieron obligados a escapar del país de la forma mas adversa, cayendo en mano de esas mismas mafias de traficantes de inmigrantes sobre los que los políticos europeos se llenan la boca para hablar, sin reconocer que es precisamente el freno a la libre circulación de personas lo que alimenta este tipo de trata humana. Por último, no puede dejarse de señalar la responsabilidad moral que tienen en la tragedia que están viviendo, los solicitantes de asilos llegados recientemente de Cuba, aquellos de sus compatriotas que apenas recibida la residencia por motivo de rechazo al sistema, no esperaron un día para registrarse nuevamente en la Embajada y hacer nuevamente las maletas para irse a dar en la isla la gran vida que le espera (en relación con los que viven en ella) la condición de residente en el extranjero. Un fenómeno sobre el que el estado sueco se ha hecho la vista gorda durante años.

Quizás se esta una de las maneras, junto a la práctica de aceptar delincuentes o personajes (cubanos o latinoamericanos) claramente vinculados al régimen isleño o a su serviciom de modo más o menos encubierto, a la vez que expulsaba a profesionales y trabajadores honestos que sólo querrían ser un poco más libres o menos explotados, ha servido la Monarquía constitucional sueca para corromper y debilitar nuestro exilio en esta tierra escandinava, favoreciendo así su prima hermana lejana, esa monarquía de hecho e inconstitucional que es la cubana.